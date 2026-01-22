2 137 20

В мирном соглашении не должно быть даже намека на то, что Украина может уступить территорию, - премьер Хорватии Пленкович

Андрей Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в Давосе, что Украина нуждается в завершении войны, поддержке ЕС и масштабной реконструкции. Он подчеркнул, что хорваты понимают украинцев, ведь сами подверглись оккупации в 90-х, и предупредил об опасности уступок территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Мы поддерживаем Украину, мы солидарны с Украиной. Я говорю о нашем собственном опыте, потому что в начале 90-х в Хорватии была такая же проблема. То есть 27% Хорватии было оккупировано, в Украине – это 19,5%. И здесь идет война уже более 12 лет. Если говорить о том, как Европа относится к Украине, то у многих из нас есть двусторонние соглашения. И мы четко показываем нашу поддержку, чтобы Украина стала членом ЕС", – отметил Пленкович.

По его словам, общая ситуация с Украиной имеет три важных элемента:

  • мир;
  • интеграция в ЕС;
  • реконструкция.

"Конечно, главное условие – это прекратить российскую агрессию против Украины. А пока мы не видим, чтобы это прекращалось... И если говорить об ограничениях и санкциях, ослаблении российской экономики, все то, что должно было бы дать эффект, оно пока не перешло в политический эффект в России. Это основная проблема. Мы внимательно следим за ситуацией в России. Там нет ни оппозиции, ни свободы слова. Мы знаем, что это не изменится", – отметил Пленкович.

Изменение подхода к вступлению в ЕС

В случае с подходом к вступлению в ЕС, премьер Хорватии отметил, что раньше он базировался на одном подходе, но сейчас все изменилось.

"До сих пор подход к вступлению в ЕС базировался на оценке достижений, на заслугах... А сейчас есть признаки другого подхода геополитического, когда мы признаем, что Украина представляет ценность в том виде, в каком она есть. И сейчас будет обсуждение, в частности, по критериям четвертой копенгагенской корзины, когда должны признать, что по определенным признакам Украина готова к вступлению в ЕС", - отметил Пленкович.

Он еще раз подчеркнул, что перед тем, как все решать, нужно закончить войну.

По словам хорватского премьера, все мирные соглашения имеют два аспекта – когда их подписать и исторические последствия, то есть 5-10-20 лет спустя.

Нельзя идти на уступки территориями

"Мой совет – не оставлять даже чернильного пятна намека на то, что Украина может уступить хотя бы часть территории. Потому что это создаст прецедент для судьбы стабильности Европы в будущем", – подытожил Пленкович.

Топ комментарии
Чому у хорватів такі притомні президенти, прем'єри і урядовці? 🤔 Тому, що там виборці відповідальні? Питання риторичне.
22.01.2026 11:24 Ответить
ви ще погано знаєте Zельоних Гнид
22.01.2026 11:14 Ответить
якщо потрібно щось зрадити, здати, віддати, вкрасти - ніхто професійніше від Оманської Гниди та Zельоних Гнид не вміє

не для того вони чонгари розміновували .. ски
22.01.2026 11:22 Ответить
Потому как любу поступку, тимчасову, трампівсько-зельонску "вільну єкономічну зону", розведення ім. ішака оманського - все це РФ та Штати сприймуть, як "навсегда" і ніяк інакше.
22.01.2026 11:16 Ответить
Андрій Лавриненко ... бо вони витягнуть таку "мирну угоду" на радбез оон, резолюцією зроблять "нормою міжнародного права" та поставлять український народ перед фактом, типу змінюйте свою Конституцію згідно умов-вимог резолюції ...
22.01.2026 12:24 Ответить
Чому у хорватів такі притомні президенти, прем'єри і урядовці? 🤔 Тому, що там виборці відповідальні? Питання риторичне.
22.01.2026 11:24 Ответить
Тому, що вони хльобонули вже раз....
22.01.2026 11:28 Ответить
Нууу, українцґ хльобнули вже дофіга разів. Але видно ам'ять куца, або специфічна.
22.01.2026 11:32 Ответить
Хльобнули недавно.
22.01.2026 15:53 Ответить
Після розстрілу Чаушеску і а Румунії притомні президенти.
22.01.2026 11:38 Ответить
Тому що після війни в кожного хорвата на городі прикопаний цілий арсенал. Неглибоко прикопаний на випадок, якщо до влади добереться якась паскуда.
22.01.2026 12:35 Ответить
Херсон, частини Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської областей. русню прогнали, хоча вони візжали що це їх назавжди
22.01.2026 11:44 Ответить
Ти кажеш що не віддадуть те що окупували. Я навів приклад що аж бігом віддають, коли по хлєбалу получають
22.01.2026 12:04 Ответить
Пан має рацію ! Треба ще зрозуміти що США союзники Московії.
22.01.2026 11:35 Ответить
Хорошо излагает. Но на этом у них все и заканчивается. А потом приходится Гренландию по кучкам отдавать.
22.01.2026 11:41 Ответить
Без натяку.. так і буде... Віткоф хвалить ЗЕ значить так і буде...без натяку і без територій
22.01.2026 11:53 Ответить
Да тут вже буратіни повірили в процвітання і 800млрд від Тромба тому підпишуть що завгодно аби їм грошенята принесли. Тільки от не пам'ятаю щоб Тромб обіцяв Україні чи ще комусь хоча б копійку дати. Навпаки, Тромб всі свої угоди пов'язує тільки з своєю особистою наживою, даже якщо прийдеться здирати чобати і золоті коронки з повішених
22.01.2026 12:10 Ответить
Розумна людина, толково каже! А у нас - Зеленський...
22.01.2026 14:22 Ответить
 
 