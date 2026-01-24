Массированная атака РФ по энергетике: дефицит электроэнергии в нескольких регионах, в Киеве без света более 800 тысяч абонентов, - Шмыгаль

Ночью 24 января Россия осуществила очередную массированную атаку по энергетике и теплоснабжению Украины. Под ударом оказались Киевская, Харьковская, Черниговская и другие области. В столице из-за экстренных отключений без электроэнергии остаются более 800 тысяч абонентов, энергосистема работает в условиях дефицита мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ночью Украина пережила очередную массированную атаку России. Враг целился по энергетике, теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевской, Харьковской, Черниговской и других областей. На заседании Штаба сегодня заслушал доклады энергетических компаний и других служб по ликвидации последствий террора России и темпам восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом

Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений – более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется. Работаем с партнерами над его уменьшением.

Распределение оборудования, предоставленного в качестве помощи

За последние дни из одного из хабов Минэнерго распределили более 143 тонн гуманитарной помощи. Прежде всего, генераторы, трансформаторы, кабели, насосы. Это оборудование критически важно для стабилизации работы предприятий. Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений. Ожидаем дополнительное оборудование из Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии, Польши.

"Скоординировались с членами штаба по восстановлению теплоснабжения. В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике также усиливаем работу с уязвимыми категориями населения. Все службы получили необходимые задания", - резюмировал министр.