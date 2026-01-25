Трамп ответил на судебный иск из-за строительства бального зала
Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный иск против строительства нового бального зала в Белом доме является безосновательным и запоздалым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте на платформе Truth Social.
По словам главы Белого дома, проект уже необратим, а его реализация началась с полным финансированием из частных источников.
- Известно, что бальный зал в Белом доме оценивается в 300-400 млн долларов и предназначен для государственных мероприятий, конференций, приемов и инаугураций.
Трамп о судебном иске и критике
Президент США подчеркнул, что иск подала "радикальная левая организация" National Trust for Historic Preservation, которая, по его мнению, не заботится об интересах страны.
"Я строю один из крупнейших и красивейших бальных залов в мире. Это подарок Соединенным Штатам Америки без привлечения средств налогоплательщиков... Назад дороги нет. Слишком поздно!" — отметил Трамп.
По его словам, все материалы и оборудование уже закуплены или готовы к заказу, поэтому остановка проекта на данном этапе была бы разрушительной. Он также напомнил, что Восточное крыло Белого дома за предыдущие десятилетия изменилось настолько, что не сохранило своего исторического вида, и президент имеет право на реконструкцию без дополнительного разрешения.
Иск и претензии к администрации
По мнению истцов, строительство нарушает процедуры для федеральных объектов исторического наследия. В иске указано на отсутствие полноценного согласования с Конгрессом, а также недостаточную экологическую и историко-архитектурную оценку. Организация утверждает, что анализ был упрощенным и публичные обсуждения не проводились.
Новый бальный зал планируется как современное пространство для официальных мероприятий, которое заменит временный шатер на лужайке Белого дома, не обеспечивающий надлежащего уровня безопасности и комфорта. Работы вызывают общественный резонанс, поскольку часть восточного крыла была фактически снесена.
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа?
тоді ситуацією будуть рулити не юристи а дядько Кольт і містер Баунінг
ІМНО: виграти його реально.
застройщик !!!!
він і в Америці застройщик
те що Білий Дім був побудований в 1800 році і є пам'яткою архітектури нікому в США в голову не прийшло
Адже в сталих суспільствах є сила традиції, це щось на зразок релігійної клятви в середні віки - майже завжди працбє.
Так же як і ніхто з законотворців минулого не уявляв, що преЦедент Америки може влаштовувати бунти, захоплення Капітолію, фальшування бюлетенів та скандали.
А як щодо зеленої бальної зали?
Бо з цими зеленими новаторами...🤦♂️
