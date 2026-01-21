Украинку задержали в Германии: ее подозревают в шпионаже в пользу РФ

В столице Германии Берлине задержали женщину с немецко-украинским гражданством по подозрению в шпионской деятельности в пользу спецслужб России.

Об этом говорится в сообщении Федеральной прокуратуры ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что немецкие правоохранители 21 января задержали в Берлине гражданку Германии и Украины Илону В.

Одновременно были проведены обыски в помещениях задержанной, а также в помещениях еще двух подозреваемых, находящихся на свободе, в районе Гавелланд (федеральная земля Бранденбург), в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и в Мюнхене.

Сбор информации в пользу РФ

По данным следствия, украинка по крайней мере с ноября 2023 года поддерживала контакты разведывательного характера с российским посольством в Берлине.

"Ее контактное лицо работало на одну из российских спецслужб. Подозреваемая неоднократно передавала ему информацию, связанную с войной между Российской Федерацией и Украиной", - сообщили в прокуратуре.

В частности, речь идет о сборе справочных данных об участниках политических мероприятий высокого уровня, получении сведений об объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и запланированных поставках дронов в Украину. Для этого подозреваемая обращалась к бывшим сотрудникам, связанным с федеральным Министерством обороны Германии.

Рассмотрят ходатайство об аресте

Кроме того, подозреваемая помогала сотруднику российского посольства посещать политические мероприятия в Берлине под вымышленными именами "с целью налаживания контактов, представляющих интерес для российской разведки".

В ближайшее время задержанную доставят к следственному судье Федерального верховного суда Германии, который примет решение о дальнейшем содержании ее под стражей.

