Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ відбивають загрозу

Увечері четверга, 22 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 18:08 - Миколаївщина - загроза БпЛА з Дніпропетровщини.

О 18:45 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА на Дніпропетровщині:

група безпілотників повз Апостолове курсом на кривий Ріг;

БпЛА на Кривий Ріг з півдня та заходу.

О 19:01 - ворожі дрони рухаються за такими напрямками:

Сумщина - повз Низи в південно-західному напрямку;

група БпЛА на Чернігівщині курсом на північ Київщини.

О 19:26 - БпЛА курсом на Київ з півночі.

О 20:38 - безпілотники зафіксовані на таких напрямках:

Чернігівщина - БпЛА на Семенівку.

на межі Житомирщини та Київщини, в південному напрямку.

Дніпропетровщина - БпЛА на Широке, Новий Буг.

Оновлена інформація

О 20:54 - КАБи на північ Харківщини.

О 21:00 - Дніпропетровщина - група БпЛА на Письменне, КАБи на Донеччину.

О 21:20 - Житомирщина БпЛА в напрямку міста.

О 21:30 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

О 21:38 - КАБи на Донеччину та Харківщину.

О 21:55 - БпЛА з Житомирщини на Київщину (Іванків).

О 21:57 - Дніпропетровщина - БпЛА повз Радушне курсом на схід, БпЛА курсом на Кіровоградщину (Петрове)

О 22:17 - КАБи на Запоріжжі.

О 23:50 - Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА:

з Харківщини на Полтавщину;

Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.

О 23:50 - КАБи на Донеччину.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожих атак на Нікопольщину постраждали жінка, пошкоджено будинки, підприємство, агрофірму, ЛЕП та газогін.

