Токио планирует новый пакет поддержки для Украины на 6 млрд долларов

Япония передаст Украине гуманитарную помощь

Япония планирует предоставить Украине 6 миллиардов долларов гуманитарной и технической помощи в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк.

Помощь Японии Украине

Она проинформировала об итогах первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масаши Накагоме. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Токио.

Вице-спикер отметила, что Украина уже получила от Японии более 2,5 тысячи электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 генераторных установок и другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы. Также Япония дополнительно направила около 149 миллионов долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

"Общий объем финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии уже превысил 15 миллиардов долларов", — отметила Елена Кондратюк.

По словам вице-спикера Верховной Рады, японская поддержка охватывает как гуманитарные, так и технические направления. Предоставленное оборудование используется для стабилизации энергосистемы и восстановления критической инфраструктуры.

Помощь Украине от других стран

Накануне премьер Юлия Свириденко объявила, что в Украину в ближайшее время поступит новая партия международной помощи, направленной на поддержку энергетической системы и гуманитарных нужд населения.

По словам главы правительства, помощь включает генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию, медицинское оборудование и другие критически важные ресурсы, которые поступят из Азербайджана, Словакии и Чехии. Все грузы будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате массированных вражеских обстрелов.

Премьер-министр подчеркнула, что международная поддержка остается ключевой для стабильной работы энергетического сектора и обеспечения базовых потребностей граждан в зимний период.

Щиро дякуємо, Японіє !

Допомога, а не крисячий трамповський продаж за гроші

.
22.01.2026 00:35 Ответить
Люди мовчки допомагають і не кічаться перед іншими, як європа чи сша.
22.01.2026 07:07 Ответить
Головне зараз ефективно використати цю допомогу, і не розмістити трансформатори, чи генератори на складах, або саме гірші залишити їх в одному місці, щоб ворог знищив.
Знову ''Лисий'' буде розвозити по обленерго як свою допомогу, бо Язика вітром здуло?
22.01.2026 06:59 Ответить
Дякуємо.
Вони знають що таке раша
22.01.2026 09:32 Ответить
Дякуємо за допомогу.
22.01.2026 14:31 Ответить
 
 