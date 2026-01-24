Масована атака РФ по енергетиці: дефіцит електроенергії в кількох регіонах, у Києві без світла понад 800 тисяч абонентів, - Шмигаль
Уночі 24 січня росія здійснила чергову масовану атаку по енергетиці та теплопостачанню України. Під ударом опинилися Київщина, Харківщина, Чернігівщина та інші регіони. У столиці через екстрені відключення без електроенергії залишаються понад 800 тисяч абонентів, енергосистема працює в умовах дефіциту потужності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Вночі Україна пережила чергову масовану атаку росії. Ворог цілив по енергетиці, теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів. На засіданні Штабу сьогодні заслухав доповіді енергетичних компаній та інших служб щодо ліквідації наслідків терору росії та темпів відновлювальних робіт", - ідеться в повідомленні.
Ситуація зі світлом
Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення – понад 800 тисяч абонентів. Дефіцит потужності зберігається. Працюємо з партнерами над його зменшенням.
Розподіл обладнання, наданого як допомога
Упродовж останніх днів з одного з Хабів Міненерго розподілили понад 143 тонни гуманітарної допомоги. Насамперед, генератори, трансформатори, кабелі, насоси. Це обладнання критично важливе для стабілізації роботи підприємств. Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень. Очікуємо додаткове обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії, Польщі.
"Скоординувались з членами штабу щодо відновлення теплопостачання. В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці також посилюємо роботу з вразливими категоріями населення. Всі служби отримали необхідні завдання", - резюмував міністр.
Ви хоч прочитали, що написали? Знаєте, що більше 10 мільйонів українців покинули Україну і виїхали в інші країни, бо не бажають, а бояться з вами тут жити? Це як з божевільним, який може взяти сірники і щось підпалити,чи вмикнути газ. Коли Порошенко після виборів передавав успішну Україну, яка розпочала свою відбудову і зростання Зеленському, то нас тут було біля 40 мільйонів. Скільки сьогодні залишилося? Я вже написав, що більше 10 виїхали в інші країни, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях і велика кількість в сирій землі. По великих цвинтарях( єдиному досягненню Голобородька') можна підрахувати, що їх мільйони. Знищена вся економіка, майже під нуль теплова генерація. Люди живуть на подачки Заходу. Пенсії і зарплати військовим виплачується з допомоги Заходу. А при тому ''рошенці'' все платилося з бюджету. Як тільки настане перемир'я( хоча я в це не вірю) і це перемир'я буде на умовах ворога, бо на більше Голобородько не здатен, половина військових, що нас захищають поїдуть до своїх дружин за кордон...А ворог через два- три роки підготується і знову нападе. То хто буде боронити Україну?
Спостерігаючи за тим, де знаходяться батьки і діти сьогоднішньої влади, то можна передбачити, що туди побіжать і їх дітки, що сьогодні знищують решту залишеного попередниками.
Де батьки Голобородька'? Де оточення, бізнес- партнери Голобородька'? Де шефіри? Де діти пропагандистам мосєйсук?... Вони ще тут, бо поступають гроші від партнерів і їх можна красти. Невдовзі, прийде той час і вони також опиняться там.
Залишилося таким як Порошенко, звернути свій бізнес в поїхати в інші країни. То хто хоч якось буде забезпечувати наповнення бюджету? Як не як, а він зі своїх грошей виділив ЗСУ більше 7 мільярдів. Ви бачили, щоб це зробив Голобородько? Ні, ми бачили не по слухає, а реальні справи де бізнес- партнери Голобородька' крали в українців сотні мільярдів і вивозили в офшори і не забували ''двушки'' на москву.
Я дивуюся, як Порошенко вдалося всього за 5 років скільки зробити добрих справ при 73% ід..тів в країні?