Индия заменяет российскую нефть поставками из Анголы, Бразилии и ОАЭ - Reuters
Индийские нефтяные компании наращивают закупки нефти из Анголы, Бразилии и ОАЭ, чтобы заменить российскую нефть и добиться снижения таможенных тарифов США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Индийские нефтеперерабатывающие компании пересматривают свою политику, чтобы уменьшить зависимость от своего главного поставщика — России — и увеличить импорт из Ближнего Востока.
Это может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами о снижении таможенных тарифов.
Индия сокращает закупки российской нефти
Напомним, государственный нефтеперерабатывающий завод открыл тендеры на покупку нефти из Ирака и Омана. Также рассматривается вариант покупки нефти в ОАЭ.
Также известно, что от нефти из России отказались еще одна государственная компания, а также частные нефтеперерабатывающие компании.
Общий импорт нефти из России в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года. Импорт нефти из США, Южной Америки и Африки, наоборот, сильно вырос.
Ранее мы писали, что Индия постепенно сокращает объемы закупки российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США и постепенно ищет альтернативные рынки.
