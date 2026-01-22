В мирном соглашении не должно быть даже намека на то, что Украина может уступить территорию, - премьер Хорватии Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в Давосе, что Украина нуждается в завершении войны, поддержке ЕС и масштабной реконструкции. Он подчеркнул, что хорваты понимают украинцев, ведь сами подверглись оккупации в 90-х, и предупредил об опасности уступок территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Мы поддерживаем Украину, мы солидарны с Украиной. Я говорю о нашем собственном опыте, потому что в начале 90-х в Хорватии была такая же проблема. То есть 27% Хорватии было оккупировано, в Украине – это 19,5%. И здесь идет война уже более 12 лет. Если говорить о том, как Европа относится к Украине, то у многих из нас есть двусторонние соглашения. И мы четко показываем нашу поддержку, чтобы Украина стала членом ЕС", – отметил Пленкович.

По его словам, общая ситуация с Украиной имеет три важных элемента:

мир;

интеграция в ЕС;

реконструкция.

"Конечно, главное условие – это прекратить российскую агрессию против Украины. А пока мы не видим, чтобы это прекращалось... И если говорить об ограничениях и санкциях, ослаблении российской экономики, все то, что должно было бы дать эффект, оно пока не перешло в политический эффект в России. Это основная проблема. Мы внимательно следим за ситуацией в России. Там нет ни оппозиции, ни свободы слова. Мы знаем, что это не изменится", – отметил Пленкович.

Изменение подхода к вступлению в ЕС

В случае с подходом к вступлению в ЕС, премьер Хорватии отметил, что раньше он базировался на одном подходе, но сейчас все изменилось.

"До сих пор подход к вступлению в ЕС базировался на оценке достижений, на заслугах... А сейчас есть признаки другого подхода геополитического, когда мы признаем, что Украина представляет ценность в том виде, в каком она есть. И сейчас будет обсуждение, в частности, по критериям четвертой копенгагенской корзины, когда должны признать, что по определенным признакам Украина готова к вступлению в ЕС", - отметил Пленкович.

Он еще раз подчеркнул, что перед тем, как все решать, нужно закончить войну.

По словам хорватского премьера, все мирные соглашения имеют два аспекта – когда их подписать и исторические последствия, то есть 5-10-20 лет спустя.

Нельзя идти на уступки территориями

"Мой совет – не оставлять даже чернильного пятна намека на то, что Украина может уступить хотя бы часть территории. Потому что это создаст прецедент для судьбы стабильности Европы в будущем", – подытожил Пленкович.

