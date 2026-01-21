В Україні варто створити систему військових судів, - суддя ВС Ткачук
Для забезпечення прав військовослужбовців та членів їхніх родин варто створити військові суди.
Про це заявив суддя Великої Палати Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Обґрунтування
Ткачук зазначив, що у новітній історії немає прикладів, щоб держава, що перебуває у стані війни, не мала органів військової юстиції.
"Специфіка війни вимагає створення спеціалізованої військової правоохоронної системи, яка дасть змогу забезпечити правопорядок у Збройних силах і швидкий та ефективний захист прав військовослужбовців", - пояснив суддя.
За його словами, попри те, що стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на судовий захист, в умовах війни реалізація цього права для військових часто ускладнена.
"Для звернення до цивільного суду військовослужбовцю необхідно залишити місце служби і подолати сотні кілометрів до чинного суду, що під час бойових дій є практично неможливим", - додав суддя ВС.
Тому, на думку Ткачука, варто створити військові суди, що здійснюватимуть правосуддя максимально наближено до лінії фронту, а за потреби - безпосередньо у військових частинах. Такі суди мають формуватися у складі судів загальної юрисдикції за єдиними правилами добору кадрів і з дотриманням усіх конституційних та процесуальних гарантій.
"В Україні нині близько мільйона військовослужбовців, функціонує масштабна військова економіка, діють тисячі нормативних актів у військовій сфері. Це вимагає фахівців, які здатні негайно вирішувати спори щодо призову, проходження служби та захисту прав військових і їхніх родин", - пояснив він.
Ткачук зазначив, що варто розпочинати саме зі створення військових судів. Для цього достатньо створити кілька окружних військових судів, один військовий апеляційний суд та Військову палату у складі Верховного Суду.
Скільки на це піде часу?
Суддя пояснив, що якщо Рада ухвалить необхідний закон, то військові суди можуть створити протягом кількох місяців без значних фінансових витрат.
де грошики брати на це під час війни?
не простіше військовим підняти грошове забезпечення?
військову прокуратуру ліквідував блазень у 2019 (разом із слідчими цієї військової прокуратури)
їхня ліквідація - злочини, відсутність військової юстиції у воюючій країні - катастрофа
тіко одне питання - де взяти гроші, насьогодні оцей суддя ткачук отримує 180 тис. грн. з/пл на місяць з бюджету, коли стане війсьовим суддею, то за рахунок звання, вислуги, надбавок його з/пл кратно зросте, а таких як він потрібно по усій країні сотні, як не тисячі - де взяти на них гроші?
а ще потрібні військові опера, слідчі, прокурори, знову ж таки за рахунок звань, вислуги, надбавок тощо - шалені гроші - де їх взяти?
тому пропоную - збільшити грошове утримання в/с
Реально - краще військовим підвищити забезпечення й забезпечення сім'ям у разі поранення/загибелі.
краще воїнам підвищити з/пл, ніж тупо тринькати грошики
Ти не уявляєш - скільки людських доль поламали "піджаки", з-за своєї некомпетентності!
плюс врахуй кадри, хто їх відбиратиме та призначатиме сьогодні - зесрань? результат тобі відомий
а може антикорупціонери - шабунін, лєменов тощо - результат тобі також відомий
боляче, бо дуже близьке, але реалії сьогодні інші
як на мене, тут треба діяти за логікою Залужного: "насамперед потрібно завершити війну, а потім вже все інше"
якщо сьогодні почати цю реформу, то вона насмперед вдарить по грошовому та майновому забезпеченню військовослужбовців, бо в їхні ряди увіллються нові кадри, які не будуть воювати, а будуть розкривати, ловити, затримувати, розслідувати, підтримувати обвинувачення, судити, захищати, будучи військовій формі та при званнях - нове "військо" у діючому війську
а гроші будуть для них відбирати насамперед з тих, які призначені для міноборони
усі питання законодавчого регулювання правосуддя, у т.ч. військового, Україна, як асоційоіваний член ради єс та країна, яка має намір вступити до єс, має в обов'язковому порядку узгоджувати із Венеційською комісією, а якщо венеційка проти, то гаплик таким реформам
так от, ще у далеких 2015-17 венеційка неодноразово наголошувала на тому, шо прокурори цивільні та не можуть бути військовими, так само як і судді, бо за умови перебування на військовій службі вони начеб то втрачають свою незалежність (будучи підпорядкованими як в/с). Отакі висновки у них наразі залишаються. Піти проти венеційки - закрити собі шлях до єс
а без їхньої згоди та підтримки - ні грошей від країн єс, ні іншої підтримки
нарахунок приміщень - тіко державна судова адміністрація (закон, се ля ві), так само як персонал (секретарі, охорона, водії, кухарі, прибиральниці), а ще питання судової охорони-судових виконавців (по доброму теж мали б бути в/с), а без них ніяк. приміщення ітт, сізо - теж мають бути в/с (це ж скіко штату треба)
нарахунок навантаження на бюджет простий приклад - сьогодні колишній військовий прокурор має пенсію понад 250 тис. щомісяця (згадай за тимошенко який був шкандал, коли йому при виході на пенсію виплатили з бюджету одноразово майже 300 тис. долдарів), судді вс (військової палати) - пенсійні виплати в середньому до 150 тис. грн. на місяць. За зарплати в/с слідчих, оперів, прокурорів навіть не хочу згадувати, бо на сьогодні слідчий дбр, який займається розслідуванням стосовно в/с, має з/пл понад 100 тис. грн. на місяць, а тепер добав йому військове звання, вислугу і отримаєш майже
а ці всі грошики під час війни краще в зарплату в/с надати
так шо військова юстиція мрія гарна, проте на сьогодні нереальна насамперед через брак коштів
Ще питання є?
тобто, єс своїм членам дозволяє, а нам прямо забороняє
я тобі більше скажу, у словаччині усі дтп розслідують виключно військові прокурори
але нам - заборонено Європою
питання є?
норм - у теплі, затишку, з кількасоттисячним утриманням можна "воювати"
а розслідувати військових й надалі будуть самі 18-25 річні опери та слідчі поліції, дбр, сбу, їх то він не пропонує робити спеціалізованими військовими
хіба всп буде "допомагати"
військова палату у всу займалася відвертою херньою до 2018 (післяліквідацій 1 інстанції та апеляційної) та смоктала чималі грошики з бюджету, більшість суддів ще надалі смокчуть грошики з бюджету, нічого не роблячи
ліквідація першої інстанції військових судів - по суті ліквідація усієї системи військового правосуддя, а зробив це ще овоч, за що я тобі розповів