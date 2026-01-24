Массированная атака РФ по энергетике: дефицит электроэнергии в нескольких регионах, в Киеве без света более 800 тысяч абонентов, - Шмыгаль

Ночью 24 января Россия осуществила очередную массированную атаку по энергетике и теплоснабжению Украины. Под ударом оказались Киевская, Харьковская, Черниговская и другие области. В столице из-за экстренных отключений без электроэнергии остаются более 800 тысяч абонентов, энергосистема работает в условиях дефицита мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Ночью Украина пережила очередную массированную атаку России. Враг целился по энергетике, теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевской, Харьковской, Черниговской и других областей. На заседании Штаба сегодня заслушал доклады энергетических компаний и других служб по ликвидации последствий террора России и темпам восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На левом берегу Киева восстановлено водоснабжение, - Киевводоканал

 Ситуация со светом

Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений – более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется. Работаем с партнерами над его уменьшением.

Распределение оборудования, предоставленного в качестве помощи

За последние дни из одного из хабов Минэнерго распределили более 143 тонн гуманитарной помощи. Прежде всего, генераторы, трансформаторы, кабели, насосы. Это оборудование критически важно для стабилизации работы предприятий. Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений. Ожидаем дополнительное оборудование из Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии, Польши.

Читайте также: Киев может перейти от экстренных отключений света к "жестким, но прогнозируемым" графикам, - Шмыгаль

"Скоординировались с членами штаба по восстановлению теплоснабжения. В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике также усиливаем работу с уязвимыми категориями населения. Все службы получили необходимые задания", - резюмировал министр.

+23
- ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
- Порошенко?) А то что Путен нападет?
- хоч паржем
- снесем сістему
- еслі че мі его снесем

........МУДРИЙ НАРІД.
24.01.2026 22:16 Ответить
+13
Пусть Шмыгаль лучше расскажет почему при его премьерстве не было выполнено решение СНБО о строительстве распределенной энергогенерирующей сети из малых и средних станций. Кто и почему это похерил ради аферы с энергоблоками для Хмельницкой АЭС?
24.01.2026 22:35 Ответить
+13
тільки дурень (або 7343%зебіл, що одне і те ж) може вважати, що реформи можна зробити за один представницький термін (5 років)
24.01.2026 22:55 Ответить
Кожний день кацапи "відновлюють" нашу енергетику - уже можна було б організувати відповідь - якісь ми стали дуже беззубі
24.01.2026 22:16 Ответить
Окрім клоунів ше ж є Мадяр і другі солдати - Павутину ж могли зробити
24.01.2026 22:22 Ответить
Паутиной не погасить узловые подстанции. Дронами можно сдержать врага, устроить диверсии и нанести ему урон. Но дронами не выиграть войну. Тут нужны ракеты, много всяких ракет.
24.01.2026 22:30 Ответить
Я ж за ракети - 400 Фламінго 400 Шторм Шедл 400 Скальпів - добряче б остудили кацапів лупити по Україні
24.01.2026 22:36 Ответить
для применения ракет нужна веская причина, чтобы например весь киев обесточили. Вот и ждут, когда повод будет железобетонный.
24.01.2026 23:26 Ответить
Крайній обстріл був не достатньою причиною? Шмигаль геть відірваний від реальності. Яке є світло??? 2 години є, 12 немає?? Чи те, що лівий берег до сих пір без опалення й гарячої води? Є квартали й без газу.
25.01.2026 10:31 Ответить
нє нє це мало.Треба апокаліптичний пейзаж
26.01.2026 00:33 Ответить
Ну то нехай свої маєтки перетворять на місячний пейзаж..
26.01.2026 10:26 Ответить
Ти хворий на голову, Коваль, сідай на фуфломінго і бздуй на мацкву Хоть поржем ….
25.01.2026 07:20 Ответить
Погано шатали?
25.01.2026 07:41 Ответить
Ну в бнр сегодня вечером потушили свет, они ноют что 30 ракет прилетело
24.01.2026 23:32 Ответить
А чого не організувати відповідь, хто мешает. Наверное Зеленский.
25.01.2026 07:14 Ответить
- ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
- Порошенко?) А то что Путен нападет?
- хоч паржем
- снесем сістему
- еслі че мі его снесем

........МУДРИЙ НАРІД.
24.01.2026 22:16 Ответить
тільки дурень (або 7343%зебіл, що одне і те ж) може вважати, що реформи можна зробити за один представницький термін (5 років)
24.01.2026 22:55 Ответить
А скільки треба було? Що заважало, не дурень?
24.01.2026 23:02 Ответить
''Як робити реформи, коли генпрокурором призначили алкаша кума..''. Про це продовжують брехати подоляцькі, чи чиї Ви там боти. Почну з того, що генпрокурор, якого Ви назвали ''алкашом'' не є кумом Порошенка. Що його призначив не Порошенко, а Верховна Рада. І нічого поганого він не зробив, чесно відслужив Україні, навіть підтримав обвинувачення зеку- Януковичу, якому заочно винесли вирок. А коли прийшла війна - пішов на фронт і чесно відвоював, звільнився по онкології. Сьогодні служать його сини. Що не так з тим генпрокурором? Де купа генпрокурорів президента Зеленського? Що вони зробили для України, крім мародерства і корупції? Хто з них зі зброєю в руках захищав Україну? На кого із оточення Порошенка порушені кримінальні справи і вони в ''бігах'', як десятки бізнес- партнерів Зеленського - міндічі, цукермани, Юзики, медведчуки, киселі, деркачі, дубінські, Коломойський, боголюбови, науменки, баканови, єрмаки, шефіри та інші? Не соромно?
25.01.2026 03:13 Ответить
''і ще момент не подобається нарід 73%? ''без вас дов%***** обійдемося..''
Ви хоч прочитали, що написали? Знаєте, що більше 10 мільйонів українців покинули Україну і виїхали в інші країни, бо не бажають, а бояться з вами тут жити? Це як з божевільним, який може взяти сірники і щось підпалити,чи вмикнути газ. Коли Порошенко після виборів передавав успішну Україну, яка розпочала свою відбудову і зростання Зеленському, то нас тут було біля 40 мільйонів. Скільки сьогодні залишилося? Я вже написав, що більше 10 виїхали в інші країни, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях і велика кількість в сирій землі. По великих цвинтарях( єдиному досягненню Голобородька') можна підрахувати, що їх мільйони. Знищена вся економіка, майже під нуль теплова генерація. Люди живуть на подачки Заходу. Пенсії і зарплати військовим виплачується з допомоги Заходу. А при тому ''рошенці'' все платилося з бюджету. Як тільки настане перемир'я( хоча я в це не вірю) і це перемир'я буде на умовах ворога, бо на більше Голобородько не здатен, половина військових, що нас захищають поїдуть до своїх дружин за кордон...А ворог через два- три роки підготується і знову нападе. То хто буде боронити Україну?
Спостерігаючи за тим, де знаходяться батьки і діти сьогоднішньої влади, то можна передбачити, що туди побіжать і їх дітки, що сьогодні знищують решту залишеного попередниками.
Де батьки Голобородька'? Де оточення, бізнес- партнери Голобородька'? Де шефіри? Де діти пропагандистам мосєйсук?... Вони ще тут, бо поступають гроші від партнерів і їх можна красти. Невдовзі, прийде той час і вони також опиняться там.
Залишилося таким як Порошенко, звернути свій бізнес в поїхати в інші країни. То хто хоч якось буде забезпечувати наповнення бюджету? Як не як, а він зі своїх грошей виділив ЗСУ більше 7 мільярдів. Ви бачили, щоб це зробив Голобородько? Ні, ми бачили не по слухає, а реальні справи де бізнес- партнери Голобородька' крали в українців сотні мільярдів і вивозили в офшори і не забували ''двушки'' на москву.
25.01.2026 03:35 Ответить
"бо не бажають, а бояться з вами тут жити" ДАВАЙ І ТИ ШУРУЙ ЯКЩО БОЇШСЯ УКРАЇНЦІВ. баба з воза, кобилі легше
25.01.2026 15:38 Ответить
Вам і таким як Ви до ''рошенок'', як до Неба рачки. Натворили біди і так нічого не зрозуміли. Винен він, що Ви не дружите з головою. Все провели судову реформу?
Я дивуюся, як Порошенко вдалося всього за 5 років скільки зробити добрих справ при 73% ід..тів в країні?
25.01.2026 02:05 Ответить
робив би добрі справи українці б за нього одностайно проголосували . люди цому повірили а він прос%ав їх довіру . чому так?
25.01.2026 15:48 Ответить
Шмигаль,а що ти робив майже сім років???? Що зараз ми відчуваємо на собі і нас надоїлі ваші константації,нам потрібен захист
24.01.2026 22:18 Ответить
24.01.2026 22:25 Ответить
Пусть Шмыгаль лучше расскажет почему при его премьерстве не было выполнено решение СНБО о строительстве распределенной энергогенерирующей сети из малых и средних станций. Кто и почему это похерил ради аферы с энергоблоками для Хмельницкой АЭС?
24.01.2026 22:35 Ответить
бугалтер шмиргаль, міністр не повинен весь час пздіти, це не його робота. він повинен мовчки, професійно виконувати свою роботу. а люди самі дадуть оцінку.
24.01.2026 22:42 Ответить
Кацапов могут успокоить только Томагавки ! Но это похоже без Трампа ! Это будут лучшие убедительные доводы в переговорах о энергетической безопасности как нас так и Европы изо всех сил поставляющей нам электроэнергию ! Иначе никак !
24.01.2026 22:43 Ответить
Так щось і Байден не давав "томагавки"...
24.01.2026 22:48 Ответить
Байден не дав Томогавків, бо не довіряв українській владі. Він ж бачив як усе тирили, і не факт, що й Томогавки не продли б в кацапію. Джевліни чомусь були в Яворові (близько кордону з Польщею) а не біля Київа у лютому 2022-го. З Яворіва легше їх вивезти (продати), ніж з Київа. Пів години і уже закордоном. І ніщо вже не поверне їх назад.
25.01.2026 03:12 Ответить
Коли ви вже марити перестанете...
24.01.2026 23:05 Ответить
Ты скажи что дальше будет,до какого уровня поднимут тарифы и налоги,что вы нажрались,дефицит и нехватки чего ещё людям ожидать?
24.01.2026 22:51 Ответить
а что, при папередниках не росли тарифы?
24.01.2026 23:29 Ответить
Найдёшь ответ в интернете,или ума не хватает поискать.
25.01.2026 00:03 Ответить
я знаю, а ты ищи если ума нет.
25.01.2026 00:39 Ответить
Я не задаю тебе вопросы и не прошу мне давать советы.
25.01.2026 01:27 Ответить
так и ты для начала советов не давай если не хочешь ответки.
26.01.2026 00:34 Ответить
Задал вопрос - получил ответ что непонятного,у вас с логикой проблемы и низкий уровень самооценки, работаете над собой и своим скудным сознанием
26.01.2026 13:15 Ответить
что ж тут непонятного, Кант33 первый начал советовать и был послан
26.01.2026 13:21 Ответить
Где был послан? Ты же ничтожество посылать не умеешь по причине трусости и глупости,квартальная крыса возомнила себя львом.
26.01.2026 15:13 Ответить
Там где ты порады давал там был и послан
26.01.2026 16:48 Ответить
Якщо у кожний абонент це дві людини в квартирі , то 1.5 мільйона людей.
24.01.2026 22:57 Ответить
На який би посаді не працював цей Шмиргаль, лише недоліки. Зеля! Ще признач його міністром фінансів, тоді остаточно буде гаплик
24.01.2026 23:03 Ответить
Чим більше "зелені зрадники" проводять перемовини із американо-рашистськими ворогами України.тим більше куйло.наносить ракетних ударів по енергетиці України,а особливо по столиці в той самий час.коли "зелені зрадники переговорники" практично в столиці не живуть..тусуються.за гроші українського народу з рашистами і американцями.
24.01.2026 23:04 Ответить
Шмигалье знову замість роботи радує росіян. Все докладай прямо Путіну, тупий клон Резнікова.
24.01.2026 23:05 Ответить
Шмиргаль піздить, Графіки відключень діють по всій країні, а не "у деяких регіонах" незалежно від тоо чи був обстріл чи ні. Просто так - для звіту
24.01.2026 23:28 Ответить
В Києві графіки відсутні. Просто немає ЕЕ. І пересувається час подачі..до 13:00, до 20:00..а потім, соріш за все - до 02:00..
25.01.2026 10:38 Ответить
Сьогодні як майже 4 місяці з обісцянки влаштувати блекаут в Москві у відповідь на блекаут в Україні, Інтернет все пам'ятає, або як кажуть "слово не горобець, вилетить не піймаєш" чи ти не мужик?
24.01.2026 23:28 Ответить
Хто мужик? Зеля? Він стільки разів брехав що можновже друкувати "Повне зібрання брехні Зеленського у 12 т."
24.01.2026 23:30 Ответить
Кто ты ,Чмыгаль?
24.01.2026 23:47 Ответить
**** четвертий рік війни. Четвертий. Таке враження що влада усих рівнів перебуває у якійсь альтернативній реальності.
25.01.2026 02:23 Ответить
Це не альтернативна реальність а ширка......почитайте що про це пишуть медики і все, зрозумієте...симптоми на лице...вони постійно в коматозі...
25.01.2026 07:02 Ответить
П'ятий рік війни. П'ятий!
25.01.2026 09:03 Ответить
 
 