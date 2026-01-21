Українку затримали у Німеччині: її підозрюють у шпигунстві на користь РФ

У столиці Німеччини Берліні затримали жінку з німецько-українським громадянством за підозрою у шпигунській діяльності на користь спецслужб Росії.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної прокуратури ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що німецькі правоохоронці 21 січня затримали у Берліні громадянку Німеччини та України Ілону В.

Одночасно були проведені обшуки в помешканнях затриманої, а також у приміщеннях ще двох підозрюваних, які перебувають на волі, у районі Гавелланд (федеральна земля Бранденбург), у районі Арвайлер (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) та в Мюнхені.

Збір інформації на користь РФ

За даними слідства, українка щонайменше з листопада 2023 року підтримувала контакти розвідувального характеру з російським посольством у Берліні.

"Її контактна особа працювала на одну з російських спецслужб. Підозрювана неодноразово передавала йому інформацію, пов’язану з війною між Російською Федерацією та Україною", - повідомили у прокуратурі.

Зокрема, йдеться про збирання довідкових даних щодо учасників політичних заходів високого рівня, отримання відомостей про об’єкти оборонної промисловості, випробування безпілотників та заплановані постачання дронів Україні. Для цього підозрювана зверталася до колишніх співробітників, пов’язаних із федеральним Міністерством оборони Німеччини.

Розглянуть клопотання про арешт

Крім того, підозрювана допомагала співробітнику російського посольства відвідувати політичні заходи в Берліні під вигаданими іменами "з метою налагодження контактів, що становлять інтерес для російської розвідки".

Найближчим часом затриману доставлять до слідчого судді Федерального верховного суду Німеччини, який ухвалить рішення щодо подальшого тримання її під вартою.

