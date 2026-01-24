Масована атака РФ по енергетиці: дефіцит електроенергії в кількох регіонах, у Києві без світла понад 800 тисяч абонентів, - Шмигаль

Уночі 24 січня росія здійснила чергову масовану атаку по енергетиці та теплопостачанню України. Під ударом опинилися Київщина, Харківщина, Чернігівщина та інші регіони. У столиці через екстрені відключення без електроенергії залишаються понад 800 тисяч абонентів, енергосистема працює в умовах дефіциту потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Вночі Україна пережила чергову масовану атаку росії. Ворог цілив по енергетиці, теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів. На засіданні Штабу сьогодні заслухав доповіді енергетичних компаній та інших служб щодо ліквідації наслідків терору росії та темпів відновлювальних робіт", - ідеться в повідомленні.

Ситуація зі світлом

Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення – понад 800 тисяч абонентів. Дефіцит потужності зберігається. Працюємо з партнерами над його зменшенням.

Розподіл обладнання, наданого як допомога

Упродовж останніх днів з одного з Хабів Міненерго розподілили понад 143 тонни гуманітарної допомоги. Насамперед, генератори, трансформатори, кабелі, насоси. Це обладнання критично важливе для стабілізації роботи підприємств. Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень. Очікуємо додаткове обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії, Польщі.

"Скоординувались з членами штабу щодо відновлення теплопостачання. В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці також посилюємо роботу з вразливими категоріями населення. Всі служби отримали необхідні завдання", - резюмував міністр.