УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16420 відвідувачів онлайн
Новини Військовий суд
1 418 41

В Україні варто створити систему військових судів, - суддя ВС Ткачук

Війсйькові суди в Україні: у ВС наполягають на створенні

Для забезпечення прав військовослужбовців та членів їхніх родин варто створити військові суди.

Про це заявив суддя Великої Палати Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обґрунтування

Ткачук зазначив, що у новітній історії немає прикладів, щоб держава, що перебуває у стані війни, не мала органів військової юстиції.

"Специфіка війни вимагає створення спеціалізованої військової правоохоронної системи, яка дасть змогу забезпечити правопорядок у Збройних силах і швидкий та ефективний захист прав військовослужбовців", - пояснив суддя.

За його словами, попри те, що стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на судовий захист, в умовах війни реалізація цього права для військових часто ускладнена.

"Для звернення до цивільного суду військовослужбовцю необхідно залишити місце служби і подолати сотні кілометрів до чинного суду, що під час бойових дій є практично неможливим", - додав суддя ВС.

Тому, на думку Ткачука, варто створити військові суди, що здійснюватимуть правосуддя максимально наближено до лінії фронту, а за потреби - безпосередньо у військових частинах. Такі суди мають формуватися у складі судів загальної юрисдикції за єдиними правилами добору кадрів і з дотриманням усіх конституційних та процесуальних гарантій.

"В Україні нині близько мільйона військовослужбовців, функціонує масштабна військова економіка, діють тисячі нормативних актів у військовій сфері. Це вимагає фахівців, які здатні негайно вирішувати спори щодо призову, проходження служби та захисту прав військових і їхніх родин", - пояснив він.

Ткачук зазначив, що варто розпочинати саме зі створення військових судів. Для цього достатньо створити кілька окружних військових судів, один військовий апеляційний суд та Військову палату у складі Верховного Суду.

Скільки на це піде часу?

Суддя пояснив, що якщо Рада ухвалить необхідний закон, то військові суди можуть створити протягом кількох місяців без значних фінансових витрат.

Автор: 

Верховний Суд (1190) військовослужбовці (5128) Ткачук Олег (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
+ військова поліція, військові прокурори, військові адвокати, тобто дохєра та троха більше грошиків на військову юстиції
де грошики брати на це під час війни?
не простіше військовим підняти грошове забезпечення?
21.01.2026 11:35 Відповісти
21.01.2026 11:35 Відповісти
+8
головне призначити цім судям казкову довічну пенсію...
21.01.2026 11:38 Відповісти
21.01.2026 11:38 Відповісти
+6
Ти просто "трішки не розумієш" ситуації... Там навіть не "створювать" треба, а ВІДНОВЛЮВАТЬ... Система "військових судів" (які вийшли з системи радянських "військових трибуналів"), в Україні існувала... Але була зруйнована - бо вона заважала тодішньому військовому керівництву, красти і "рішать "па панятіям"... Бо у військових судах сиділи не "піджаки", а "сапоги"... Тобто, СПЕЦІАЛІСТИ, які розбиралися у нормативній базі законодавства у військовій сфері. Це величезний пласт права, який має свої особливості застосування. (Це я тобі кажу, як колишній військовий юрист). Колись колега, юрисконсульт в/ч, казав, що з своїм командиром в/ч, години дві пояснював судді, що за статусом, "бригада" ВИЩА від "батальйону" ... А суддя райсуду "упиралася рогом". Аргумент простий - батальйон дислокований у ОБЛАСНОМУ центрі, а бригада - у райцентрі...
Ти не уявляєш - скільки людських доль поламали "піджаки", з-за своєї некомпетентності!
21.01.2026 11:52 Відповісти
21.01.2026 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
21.01.2026 11:35 Відповісти
Ще на шию простого народу 30-50-річні пенсіонери-інваліди з цієї системи з "корочкам" УБД з квартирами від "держави"... Ні - не треба!
21.01.2026 11:45 Відповісти
21.01.2026 11:45 Відповісти
Підняття грошового забезпечення військовим - це окреме питання. І воно не вирішує проблеми. Так, починати потрібно з військової поліції (замість ВСП), відновити військову прокуратуру (знищену найвеличнішим), і запроваджувати військові суди. Зараз поліцейські присіпуються до військових "цивільними" мірками, навіть не розуміючи військових Статутів. Проступки і злочини військових "міряють" цивільними мірками, не розуміючи специфіки бойових і наближених до них дій.
21.01.2026 11:49 Відповісти
21.01.2026 11:49 Відповісти
військові суди ліквідував яник-овоч у далекому 2012
військову прокуратуру ліквідував блазень у 2019 (разом із слідчими цієї військової прокуратури)
їхня ліквідація - злочини, відсутність військової юстиції у воюючій країні - катастрофа
тіко одне питання - де взяти гроші, насьогодні оцей суддя ткачук отримує 180 тис. грн. з/пл на місяць з бюджету, коли стане війсьовим суддею, то за рахунок звання, вислуги, надбавок його з/пл кратно зросте, а таких як він потрібно по усій країні сотні, як не тисячі - де взяти на них гроші?
а ще потрібні військові опера, слідчі, прокурори, знову ж таки за рахунок звань, вислуги, надбавок тощо - шалені гроші - де їх взяти?
тому пропоную - збільшити грошове утримання в/с
21.01.2026 11:55 Відповісти
21.01.2026 11:55 Відповісти
Експерти, лікарі, патологоанатоми і т.і. дофіга персоналу.

Реально - краще військовим підвищити забезпечення й забезпечення сім'ям у разі поранення/загибелі.
21.01.2026 12:15 Відповісти
21.01.2026 12:15 Відповісти
ітт, сізо, судова охорона, приміщення, охорона, технічний персонал для ведення реєстрів, прибиральниці, кухарі, пошта, транспорт, оргтехніка, канцелярія тощо... мама дарагая!
краще воїнам підвищити з/пл, ніж тупо тринькати грошики
21.01.2026 15:12 Відповісти
21.01.2026 15:12 Відповісти
А як на Вашу думку будуть працювати ВІЙСЬКОВІ правоохоронці, які зарплатню та плюшки будуть отримувати від ВІЙСЬКОВОГО відомства? У чиїх інтересах? В інтересах простого бійця з окопу, чи жирного тилового щура з глубокого тилу із звязками... чи "командира-мясника"...
21.01.2026 11:58 Відповісти
21.01.2026 11:58 Відповісти
21.01.2026 11:52 Відповісти
усе розумію та підтримую, аргументи сьогодення троха вище
плюс врахуй кадри, хто їх відбиратиме та призначатиме сьогодні - зесрань? результат тобі відомий
а може антикорупціонери - шабунін, лєменов тощо - результат тобі також відомий
боляче, бо дуже близьке, але реалії сьогодні інші
21.01.2026 11:57 Відповісти
21.01.2026 11:57 Відповісти
Я висловив свою думку... Вже давно відійшов від юриспруденції - вік. Але ж "Професіоналізм не пропивається...". Приходив, якось, до мене, командир в/ч, і розказував, що його підлеглий, прапорщик, який прийшов до нього "сопляком", отримав пенсію, вищою ніж він - полковник... Ну, питання було вирішене... Але питання в іншому - руйнація військових судів, яку затіяли самі "вояки", ударила по них самих...
21.01.2026 12:15 Відповісти
21.01.2026 12:15 Відповісти
Ну, питання було вирішене... Через який суд?
21.01.2026 12:20 Відповісти
21.01.2026 12:20 Відповісти
Через районний... Тому що судова система зрозуміла, що нездатна справиться з армійською системою. Тому вони постаралися "пристосуваться" - просто почали передавать "військові" питання "окремим" суддям (які тямили у військовому законодавстві). Потім питання військових пенсій просто "поставили на потік" - перегляд розміру пенсій навіть не вимагав присутності сторін - рішення "штампувалися" автоматично...
21.01.2026 12:28 Відповісти
21.01.2026 12:28 Відповісти
Дякую.
21.01.2026 12:32 Відповісти
21.01.2026 12:32 Відповісти
Будь ласка...
21.01.2026 12:39 Відповісти
21.01.2026 12:39 Відповісти
ти правий, твоя думка правильна, тіко от наразі часи, кадри, фінанси...
як на мене, тут треба діяти за логікою Залужного: "насамперед потрібно завершити війну, а потім вже все інше"
якщо сьогодні почати цю реформу, то вона насмперед вдарить по грошовому та майновому забезпеченню військовослужбовців, бо в їхні ряди увіллються нові кадри, які не будуть воювати, а будуть розкривати, ловити, затримувати, розслідувати, підтримувати обвинувачення, судити, захищати, будучи військовій формі та при званнях - нове "військо" у діючому війську
а гроші будуть для них відбирати насамперед з тих, які призначені для міноборони
21.01.2026 12:20 Відповісти
21.01.2026 12:20 Відповісти
В рамках держави - не так вона і "вдарить"... Три-чотири судді на область. Приміщення виділяє МО (як і раніше було). А ти уяви , яка користь! Рішення прийматимуться швидше і КВАЛІФІКОВАНІШЕ... Не буде "возюкання" у апеляційних та касаційних інстанціях. Це ж все набагато простіше - коли зустрічаються військові юристи - вони розуміють один одного, з "півслова"... (Колись мав "контакт" з головою військового суду. Зустрілися на "п'янці. Після "енної" чарки зав"язалася бесіда "по работі". (юристи, як і медики, перепивши, "по спеціалізації" починають "базарить"). Полковник мені розтлумачив суть проблеми. На ранок я до нього підійшов, щоб "уточнить", чи я правильно все зрозумів... Був "культурно посланий"... Прозвучало: "Майстерство не проп'єш!"
21.01.2026 14:54 Відповісти
21.01.2026 14:54 Відповісти
розумієш у чому ще є проблема
усі питання законодавчого регулювання правосуддя, у т.ч. військового, Україна, як асоційоіваний член ради єс та країна, яка має намір вступити до єс, має в обов'язковому порядку узгоджувати із Венеційською комісією, а якщо венеційка проти, то гаплик таким реформам
так от, ще у далеких 2015-17 венеційка неодноразово наголошувала на тому, шо прокурори цивільні та не можуть бути військовими, так само як і судді, бо за умови перебування на військовій службі вони начеб то втрачають свою незалежність (будучи підпорядкованими як в/с). Отакі висновки у них наразі залишаються. Піти проти венеційки - закрити собі шлях до єс
а без їхньої згоди та підтримки - ні грошей від країн єс, ні іншої підтримки
нарахунок приміщень - тіко державна судова адміністрація (закон, се ля ві), так само як персонал (секретарі, охорона, водії, кухарі, прибиральниці), а ще питання судової охорони-судових виконавців (по доброму теж мали б бути в/с), а без них ніяк. приміщення ітт, сізо - теж мають бути в/с (це ж скіко штату треба)
нарахунок навантаження на бюджет простий приклад - сьогодні колишній військовий прокурор має пенсію понад 250 тис. щомісяця (згадай за тимошенко який був шкандал, коли йому при виході на пенсію виплатили з бюджету одноразово майже 300 тис. долдарів), судді вс (військової палати) - пенсійні виплати в середньому до 150 тис. грн. на місяць. За зарплати в/с слідчих, оперів, прокурорів навіть не хочу згадувати, бо на сьогодні слідчий дбр, який займається розслідуванням стосовно в/с, має з/пл понад 100 тис. грн. на місяць, а тепер добав йому військове звання, вислугу і отримаєш майже
а ці всі грошики під час війни краще в зарплату в/с надати
так шо військова юстиція мрія гарна, проте на сьогодні нереальна насамперед через брак коштів
21.01.2026 15:09 Відповісти
21.01.2026 15:09 Відповісти
"Військові суди в Європі представлені як національними системами (наприклад, Польща має гарнізонні та окружні суди), так і міжнародними трибуналами для воєнних злочинів (як після Другої світової війни), при цьому спостерігається тенденція до інтеграції у загальні системи правосуддя, але їхня специфіка (знання військового права, незалежність від ієрархії) враховується у міжнародних стандартах, а Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розглядає порушення прав військовослужбовців у контексті загальноєвропейської конвенції. "
("Вікіпедія")
Ще питання є?
21.01.2026 15:19 Відповісти
21.01.2026 15:19 Відповісти
вікі то добре, тобі більше скажу, шо у польщі прокурори здійснюють загальний нагляд та досудове розслідування, як і у німеччині, а Україні це все заборонили : загальний прокурорський нагляд (у т.ч. військовий) скасовано законодавчо на вимогу ЄС ще у 2014, а прокурорське слідство (у т.ч. військових прокурорів) ліквідовано на вимогу єс у 2019 році, а військові суди на вимогу європи ліквідовані у 2012.
тобто, єс своїм членам дозволяє, а нам прямо забороняє
я тобі більше скажу, у словаччині усі дтп розслідують виключно військові прокурори
але нам - заборонено Європою
питання є?
21.01.2026 15:23 Відповісти
21.01.2026 15:23 Відповісти
У нас і Генштаб - не агонь. І призначений блазнем, то може перестати воювати? Мова про те, що нам потрібна оця вся ланка військової юстиції: військова поліція-військова прокуратура-військові суди. Як воно має бути створене - то вже інше питання. З нинішньою зеленню в Верховній Раді - ніяк. Питанняя про заміну ВСП на війскову поліцію стоїть ще з 2022 року. І все не на часі.
21.01.2026 12:19 Відповісти
21.01.2026 12:19 Відповісти
троха вище по суті вам також відповів
21.01.2026 12:22 Відповісти
21.01.2026 12:22 Відповісти
"так це було уже" (Кучма)
21.01.2026 11:37 Відповісти
21.01.2026 11:37 Відповісти
військову без обмежень
норм - у теплі, затишку, з кількасоттисячним утриманням можна "воювати"
21.01.2026 11:41 Відповісти
21.01.2026 11:41 Відповісти
... та інвалідність. з народження.
21.01.2026 11:44 Відповісти
21.01.2026 11:44 Відповісти
Хош один наважився! Давно пора! Коли військові злочини та злочини за участю військових "розслідують" 19 + річні поліцейські,а потім розглядає місцевий суд....які не є спеціалізованими і не є фаховими саме в цієї сфері правоохоронної діяльності - це жах! Це викликає,у тому числі,обурення у ЗСУ та адвокатів.Молодець суддя,що не мовчить.
21.01.2026 11:41 Відповісти
21.01.2026 11:41 Відповісти
він за оперів, слідчих та прокурорів ніц не казав, а тіко за себе любимого із з/пл 180 тис. грн. на місяць (це не в окопі, а у теплому кабінеті) із розрахунком за її збільшення за звання, вислугу, пенсію без обмежень
а розслідувати військових й надалі будуть самі 18-25 річні опери та слідчі поліції, дбр, сбу, їх то він не пропонує робити спеціалізованими військовими
хіба всп буде "допомагати"
21.01.2026 11:47 Відповісти
21.01.2026 11:47 Відповісти
Функція ВСП: затримати і передати поліції. Слідчих функцій у ВСП немає. Тому потрібна повноцінна військова поліція. По решті органів я відповів тобі вище. І до речі, раніше в Верховному суді була Військова палата, яку розформували, здається, в 2018 році. В Україні вже тривала війна.
21.01.2026 12:08 Відповісти
21.01.2026 12:08 Відповісти
функцій у всп згідно закону та положення більше
військова палату у всу займалася відвертою херньою до 2018 (післяліквідацій 1 інстанції та апеляційної) та смоктала чималі грошики з бюджету, більшість суддів ще надалі смокчуть грошики з бюджету, нічого не роблячи
ліквідація першої інстанції військових судів - по суті ліквідація усієї системи військового правосуддя, а зробив це ще овоч, за що я тобі розповів
21.01.2026 12:13 Відповісти
21.01.2026 12:13 Відповісти
Ткачук Олег Степанович - Декларація за 2023 рік: Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 4 928 555, 00 грн., Пенсія 644 102, 00 грн.
21.01.2026 11:52 Відповісти
21.01.2026 11:52 Відповісти
Бідний як церковна миша, закиньте йому донат на каву.
21.01.2026 12:33 Відповісти
21.01.2026 12:33 Відповісти
Ага... давайте краще "ваєнна-палєвиє трібунали". В нинішнх умовах завдяки зеленим пройдисвітам військові, особливо мобілізовані, мають приблизно той же рівень прав як і раби в часи Римської імперії. А тепер пропонуєте стоврити спеціальні для них суди... це якийсь сюр.
21.01.2026 12:01 Відповісти
21.01.2026 12:01 Відповісти
Та краще вже зразу "тройки" створіть!!!
21.01.2026 12:02 Відповісти
21.01.2026 12:02 Відповісти
Може простше було б призначити нормальних менеджерів? Не друзів з 95 кварталу та іншої *******. Які б керували державою, збройними силами, економікою в інтересах України, а не тупо "прібалахрірувалися за рахунок платникі податкі та не відправляли б "двушку на мацкву" відкатами?
21.01.2026 12:08 Відповісти
21.01.2026 12:08 Відповісти
"Квартал95" то святе.Не смійте навіть дивитися без поваги на колиску найвеличнішого главнюка...
21.01.2026 14:10 Відповісти
21.01.2026 14:10 Відповісти
Ура! З оборонки 500 млрд на створення нової судової системи!
21.01.2026 12:11 Відповісти
21.01.2026 12:11 Відповісти
Ідея створення військових судів - це не для захисту прав військовослужбовців, а для позбавлення їхній прав на свободу і т.д. Благими намірами вимощена дорога в пекло. Хочете захищати права солдата - створюйте центри правової допомоги з компетентними адвокатами, скасуйте бойовий імунітет для вищого командування.
21.01.2026 12:30 Відповісти
21.01.2026 12:30 Відповісти
Права солдата, тобто мобілізованного? Піздеж. "Кадрові" будуть захищяти тільки інтереси своєї "системи" - таких же кадрових, бо всі вони - "кадрові" хочуть посаду в тилу, пенсію в 45-50 років та не хочуть в окопи в "кілл-зону"...
21.01.2026 12:40 Відповісти
21.01.2026 12:40 Відповісти
От обычных судов в Украине ТЯНЕТ РЫГАТЬ, такого блевотного сракосудия , НЕТ НИГДЕ В ЕВРОПЕ, а тут еще военные суды и прокуроры, в этой среде сначала на звездочки на погонах смотрят, а потом на человека. Если государство не может гражданское судопроизводство организовать, то про военное лучше не заикаться.
21.01.2026 12:32 Відповісти
21.01.2026 12:32 Відповісти
Не кажіть за всю Європу, там також судитися - той ще квест. Але ви праві - конкурси на посади українських суддів проходять по п'ять років , фінансування належне судів відсутнє. Про які військові суди йде мова?! За які кошти?
21.01.2026 13:06 Відповісти
21.01.2026 13:06 Відповісти
Вистачить нам тих суддів, що вже є, хоч би їх прогодувати
показати весь коментар
21.01.2026 17:02 Відповісти
 
 