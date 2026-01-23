Новини Атака безпілотників
6 021 12

Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ відбивають загрозу

Атака на Україну 22 січня

Увечері четверга, 22 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 18:08 - Миколаївщина - загроза БпЛА з Дніпропетровщини.

О 18:45 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА на Дніпропетровщині: 

  • група безпілотників повз Апостолове курсом на кривий Ріг;
  • БпЛА на Кривий Ріг з півдня та заходу.

О 19:01 - ворожі дрони рухаються за такими напрямками: 

  • Сумщина - повз Низи в південно-західному напрямку;
  • група БпЛА на Чернігівщині курсом на північ Київщини.

О 19:26 - БпЛА курсом на Київ з півночі.

О 20:38 - безпілотники зафіксовані на таких напрямках: 

  • Чернігівщина - БпЛА на Семенівку.
  • на межі Житомирщини та Київщини, в південному напрямку.
  • Дніпропетровщина - БпЛА на Широке, Новий Буг.

Оновлена інформація

О 20:54 - КАБи на північ Харківщини.

О 21:00 - Дніпропетровщина - група БпЛА на Письменне, КАБи на Донеччину.

О 21:20 - Житомирщина БпЛА в напрямку міста.

О 21:30 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. 

О 21:38 - КАБи на Донеччину та Харківщину.

О 21:55 - БпЛА з Житомирщини на Київщину (Іванків).

О 21:57 - Дніпропетровщина - БпЛА повз Радушне курсом на схід, БпЛА курсом на Кіровоградщину (Петрове)

О 22:17 - КАБи на Запоріжжі.

О 23:50 - Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА:

  • з Харківщини на Полтавщину;
  • Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.

О 23:50 - КАБи на Донеччину.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожих атак на Нікопольщину постраждали жінка, пошкоджено будинки, підприємство, агрофірму, ЛЕП та газогін.

Топ коментарі
+12
Ви бачете, які потужні зміни відбулись. Раніше писали: росія атакує безпілотниками, а тепер пишуть : пс відбивають загрозу!
показати весь коментар
22.01.2026 21:02 Відповісти
+10
А де новини про знищення рашистської енергосистеми? Чи нахера мені ваша статистика що по нам рашисти запустили? Де наші млять 3000 фламінги які могли розвалити принаймні всі рашистські ТЕС в радіусі 1000км? Мені даже не потрібна інфа що фламінги летять на 3000км. Якщо даже на 300км не зафіксовано жодного важливого враження фламінгами
показати весь коментар
22.01.2026 23:28 Відповісти
+9
Ну коли ворог безкарно творить геноцид розуміючи що їм за це нічого не буде ,чому Донецьк ,Луганськ ,Севастополь я вже не кажу про міста на кацапії не відчувають того жахіття що відчувають жителі Києва ,Дніпра ,Харкова ,Одеси та інших міст ,рашисчький чорт одного не розуміє що окім ненависті і огиди до росії і рашиського режиму більш нічого не викликає .
показати весь коментар
22.01.2026 23:17 Відповісти
Це потужно!
Це незламно!
показати весь коментар
23.01.2026 02:06 Відповісти
О 21:55 - БпЛА з Житомирщини на Київщину (Іванків). Джерело: https://censor.net/ua/n3596806

Це кацапи атакують з Білорусі? Чи білоруси атакують?
показати весь коментар
22.01.2026 23:06 Відповісти
Ні це розвідник з Києва на Житомирщину і назад, вже 2 годину кружляє.
показати весь коментар
22.01.2026 23:08 Відповісти
А треба по вирубати міста в рф- ворог рахується з силою , а не з людяностью украінців
НЕХАЙ РОСІЙСЬКІ МІСТА
СИДЯТЬ БЕЗ ТЕПЛА СВІТЛА І ВОДИ
показати весь коментар
22.01.2026 23:30 Відповісти
👍
показати весь коментар
22.01.2026 23:31 Відповісти
Так ракети ж наче завезли, от і відбиваємо! Слався зе, слався зе, слався зе! Без тебе і сонце би не сходило, потужній!
показати весь коментар
23.01.2026 00:06 Відповісти
Ракети самі по собі "відбиваються " ? (( Сходи на вулицю і просто там до ранку втримайся , а військовим потрібно іще довбатися з холоднющим залізяччям на тому морозі де "суперякісна "європейська соляра цього року перетворилася на парафін . Десь у статті про "незламну сонцесяйність " , чи може таки про стійкість ЗСУ ? Бо таке враження що єдине про що ти можеш написати - так це про те як тобі насрали у рот "потужні "(( Краще подякуй військовим що завдяки ним маєш змогу свою хрінь написати !
показати весь коментар
23.01.2026 02:38 Відповісти
сьогодні доня відхлестає бубу за небажання капітулювати.
запоров 9ту припинену війну, щенок...
показати весь коментар
23.01.2026 04:34 Відповісти
 
 