Массированная атака РФ по энергетике: дефицит электроэнергии в нескольких регионах, в Киеве без света более 800 тысяч абонентов, - Шмыгаль
Ночью 24 января Россия осуществила очередную массированную атаку по энергетике и теплоснабжению Украины. Под ударом оказались Киевская, Харьковская, Черниговская и другие области. В столице из-за экстренных отключений без электроэнергии остаются более 800 тысяч абонентов, энергосистема работает в условиях дефицита мощности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Ночью Украина пережила очередную массированную атаку России. Враг целился по энергетике, теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевской, Харьковской, Черниговской и других областей. На заседании Штаба сегодня заслушал доклады энергетических компаний и других служб по ликвидации последствий террора России и темпам восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Ситуация со светом
Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений – более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется. Работаем с партнерами над его уменьшением.
Распределение оборудования, предоставленного в качестве помощи
За последние дни из одного из хабов Минэнерго распределили более 143 тонн гуманитарной помощи. Прежде всего, генераторы, трансформаторы, кабели, насосы. Это оборудование критически важно для стабилизации работы предприятий. Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений. Ожидаем дополнительное оборудование из Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии, Польши.
"Скоординировались с членами штаба по восстановлению теплоснабжения. В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике также усиливаем работу с уязвимыми категориями населения. Все службы получили необходимые задания", - резюмировал министр.
Ви хоч прочитали, що написали? Знаєте, що більше 10 мільйонів українців покинули Україну і виїхали в інші країни, бо не бажають, а бояться з вами тут жити? Це як з божевільним, який може взяти сірники і щось підпалити,чи вмикнути газ. Коли Порошенко після виборів передавав успішну Україну, яка розпочала свою відбудову і зростання Зеленському, то нас тут було біля 40 мільйонів. Скільки сьогодні залишилося? Я вже написав, що більше 10 виїхали в інші країни, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях і велика кількість в сирій землі. По великих цвинтарях( єдиному досягненню Голобородька') можна підрахувати, що їх мільйони. Знищена вся економіка, майже під нуль теплова генерація. Люди живуть на подачки Заходу. Пенсії і зарплати військовим виплачується з допомоги Заходу. А при тому ''рошенці'' все платилося з бюджету. Як тільки настане перемир'я( хоча я в це не вірю) і це перемир'я буде на умовах ворога, бо на більше Голобородько не здатен, половина військових, що нас захищають поїдуть до своїх дружин за кордон...А ворог через два- три роки підготується і знову нападе. То хто буде боронити Україну?
Спостерігаючи за тим, де знаходяться батьки і діти сьогоднішньої влади, то можна передбачити, що туди побіжать і їх дітки, що сьогодні знищують решту залишеного попередниками.
Де батьки Голобородька'? Де оточення, бізнес- партнери Голобородька'? Де шефіри? Де діти пропагандистам мосєйсук?... Вони ще тут, бо поступають гроші від партнерів і їх можна красти. Невдовзі, прийде той час і вони також опиняться там.
Залишилося таким як Порошенко, звернути свій бізнес в поїхати в інші країни. То хто хоч якось буде забезпечувати наповнення бюджету? Як не як, а він зі своїх грошей виділив ЗСУ більше 7 мільярдів. Ви бачили, щоб це зробив Голобородько? Ні, ми бачили не по слухає, а реальні справи де бізнес- партнери Голобородька' крали в українців сотні мільярдів і вивозили в офшори і не забували ''двушки'' на москву.
Я дивуюся, як Порошенко вдалося всього за 5 років скільки зробити добрих справ при 73% ід..тів в країні?