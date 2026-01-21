В Україні варто створити систему військових судів, - суддя ВС Ткачук

Для забезпечення прав військовослужбовців та членів їхніх родин варто створити військові суди.

Про це заявив суддя Великої Палати Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Обґрунтування

Ткачук зазначив, що у новітній історії немає прикладів, щоб держава, що перебуває у стані війни, не мала органів військової юстиції.

"Специфіка війни вимагає створення спеціалізованої військової правоохоронної системи, яка дасть змогу забезпечити правопорядок у Збройних силах і швидкий та ефективний захист прав військовослужбовців", - пояснив суддя.

За його словами, попри те, що стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на судовий захист, в умовах війни реалізація цього права для військових часто ускладнена.

"Для звернення до цивільного суду військовослужбовцю необхідно залишити місце служби і подолати сотні кілометрів до чинного суду, що під час бойових дій є практично неможливим", - додав суддя ВС.

Тому, на думку Ткачука, варто створити військові суди, що здійснюватимуть правосуддя максимально наближено до лінії фронту, а за потреби - безпосередньо у військових частинах. Такі суди мають формуватися у складі судів загальної юрисдикції за єдиними правилами добору кадрів і з дотриманням усіх конституційних та процесуальних гарантій.

"В Україні нині близько мільйона військовослужбовців, функціонує масштабна військова економіка, діють тисячі нормативних актів у військовій сфері. Це вимагає фахівців, які здатні негайно вирішувати спори щодо призову, проходження служби та захисту прав військових і їхніх родин", - пояснив він.

Ткачук зазначив, що варто розпочинати саме зі створення військових судів. Для цього достатньо створити кілька окружних військових судів, один військовий апеляційний суд та Військову палату у складі Верховного Суду.

Скільки на це піде часу?

Суддя пояснив, що якщо Рада ухвалить необхідний закон, то військові суди можуть створити протягом кількох місяців без значних фінансових витрат.

