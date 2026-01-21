Українку затримали у Німеччині: її підозрюють у шпигунстві на користь РФ

У столиці Німеччини Берліні затримали жінку з німецько-українським громадянством за підозрою у шпигунській діяльності на користь спецслужб Росії.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної прокуратури ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що німецькі правоохоронці 21 січня затримали у Берліні громадянку Німеччини та України Ілону В.

Одночасно були проведені обшуки в помешканнях затриманої, а також у приміщеннях ще двох підозрюваних, які перебувають на волі, у районі Гавелланд (федеральна земля Бранденбург), у районі Арвайлер (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) та в Мюнхені.

Збір інформації на користь РФ

  • За даними слідства, українка щонайменше з листопада 2023 року підтримувала контакти розвідувального характеру з російським посольством у Берліні.

"Її контактна особа працювала на одну з російських спецслужб. Підозрювана неодноразово передавала йому інформацію, пов’язану з війною між Російською Федерацією та Україною", - повідомили у прокуратурі.

Зокрема, йдеться про збирання довідкових даних щодо учасників політичних заходів високого рівня, отримання відомостей про об’єкти оборонної промисловості, випробування безпілотників та заплановані постачання дронів Україні. Для цього підозрювана зверталася до колишніх співробітників, пов’язаних із федеральним Міністерством оборони Німеччини.

Розглянуть клопотання про арешт 

Крім того, підозрювана допомагала співробітнику російського посольства відвідувати політичні заходи в Берліні під вигаданими іменами "з метою налагодження контактів, що становлять інтерес для російської розвідки".

Найближчим часом затриману доставлять до слідчого судді Федерального верховного суду Німеччини, який ухвалить рішення щодо подальшого тримання її під вартою. 

Знов назва статті "Українку затримали.....". Скільки можна? Невже не можна називати її , наприклад "особа з українським паспортом". Швидше за все якась гидота з даунбасу.
21.01.2026 18:32 Відповісти
Як шо слідство доведе провину иа суд визнає провину то втопить суку у Одері чи Шпреє. Або у Укрзее.
21.01.2026 18:00 Відповісти
Доречі це ще один із пунктів ***** по знищенню України після підписання Україною капітуляції. ***** буде кошмарити Європу під українським прапором і так званими ''українціми'' розпалючи в Європі антиукраїські настрої. Поки Європа не розірве з Україною безвізовий режим, всі зв'язки а також побудує з Україною паркани такі як з Бладорашкою. Ще й за допомогою таких орбанів і фіців попросять ***** ввести війська на ще неокуповану територію і ''навести в Україні порядок''. От такий вам буде і мірний план і процвітання після ''мірної угоди''. Як казав Дудаєв, а також Алієв і ще декілька політиків, не можна йти з Сосією на жодні поступки і домовленості. Бо протягнеш рашисту палець він відкусить тобі руку по саму шию.
21.01.2026 18:13 Відповісти
адіннарот
21.01.2026 17:55 Відповісти
21.01.2026 18:00 Відповісти
В Німеччині роялі ще повинні бути. А в них струни.
21.01.2026 18:46 Відповісти
Илона В. случаем не местный никнейм? На всякий случай администрации стоит проверить.
21.01.2026 18:00 Відповісти
21.01.2026 18:11 Відповісти
21.01.2026 19:50 Відповісти
21.01.2026 18:13 Відповісти
пізно вже кордони закривати
скільки цієї росмовної шушвалі навалило...
21.01.2026 18:36 Відповісти
...каЦапомовноірилоі швалі...
21.01.2026 18:38 Відповісти
21.01.2026 18:32 Відповісти
А в Киеве не поют "Я люблю тебя Москва!"Я таких с Днепра и Харькова встречала,и кстати с Одессы!
21.01.2026 18:37 Відповісти
Нет это не Место !Я специально зашла в немецкое Медиа пространство и все серьезные издания это опубликовали Ей 56лет она с бывшим левым политиком,и ещё с одним гос лицом занимались переправой оружия в ДНР.То, что написано украинка с немецким паспортом,то и о бо мне можно так сказать,так они знают происхождение из статуса человека!Вот например говорят гражданин Германии выходец из Афганистана!В переводе это звучит странно.
21.01.2026 19:35 Відповісти
Нет это не ИПСО.
21.01.2026 19:37 Відповісти
...deutsch-ukrainische Staatsangehörige Ilona W.
Зауважу в німецькому оригіналі йде "громадянка Німеччини і України..."

Німці більш точні. Те що багато повиїзжало про-руснявих з України на Захід - не секрет.
21.01.2026 20:37 Відповісти
Ну наверное так правильно.Не всё так переводится с другого языка и наоборот.Вот думаешь у примеру на русском и переводишь на немецкий,так Многие,кто приехал делали и получается ерунда.И сразу видно,что,Вот как думали так и переводили Я раньше это делала тоже,а сейчас нет Сразу думаю на немецком а потом составляю текст,но это со временем приходит.Вот немцы приехавших русских немцев называют.Deutsch-Russe.Тоесть определяют место откуда он и приехали!Хотя у них немецкий паспорт с первого дня ,они не ждали 8лет , как я к примеру.Но их немцами не называют!
21.01.2026 21:51 Відповісти
В можно офіційно називати їх совдепівка а не "українка"
21.01.2026 21:11 Відповісти
чи назвуть чорнодупого із німеччини німцем?
