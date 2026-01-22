У мирній угоді не має бути навіть натяку на те, що Україна може поступитися територією, - прем’єр Хорватії Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у Давосі, що Україна потребує завершення війни, підтримки ЄС і масштабної реконструкції. Він наголосив, що хорвати розуміють українців, адже самі зазнали окупації у 90-х, і попередив про небезпеку поступок території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час "Українського сніданку" в Давосі.

"Ми підтримуємо Україну, ми солідарні з Україною. Я говорю про наш власний досвід, тому що на початку 90-х в Хорватії була така сама проблема. Тобто 27% Хорватії було окуповано, в Україні – це 19,5%. І тут точиться війна вже понад 12 років. Якщо говорити про те, як Європа ставиться до України, то у багатьох з нас є двосторонні угоди. І ми чітко показуємо нашу підтримку, щоб Україна стала членом ЄС", – зазначив Пленкович.

За його словами, загальна ситуація з Україною має три важливі елементи:

мир;

інтеграція до ЄС;

реконструкція.

"Звичайно головна умова – це припинити російську агресію проти України. А поки ми не бачимо, щоб це зупинялося… І якщо говорити про обмеження та санкції, послаблення російської економіки, все те, що мало б дати ефект, воно поки не перейшло політичний в ефект в Росії. Це основна проблема. Ми пильно стежимо за ситуацією в Росії. Там нема ні опозиції, ні свободи слова. Ми знаємо, що це не зміниться", – зазначив Пленкович.

Зміна підходу до вступу в ЄС

Щодо вступу в ЄС, то прем’єр Хорватії, зазначив, що раніше він базувався на одному підході, але зараз все змінилося.

"Досі підхід до вступу до ЄС базувався на оцінці досягнень, на заслугах… А зараз є ознаки іншого підходу геополітичного, коли ми визнаємо, що Україна становить цінність в тому вигляді якому вона є. І зараз буде обговорення зокрема через критерії четвертого копенгагенського кошика, коли мають визнати, що за певними ознаками Україна готова до вступу в ЄС", – зазначив Пленкович.

Він ще раз наголосив, що перед тим як все вирішувати потрібно закінчити війну.

За словами хорватського прем’єра, всі мирні угоди мають два аспекти – коли їх підписати та історичні наслідки, тобто 5-10-20 років по тому.

Не можна йти на поступки територіями

"Моя порада не залишати навіть чорнильної плями натяку на те, що Україна може поступитися хоча б частиною території. Бо це створить прецедент для долі стабільності Європи у майбутньому", – підсумував Пленкович.

