Ночная атака РФ: Воздушные силы ВСУ отражают угрозу

Атака на Украину 22 января

Вечером четверга, 22 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Движение вражеских дронов

В 18:08 - Николаевская область - угроза БПЛА из Днепропетровской области.

В 18:45 - Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на Днепропетровщине: 

  • группа беспилотников мимо Апостолово курсом на Кривой Рог;
  • БПЛА на Кривой Рог с юга и запада.

В 19:01 - вражеские дроны движутся по следующим направлениям: 

  • Сумщина - мимо Низов в юго-западном направлении;
  • группа БПЛА на Черниговщине курсом на север Киевщины.

В 19:26 - БПЛА курсирует на Киев с севера.

В 20:38 - беспилотники зафиксированы в следующих направлениях: 

  • Черниговская область - БПЛА на Семеновку.
  • на границе Житомирской и Киевской областей, в южном направлении.
  • Днепропетровская область - БПЛА на Широкое, Новый Буг.

Обновленная информация

В 20:54 - КАБы на север Харьковщины.

В 21:00 - Днепропетровщина - группа БпЛА на Письменное, КАБы на Донетчину.

В 21:20 - Житомирщина - БпЛА в направлении города.

В 21:30 сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В 21:38 - КАБы на Донетчину и Харьковщину.

В 21:55 - БпЛА из Житомирщины на Киевщину (Иванков).

В 21:57 - Днепропетровщина - БпЛА мимо Радушное курсом на восток, БпЛА курсом на Кировоградщину (Петрово).

В 22:17 - КАБы на Запорожье.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что вследствие вражеских атак на Никопольщину пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, агрофирма, ЛЭП и газопровод.

Ви бачете, які потужні зміни відбулись. Раніше писали: росія атакує безпілотниками, а тепер пишуть : пс відбивають загрозу!
22.01.2026 21:02
А де новини про знищення рашистської енергосистеми? Чи нахера мені ваша статистика що по нам рашисти запустили? Де наші млять 3000 фламінги які могли розвалити принаймні всі рашистські ТЕС в радіусі 1000км? Мені даже не потрібна інфа що фламінги летять на 3000км. Якщо даже на 300км не зафіксовано жодного важливого враження фламінгами
22.01.2026 23:28
Ну коли ворог безкарно творить геноцид розуміючи що їм за це нічого не буде ,чому Донецьк ,Луганськ ,Севастополь я вже не кажу про міста на кацапії не відчувають того жахіття що відчувають жителі Києва ,Дніпра ,Харкова ,Одеси та інших міст ,рашисчький чорт одного не розуміє що окім ненависті і огиди до росії і рашиського режиму більш нічого не викликає .
22.01.2026 23:17
22.01.2026 21:02
Це потужно!
Це незламно!
23.01.2026 02:06
О 21:55 - БпЛА з Житомирщини на Київщину (Іванків). Джерело: https://censor.net/ua/n3596806

Це кацапи атакують з Білорусі? Чи білоруси атакують?
22.01.2026 23:06
Ні це розвідник з Києва на Житомирщину і назад, вже 2 годину кружляє.
22.01.2026 23:08
22.01.2026 23:17
А треба по вирубати міста в рф- ворог рахується з силою , а не з людяностью украінців
НЕХАЙ РОСІЙСЬКІ МІСТА
СИДЯТЬ БЕЗ ТЕПЛА СВІТЛА І ВОДИ
показать весь комментарий
22.01.2026 23:30
22.01.2026 23:28
22.01.2026 23:31
Так ракети ж наче завезли, от і відбиваємо! Слався зе, слався зе, слався зе! Без тебе і сонце би не сходило, потужній!
23.01.2026 00:06
Ракети самі по собі "відбиваються " ? (( Сходи на вулицю і просто там до ранку втримайся , а військовим потрібно іще довбатися з холоднющим залізяччям на тому морозі де "суперякісна "європейська соляра цього року перетворилася на парафін . Десь у статті про "незламну сонцесяйність " , чи може таки про стійкість ЗСУ ? Бо таке враження що єдине про що ти можеш написати - так це про те як тобі насрали у рот "потужні "(( Краще подякуй військовим що завдяки ним маєш змогу свою хрінь написати !
23.01.2026 02:38
сьогодні доня відхлестає бубу за небажання капітулювати.
запоров 9ту припинену війну, щенок...
23.01.2026 04:34
 
 