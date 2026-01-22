Токіо планує новий пакет підтримки для України на 6 млрд доларів

Японія планує надати Україні 6 мільярдів доларів гуманітарної та технічної допомоги у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк.

Допомога Японії Україні

Вона поінформувала про підсумки першої офіційної зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме. Під час переговорів сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Токіо.

Віцеспікерка зазначила, що Україна вже отримала від Японії понад 2,5 тисячі електрогенераторів, більше ніж 65 трансформаторів, 10 генераторних установок та інше критично важливе обладнання для підтримки й відновлення енергосистеми. Також Японія додатково спрямувала близько 149 мільйонів доларів на проєкти Програми екстреного відновлення України.

"Загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні від Японії вже перевищив 15 мільярдів доларів", — зазначила Олена Кондратюк.

За словами віцеспікерки Верховної Ради, японська підтримка охоплює як гуманітарні, так і технічні напрями. Надане обладнання використовується для стабілізації енергосистеми та відновлення критичної інфраструктури.

Допомога Україні від інших країн

Напередодні прем’єрка Юлія Свириденко оголосила, що в Україну найближчим часом надійде нова партія міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку енергетичної системи та гуманітарних потреб населення.

За словами очільниці уряду, допомога включає генератори, трансформатори, кабельну продукцію, медичне обладнання та інші критично важливі ресурси, які надійдуть від Азербайджану, Словаччини та Чехії. Усі вантажі будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, що зазнала пошкоджень унаслідок масованих ворожих обстрілів.

Прем’єр-міністерка наголосила, що міжнародна підтримка залишається ключовою для стабільної роботи енергетичного сектору та забезпечення базових потреб громадян у зимовий період.

