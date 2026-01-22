Токио планирует новый пакет поддержки для Украины на 6 млрд долларов

Япония планирует предоставить Украине 6 миллиардов долларов гуманитарной и технической помощи в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь Японии Украине

Она проинформировала об итогах первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масаши Накагоме. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Токио.

Вице-спикер отметила, что Украина уже получила от Японии более 2,5 тысячи электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 генераторных установок и другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы. Также Япония дополнительно направила около 149 миллионов долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

"Общий объем финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии уже превысил 15 миллиардов долларов", — отметила Елена Кондратюк.

По словам вице-спикера Верховной Рады, японская поддержка охватывает как гуманитарные, так и технические направления. Предоставленное оборудование используется для стабилизации энергосистемы и восстановления критической инфраструктуры.

Помощь Украине от других стран

Накануне премьер Юлия Свириденко объявила, что в Украину в ближайшее время поступит новая партия международной помощи, направленной на поддержку энергетической системы и гуманитарных нужд населения.

По словам главы правительства, помощь включает генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию, медицинское оборудование и другие критически важные ресурсы, которые поступят из Азербайджана, Словакии и Чехии. Все грузы будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате массированных вражеских обстрелов.

Премьер-министр подчеркнула, что международная поддержка остается ключевой для стабильной работы энергетического сектора и обеспечения базовых потребностей граждан в зимний период.

