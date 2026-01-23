Індія замінює російську нафту поставками з Анголи, Бразилії та ОАЕ - Reuters

Індійські нафтові компанії нарощують закупівлі нафти з Анголи, Бразилії та ОАЕ, щоб замінити російську нафту й досягти зниження митних тарифів США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Індійські нафтопереробні компанії переглядають свою політику, щоб зменшити залежність від свого головного постачальника - Росії - та збільшити імпорт із Близького Сходу.

Це може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами про зниження митних тарифів.

Індія зменшує закупки російської нафти

Нагадаємо, державний нафтопереробний завод відкрив тендери на купівлю нафти з Іраку та Оману. Також розглядається варіант купити нафту в ОАЕ.

Також відомо, що від нафти з Росії відмовилися ще одна державна компанія а також приватні нафтопереробні компанії.

Загальний імпорт нафти з Росії до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти з США, Південної Америки та Африки навпаки, сильно зріс.

