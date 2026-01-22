У мирній угоді не має бути навіть натяку на те, що Україна може поступитися територією, - прем’єр Хорватії Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у Давосі, що Україна потребує завершення війни, підтримки ЄС і масштабної реконструкції. Він наголосив, що хорвати розуміють українців, адже самі зазнали окупації у 90-х, і попередив про небезпеку поступок території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час "Українського сніданку" в Давосі.

"Ми підтримуємо Україну, ми солідарні з Україною. Я говорю про наш власний досвід, тому що на початку 90-х в Хорватії була така сама проблема. Тобто 27% Хорватії було окуповано, в Україні – це 19,5%. І тут точиться війна вже понад 12 років. Якщо говорити про те, як Європа ставиться до України, то у багатьох з нас є двосторонні угоди. І ми чітко показуємо нашу підтримку, щоб Україна стала членом ЄС", – зазначив Пленкович.

За його словами, загальна ситуація з Україною має три важливі елементи:

  • мир;
  • інтеграція до ЄС;
  • реконструкція.

"Звичайно головна умова – це припинити російську агресію проти України. А поки ми не бачимо, щоб це зупинялося… І якщо говорити про обмеження та санкції, послаблення російської економіки, все те, що мало б дати ефект, воно поки не перейшло політичний в ефект в Росії. Це основна проблема. Ми пильно стежимо за ситуацією в Росії. Там нема ні опозиції, ні свободи слова. Ми знаємо, що це не зміниться", – зазначив Пленкович.

Зміна підходу до вступу в ЄС

Щодо вступу в ЄС, то прем’єр Хорватії, зазначив, що раніше він базувався на одному підході, але зараз все змінилося.

"Досі підхід до вступу до ЄС базувався на оцінці досягнень, на заслугах… А зараз є ознаки іншого підходу геополітичного, коли ми визнаємо, що Україна становить цінність в тому вигляді якому вона є. І зараз буде обговорення зокрема через критерії четвертого копенгагенського кошика, коли мають визнати, що за певними ознаками Україна готова до вступу в ЄС", – зазначив Пленкович.

Він ще раз наголосив, що перед тим як все вирішувати потрібно закінчити війну.

За словами хорватського прем’єра, всі мирні угоди мають два аспекти – коли їх підписати та історичні наслідки, тобто 5-10-20 років по тому.

Не можна йти на поступки територіями

"Моя порада не залишати навіть чорнильної плями натяку на те, що Україна може поступитися хоча б частиною території. Бо це створить прецедент для долі стабільності Європи у майбутньому", – підсумував Пленкович.

Чому у хорватів такі притомні президенти, прем'єри і урядовці? 🤔 Тому, що там виборці відповідальні? Питання риторичне.
22.01.2026 11:24 Відповісти
ви ще погано знаєте Zельоних Гнид
якщо потрібно щось зрадити, здати, віддати, вкрасти - ніхто професійніше від Оманської Гниди та Zельоних Гнид не вміє

22.01.2026 11:22 Відповісти
ви ще погано знаєте Zельоних Гнид
22.01.2026 11:14 Відповісти
якщо потрібно щось зрадити, здати, віддати, вкрасти - ніхто професійніше від Оманської Гниди та Zельоних Гнид не вміє

не для того вони чонгари розміновували .. ски

не для того вони чонгари розміновували .. ски
22.01.2026 11:22 Відповісти
Потому как любу поступку, тимчасову, трампівсько-зельонску "вільну єкономічну зону", розведення ім. ішака оманського - все це РФ та Штати сприймуть, як "навсегда" і ніяк інакше.
22.01.2026 11:16 Відповісти
Андрій Лавриненко ... бо вони витягнуть таку "мирну угоду" на радбез оон, резолюцією зроблять "нормою міжнародного права" та поставлять український народ перед фактом, типу змінюйте свою Конституцію згідно умов-вимог резолюції ...
22.01.2026 12:24 Відповісти
Чому у хорватів такі притомні президенти, прем'єри і урядовці? 🤔 Тому, що там виборці відповідальні? Питання риторичне.
22.01.2026 11:24 Відповісти
Тому, що вони хльобонули вже раз....
22.01.2026 11:28 Відповісти
Нууу, українцґ хльобнули вже дофіга разів. Але видно ам'ять куца, або специфічна.
22.01.2026 11:32 Відповісти
Хльобнули недавно.
22.01.2026 15:53 Відповісти
Після розстрілу Чаушеску і а Румунії притомні президенти.
22.01.2026 11:38 Відповісти
Тому що після війни в кожного хорвата на городі прикопаний цілий арсенал. Неглибоко прикопаний на випадок, якщо до влади добереться якась паскуда.
22.01.2026 12:35 Відповісти
Херсон, частини Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської областей. русню прогнали, хоча вони візжали що це їх назавжди
22.01.2026 11:44 Відповісти
Ти кажеш що не віддадуть те що окупували. Я навів приклад що аж бігом віддають, коли по хлєбалу получають
22.01.2026 12:04 Відповісти
Пан має рацію ! Треба ще зрозуміти що США союзники Московії.
22.01.2026 11:35 Відповісти
Хорошо излагает. Но на этом у них все и заканчивается. А потом приходится Гренландию по кучкам отдавать.
22.01.2026 11:41 Відповісти
Без натяку.. так і буде... Віткоф хвалить ЗЕ значить так і буде...без натяку і без територій
22.01.2026 11:53 Відповісти
Да тут вже буратіни повірили в процвітання і 800млрд від Тромба тому підпишуть що завгодно аби їм грошенята принесли. Тільки от не пам'ятаю щоб Тромб обіцяв Україні чи ще комусь хоча б копійку дати. Навпаки, Тромб всі свої угоди пов'язує тільки з своєю особистою наживою, даже якщо прийдеться здирати чобати і золоті коронки з повішених
22.01.2026 12:10 Відповісти
Розумна людина, толково каже! А у нас - Зеленський...
22.01.2026 14:22 Відповісти
 
 