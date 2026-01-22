Ночная атака РФ: Воздушные силы ВСУ отражают угрозу

Вечером четверга, 22 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Движение вражеских дронов

В 18:08 - Николаевская область - угроза БПЛА из Днепропетровской области.

В 18:45 - Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на Днепропетровщине:

группа беспилотников мимо Апостолово курсом на Кривой Рог;

БПЛА на Кривой Рог с юга и запада.

В 19:01 - вражеские дроны движутся по следующим направлениям:

Сумщина - мимо Низов в юго-западном направлении;

группа БПЛА на Черниговщине курсом на север Киевщины.

В 19:26 - БПЛА курсирует на Киев с севера.

В 20:38 - беспилотники зафиксированы в следующих направлениях:

Черниговская область - БПЛА на Семеновку.

на границе Житомирской и Киевской областей, в южном направлении.

Днепропетровская область - БПЛА на Широкое, Новый Буг.

Обновленная информация

В 20:54 - КАБы на север Харьковщины.

В 21:00 - Днепропетровщина - группа БпЛА на Письменное, КАБы на Донетчину.

В 21:20 - Житомирщина - БпЛА в направлении города.

В 21:30 сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В 21:38 - КАБы на Донетчину и Харьковщину.

В 21:55 - БпЛА из Житомирщины на Киевщину (Иванков).

В 21:57 - Днепропетровщина - БпЛА мимо Радушное курсом на восток, БпЛА курсом на Кировоградщину (Петрово).

В 22:17 - КАБы на Запорожье.

Ранее сообщалось, что вследствие вражеских атак на Никопольщину пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, агрофирма, ЛЭП и газопровод.

