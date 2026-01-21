РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11812 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
2 894 19

Украинку задержали в Германии: ее подозревают в шпионаже в пользу РФ

Флаг Германии

В столице Германии Берлине задержали женщину с немецко-украинским гражданством по подозрению в шпионской деятельности в пользу спецслужб России.

Об этом говорится в сообщении Федеральной прокуратуры ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что немецкие правоохранители 21 января задержали в Берлине гражданку Германии и Украины Илону В.

Одновременно были проведены обыски в помещениях задержанной, а также в помещениях еще двух подозреваемых, находящихся на свободе, в районе Гавелланд (федеральная земля Бранденбург), в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и в Мюнхене.

Сбор информации в пользу РФ

  • По данным следствия, украинка по крайней мере с ноября 2023 года поддерживала контакты разведывательного характера с российским посольством в Берлине.

"Ее контактное лицо работало на одну из российских спецслужб. Подозреваемая неоднократно передавала ему информацию, связанную с войной между Российской Федерацией и Украиной", - сообщили в прокуратуре.

В частности, речь идет о сборе справочных данных об участниках политических мероприятий высокого уровня, получении сведений об объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и запланированных поставках дронов в Украину. Для этого подозреваемая обращалась к бывшим сотрудникам, связанным с федеральным Министерством обороны Германии.

Рассмотрят ходатайство об аресте 

Кроме того, подозреваемая помогала сотруднику российского посольства посещать политические мероприятия в Берлине под вымышленными именами "с целью налаживания контактов, представляющих интерес для российской разведки".

В ближайшее время задержанную доставят к следственному судье Федерального верховного суда Германии, который примет решение о дальнейшем содержании ее под стражей. 

Автор: 

Германия (7474) украинцы (3904) шпионаж (1477)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Знов назва статті "Українку затримали.....". Скільки можна? Невже не можна називати її , наприклад "особа з українським паспортом". Швидше за все якась гидота з даунбасу.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:32 Ответить
+8
Як шо слідство доведе провину иа суд визнає провину то втопить суку у Одері чи Шпреє. Або у Укрзее.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:00 Ответить
+8
Доречі це ще один із пунктів ***** по знищенню України після підписання Україною капітуляції. ***** буде кошмарити Європу під українським прапором і так званими ''українціми'' розпалючи в Європі антиукраїські настрої. Поки Європа не розірве з Україною безвізовий режим, всі зв'язки а також побудує з Україною паркани такі як з Бладорашкою. Ще й за допомогою таких орбанів і фіців попросять ***** ввести війська на ще неокуповану територію і ''навести в Україні порядок''. От такий вам буде і мірний план і процвітання після ''мірної угоди''. Як казав Дудаєв, а також Алієв і ще декілька політиків, не можна йти з Сосією на жодні поступки і домовленості. Бо протягнеш рашисту палець він відкусить тобі руку по саму шию.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
адіннарот
показать весь комментарий
21.01.2026 17:55 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 18:00 Ответить
В Німеччині роялі ще повинні бути. А в них струни.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:46 Ответить
Илона В. случаем не местный никнейм? На всякий случай администрации стоит проверить.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:00 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 18:11 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 19:50 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 18:13 Ответить
пізно вже кордони закривати
скільки цієї росмовної шушвалі навалило...
показать весь комментарий
21.01.2026 18:36 Ответить
...каЦапомовноірилоі швалі...
показать весь комментарий
21.01.2026 18:38 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 18:32 Ответить
А в Киеве не поют "Я люблю тебя Москва!"Я таких с Днепра и Харькова встречала,и кстати с Одессы!
показать весь комментарий
21.01.2026 18:37 Ответить
Нет это не Место !Я специально зашла в немецкое Медиа пространство и все серьезные издания это опубликовали Ей 56лет она с бывшим левым политиком,и ещё с одним гос лицом занимались переправой оружия в ДНР.То, что написано украинка с немецким паспортом,то и о бо мне можно так сказать,так они знают происхождение из статуса человека!Вот например говорят гражданин Германии выходец из Афганистана!В переводе это звучит странно.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:35 Ответить
Нет это не ИПСО.
показать весь комментарий
21.01.2026 19:37 Ответить
...deutsch-ukrainische Staatsangehörige Ilona W.
Зауважу в німецькому оригіналі йде "громадянка Німеччини і України..."

Німці більш точні. Те що багато повиїзжало про-руснявих з України на Захід - не секрет.
показать весь комментарий
21.01.2026 20:37 Ответить
Ну наверное так правильно.Не всё так переводится с другого языка и наоборот.Вот думаешь у примеру на русском и переводишь на немецкий,так Многие,кто приехал делали и получается ерунда.И сразу видно,что,Вот как думали так и переводили Я раньше это делала тоже,а сейчас нет Сразу думаю на немецком а потом составляю текст,но это со временем приходит.Вот немцы приехавших русских немцев называют.Deutsch-Russe.Тоесть определяют место откуда он и приехали!Хотя у них немецкий паспорт с первого дня ,они не ждали 8лет , как я к примеру.Но их немцами не называют!
показать весь комментарий
21.01.2026 21:51 Ответить
В можно офіційно називати їх совдепівка а не "українка"
показать весь комментарий
21.01.2026 21:11 Ответить
чи назвуть чорнодупого із німеччини німцем?
показать весь комментарий
22.01.2026 08:03 Ответить
 
 