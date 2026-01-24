УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9238 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
4 551 55

Масована атака РФ по енергетиці: дефіцит електроенергії в кількох регіонах, у Києві без світла понад 800 тисяч абонентів, - Шмигаль



Уночі 24 січня росія здійснила чергову масовану атаку по енергетиці та теплопостачанню України. Під ударом опинилися Київщина, Харківщина, Чернігівщина та інші регіони. У столиці через екстрені відключення без електроенергії залишаються понад 800 тисяч абонентів, енергосистема працює в умовах дефіциту потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вночі Україна пережила чергову масовану атаку росії. Ворог цілив по енергетиці, теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів. На засіданні Штабу сьогодні заслухав доповіді енергетичних компаній та інших служб щодо ліквідації наслідків терору росії та темпів відновлювальних робіт", - ідеться в повідомленні.

 

Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення – понад 800 тисяч абонентів. Дефіцит потужності зберігається. Працюємо з партнерами над його зменшенням.



 Упродовж останніх днів з одного з Хабів Міненерго розподілили понад 143 тонни гуманітарної допомоги. Насамперед, генератори, трансформатори, кабелі, насоси. Це обладнання критично важливе для стабілізації роботи підприємств. Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень. Очікуємо додаткове обладнання від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії, Польщі.

"Скоординувались з членами штабу щодо відновлення теплопостачання. В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці також посилюємо роботу з вразливими категоріями населення. Всі служби отримали необхідні завдання", - резюмував міністр.

Автор: 

Київ (20633) опалення (1065) електроенергія (6830) Шмигаль Денис (4932) Повітряні атаки на Київ (991)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
- ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
- Порошенко?) А то что Путен нападет?
- хоч паржем
- снесем сістему
- еслі че мі его снесем

........МУДРИЙ НАРІД.
показати весь коментар
24.01.2026 22:16 Відповісти
+13
Пусть Шмыгаль лучше расскажет почему при его премьерстве не было выполнено решение СНБО о строительстве распределенной энергогенерирующей сети из малых и средних станций. Кто и почему это похерил ради аферы с энергоблоками для Хмельницкой АЭС?
показати весь коментар
24.01.2026 22:35 Відповісти
+13
тільки дурень (або 7343%зебіл, що одне і те ж) може вважати, що реформи можна зробити за один представницький термін (5 років)
показати весь коментар
24.01.2026 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожний день кацапи "відновлюють" нашу енергетику - уже можна було б організувати відповідь - якісь ми стали дуже беззубі
показати весь коментар
24.01.2026 22:16 Відповісти
Окрім клоунів ше ж є Мадяр і другі солдати - Павутину ж могли зробити
показати весь коментар
24.01.2026 22:22 Відповісти
Паутиной не погасить узловые подстанции. Дронами можно сдержать врага, устроить диверсии и нанести ему урон. Но дронами не выиграть войну. Тут нужны ракеты, много всяких ракет.
показати весь коментар
24.01.2026 22:30 Відповісти
Я ж за ракети - 400 Фламінго 400 Шторм Шедл 400 Скальпів - добряче б остудили кацапів лупити по Україні
показати весь коментар
24.01.2026 22:36 Відповісти
для применения ракет нужна веская причина, чтобы например весь киев обесточили. Вот и ждут, когда повод будет железобетонный.
показати весь коментар
24.01.2026 23:26 Відповісти
Крайній обстріл був не достатньою причиною? Шмигаль геть відірваний від реальності. Яке є світло??? 2 години є, 12 немає?? Чи те, що лівий берег до сих пір без опалення й гарячої води? Є квартали й без газу.
показати весь коментар
25.01.2026 10:31 Відповісти
нє нє це мало.Треба апокаліптичний пейзаж
показати весь коментар
26.01.2026 00:33 Відповісти
Ну то нехай свої маєтки перетворять на місячний пейзаж..
показати весь коментар
26.01.2026 10:26 Відповісти
Ти хворий на голову, Коваль, сідай на фуфломінго і бздуй на мацкву Хоть поржем ….
показати весь коментар
25.01.2026 07:20 Відповісти
Погано шатали?
показати весь коментар
25.01.2026 07:41 Відповісти
Ну в бнр сегодня вечером потушили свет, они ноют что 30 ракет прилетело
показати весь коментар
24.01.2026 23:32 Відповісти
А чого не організувати відповідь, хто мешает. Наверное Зеленский.
показати весь коментар
25.01.2026 07:14 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2026 22:16 Відповісти
А скільки треба було? Що заважало, не дурень?
показати весь коментар
24.01.2026 23:02 Відповісти
''Як робити реформи, коли генпрокурором призначили алкаша кума..''. Про це продовжують брехати подоляцькі, чи чиї Ви там боти. Почну з того, що генпрокурор, якого Ви назвали ''алкашом'' не є кумом Порошенка. Що його призначив не Порошенко, а Верховна Рада. І нічого поганого він не зробив, чесно відслужив Україні, навіть підтримав обвинувачення зеку- Януковичу, якому заочно винесли вирок. А коли прийшла війна - пішов на фронт і чесно відвоював, звільнився по онкології. Сьогодні служать його сини. Що не так з тим генпрокурором? Де купа генпрокурорів президента Зеленського? Що вони зробили для України, крім мародерства і корупції? Хто з них зі зброєю в руках захищав Україну? На кого із оточення Порошенка порушені кримінальні справи і вони в ''бігах'', як десятки бізнес- партнерів Зеленського - міндічі, цукермани, Юзики, медведчуки, киселі, деркачі, дубінські, Коломойський, боголюбови, науменки, баканови, єрмаки, шефіри та інші? Не соромно?
показати весь коментар
25.01.2026 03:13 Відповісти
''і ще момент не подобається нарід 73%? ''без вас дов%***** обійдемося..''
Ви хоч прочитали, що написали? Знаєте, що більше 10 мільйонів українців покинули Україну і виїхали в інші країни, бо не бажають, а бояться з вами тут жити? Це як з божевільним, який може взяти сірники і щось підпалити,чи вмикнути газ. Коли Порошенко після виборів передавав успішну Україну, яка розпочала свою відбудову і зростання Зеленському, то нас тут було біля 40 мільйонів. Скільки сьогодні залишилося? Я вже написав, що більше 10 виїхали в інші країни, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях і велика кількість в сирій землі. По великих цвинтарях( єдиному досягненню Голобородька') можна підрахувати, що їх мільйони. Знищена вся економіка, майже під нуль теплова генерація. Люди живуть на подачки Заходу. Пенсії і зарплати військовим виплачується з допомоги Заходу. А при тому ''рошенці'' все платилося з бюджету. Як тільки настане перемир'я( хоча я в це не вірю) і це перемир'я буде на умовах ворога, бо на більше Голобородько не здатен, половина військових, що нас захищають поїдуть до своїх дружин за кордон...А ворог через два- три роки підготується і знову нападе. То хто буде боронити Україну?
Спостерігаючи за тим, де знаходяться батьки і діти сьогоднішньої влади, то можна передбачити, що туди побіжать і їх дітки, що сьогодні знищують решту залишеного попередниками.
Де батьки Голобородька'? Де оточення, бізнес- партнери Голобородька'? Де шефіри? Де діти пропагандистам мосєйсук?... Вони ще тут, бо поступають гроші від партнерів і їх можна красти. Невдовзі, прийде той час і вони також опиняться там.
Залишилося таким як Порошенко, звернути свій бізнес в поїхати в інші країни. То хто хоч якось буде забезпечувати наповнення бюджету? Як не як, а він зі своїх грошей виділив ЗСУ більше 7 мільярдів. Ви бачили, щоб це зробив Голобородько? Ні, ми бачили не по слухає, а реальні справи де бізнес- партнери Голобородька' крали в українців сотні мільярдів і вивозили в офшори і не забували ''двушки'' на москву.
показати весь коментар
25.01.2026 03:35 Відповісти
"бо не бажають, а бояться з вами тут жити" ДАВАЙ І ТИ ШУРУЙ ЯКЩО БОЇШСЯ УКРАЇНЦІВ. баба з воза, кобилі легше
показати весь коментар
25.01.2026 15:38 Відповісти
Вам і таким як Ви до ''рошенок'', як до Неба рачки. Натворили біди і так нічого не зрозуміли. Винен він, що Ви не дружите з головою. Все провели судову реформу?
Я дивуюся, як Порошенко вдалося всього за 5 років скільки зробити добрих справ при 73% ід..тів в країні?
показати весь коментар
25.01.2026 02:05 Відповісти
робив би добрі справи українці б за нього одностайно проголосували . люди цому повірили а він прос%ав їх довіру . чому так?
показати весь коментар
25.01.2026 15:48 Відповісти
Шмигаль,а що ти робив майже сім років???? Що зараз ми відчуваємо на собі і нас надоїлі ваші константації,нам потрібен захист
показати весь коментар
24.01.2026 22:18 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2026 22:25 Відповісти
показати весь коментар
бугалтер шмиргаль, міністр не повинен весь час пздіти, це не його робота. він повинен мовчки, професійно виконувати свою роботу. а люди самі дадуть оцінку.
показати весь коментар
24.01.2026 22:42 Відповісти
Кацапов могут успокоить только Томагавки ! Но это похоже без Трампа ! Это будут лучшие убедительные доводы в переговорах о энергетической безопасности как нас так и Европы изо всех сил поставляющей нам электроэнергию ! Иначе никак !
показати весь коментар
24.01.2026 22:43 Відповісти
Так щось і Байден не давав "томагавки"...
показати весь коментар
24.01.2026 22:48 Відповісти
Байден не дав Томогавків, бо не довіряв українській владі. Він ж бачив як усе тирили, і не факт, що й Томогавки не продли б в кацапію. Джевліни чомусь були в Яворові (близько кордону з Польщею) а не біля Київа у лютому 2022-го. З Яворіва легше їх вивезти (продати), ніж з Київа. Пів години і уже закордоном. І ніщо вже не поверне їх назад.
показати весь коментар
25.01.2026 03:12 Відповісти
Коли ви вже марити перестанете...
показати весь коментар
24.01.2026 23:05 Відповісти
Ты скажи что дальше будет,до какого уровня поднимут тарифы и налоги,что вы нажрались,дефицит и нехватки чего ещё людям ожидать?
показати весь коментар
24.01.2026 22:51 Відповісти
а что, при папередниках не росли тарифы?
показати весь коментар
24.01.2026 23:29 Відповісти
Найдёшь ответ в интернете,или ума не хватает поискать.
показати весь коментар
25.01.2026 00:03 Відповісти
я знаю, а ты ищи если ума нет.
показати весь коментар
25.01.2026 00:39 Відповісти
Я не задаю тебе вопросы и не прошу мне давать советы.
показати весь коментар
25.01.2026 01:27 Відповісти
так и ты для начала советов не давай если не хочешь ответки.
показати весь коментар
26.01.2026 00:34 Відповісти
Задал вопрос - получил ответ что непонятного,у вас с логикой проблемы и низкий уровень самооценки, работаете над собой и своим скудным сознанием
показати весь коментар
26.01.2026 13:15 Відповісти
что ж тут непонятного, Кант33 первый начал советовать и был послан
показати весь коментар
26.01.2026 13:21 Відповісти
Где был послан? Ты же ничтожество посылать не умеешь по причине трусости и глупости,квартальная крыса возомнила себя львом.
показати весь коментар
26.01.2026 15:13 Відповісти
Там где ты порады давал там был и послан
показати весь коментар
26.01.2026 16:48 Відповісти
Якщо у кожний абонент це дві людини в квартирі , то 1.5 мільйона людей.
показати весь коментар
24.01.2026 22:57 Відповісти
На який би посаді не працював цей Шмиргаль, лише недоліки. Зеля! Ще признач його міністром фінансів, тоді остаточно буде гаплик
показати весь коментар
24.01.2026 23:03 Відповісти
Чим більше "зелені зрадники" проводять перемовини із американо-рашистськими ворогами України.тим більше куйло.наносить ракетних ударів по енергетиці України,а особливо по столиці в той самий час.коли "зелені зрадники переговорники" практично в столиці не живуть..тусуються.за гроші українського народу з рашистами і американцями.
показати весь коментар
24.01.2026 23:04 Відповісти
Шмигалье знову замість роботи радує росіян. Все докладай прямо Путіну, тупий клон Резнікова.
показати весь коментар
24.01.2026 23:05 Відповісти
Шмиргаль піздить, Графіки відключень діють по всій країні, а не "у деяких регіонах" незалежно від тоо чи був обстріл чи ні. Просто так - для звіту
показати весь коментар
24.01.2026 23:28 Відповісти
В Києві графіки відсутні. Просто немає ЕЕ. І пересувається час подачі..до 13:00, до 20:00..а потім, соріш за все - до 02:00..
показати весь коментар
25.01.2026 10:38 Відповісти
Сьогодні як майже 4 місяці з обісцянки влаштувати блекаут в Москві у відповідь на блекаут в Україні, Інтернет все пам'ятає, або як кажуть "слово не горобець, вилетить не піймаєш" чи ти не мужик?
показати весь коментар
24.01.2026 23:28 Відповісти
Хто мужик? Зеля? Він стільки разів брехав що можновже друкувати "Повне зібрання брехні Зеленського у 12 т."
показати весь коментар
24.01.2026 23:30 Відповісти
Кто ты ,Чмыгаль?
показати весь коментар
24.01.2026 23:47 Відповісти
**** четвертий рік війни. Четвертий. Таке враження що влада усих рівнів перебуває у якійсь альтернативній реальності.
показати весь коментар
25.01.2026 02:23 Відповісти
Це не альтернативна реальність а ширка......почитайте що про це пишуть медики і все, зрозумієте...симптоми на лице...вони постійно в коматозі...
показати весь коментар
25.01.2026 07:02 Відповісти
П'ятий рік війни. П'ятий!
показати весь коментар
25.01.2026 09:03 Відповісти
 
 