Новости Отношения России и Индии
Индия заменяет российскую нефть поставками из Анголы, Бразилии и ОАЭ

Индийские нефтяные компании наращивают закупки нефти из Анголы, Бразилии и ОАЭ, чтобы заменить российскую нефть и добиться снижения таможенных тарифов США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Индийские нефтеперерабатывающие компании пересматривают свою политику, чтобы уменьшить зависимость от своего главного поставщика — России — и увеличить импорт из Ближнего Востока.

Это может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами о снижении таможенных тарифов.

Индия сокращает закупки российской нефти

Напомним, государственный нефтеперерабатывающий завод открыл тендеры на покупку нефти из Ирака и Омана. Также рассматривается вариант покупки нефти в ОАЭ.

Также известно, что от нефти из России отказались еще одна государственная компания, а также частные нефтеперерабатывающие компании.

Общий импорт нефти из России в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года. Импорт нефти из США, Южной Америки и Африки, наоборот, сильно вырос.

Ранее мы писали, что Индия постепенно сокращает объемы закупки российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США и постепенно ищет альтернативные рынки.

Да Иран рядом, зачем Бразилия-там нефть хуже.
23.01.2026 16:53
 
 