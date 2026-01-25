127 боестолкновений за сутки на фронте: самые ожесточенные бои - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 24 января, на фронте было зафиксировано 127 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7503 дрона-камикадзе и осуществили 3720 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 112 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Зирница, Зализнычное, Верхняя Терса, Любицкое, Воздвижовка, Преображенка Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросив семь управляемых бомб, и осуществил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Фиголовка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Звановка, противник один раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Марково.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещиевка, Щербиновка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Кроме того, Генштаб информирует, что на Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализнычного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районах Плавней и Приморского.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.