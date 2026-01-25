Трамп ответил на судебный иск из-за строительства бального зала

Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный иск против строительства нового бального зала в Белом доме является безосновательным и запоздалым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте на платформе Truth Social.

По словам главы Белого дома, проект уже необратим, а его реализация началась с полным финансированием из частных источников.

  • Известно, что бальный зал в Белом доме оценивается в 300-400 млн долларов и предназначен для государственных мероприятий, конференций, приемов и инаугураций.

Трамп о судебном иске и критике

Президент США подчеркнул, что иск подала "радикальная левая организация" National Trust for Historic Preservation, которая, по его мнению, не заботится об интересах страны.

"Я строю один из крупнейших и красивейших бальных залов в мире. Это подарок Соединенным Штатам Америки без привлечения средств налогоплательщиков... Назад дороги нет. Слишком поздно!" — отметил Трамп.

По его словам, все материалы и оборудование уже закуплены или готовы к заказу, поэтому остановка проекта на данном этапе была бы разрушительной. Он также напомнил, что Восточное крыло Белого дома за предыдущие десятилетия изменилось настолько, что не сохранило своего исторического вида, и президент имеет право на реконструкцию без дополнительного разрешения.

Иск и претензии к администрации

По мнению истцов, строительство нарушает процедуры для федеральных объектов исторического наследия. В иске указано на отсутствие полноценного согласования с Конгрессом, а также недостаточную экологическую и историко-архитектурную оценку. Организация утверждает, что анализ был упрощенным и публичные обсуждения не проводились.

Новый бальный зал планируется как современное пространство для официальных мероприятий, которое заменит временный шатер на лужайке Белого дома, не обеспечивающий надлежащего уровня безопасности и комфорта. Работы вызывают общественный резонанс, поскольку часть восточного крыла была фактически снесена.

Топ комментарии
+11
курва !

застройщик !!!!
він і в Америці застройщик
те що Білий Дім був побудований в 1800 році і є пам'яткою архітектури нікому в США в голову не прийшло

.
25.01.2026 21:48 Ответить
+7
Треба більше позовів, щоб Трампа в них потонув. США це країна юристів, де в суд біжуть через найменші приводи
25.01.2026 21:39 Ответить
+7
Цікаво, хто подав позов до суду.
ІМНО: виграти його реально.
25.01.2026 21:44 Ответить
Де американська НАБУ? Де американський САП? Де натовпи американських антiкорупцiонерiв? Де вимоги призначати дiректора ФБР за вiкритим конкурсом?
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа?
25.01.2026 21:39 Ответить
Ну поки не утвердилась диктатура!! Бо американці ще не знають що таке гібридна війна ( і у нас більшість лохів була внєпалітікі до 2014 і навіть до 2022 ) .

тоді ситуацією будуть рулити не юристи а дядько Кольт і містер Баунінг
25.01.2026 21:49 Ответить
І не утвердиться.
26.01.2026 01:25 Ответить
Ніби у Трампа нема бригади юристів. вже би давно засудили якщо би було за що
25.01.2026 22:32 Ответить
Юрист, юристу рознь. Ідея щоб запалити його позовами і загальмувати це божевілля
25.01.2026 22:44 Ответить
Так це ж Трампу на руку. Те що суд йде ніяк не впливає, лише рішення суду може до чогось привести. А судитись роками він може залюбки
25.01.2026 22:56 Ответить
Імператор хоче і тронну залу і особистий палац,- Біг Трампець
25.01.2026 21:47 Ответить
От-от... То не "бальний" зал, а "ТРОННИЙ Бо в "бальних" танцюють. А "тронні" - "призначені для державних заходів, конференцій, прийомів та інавгурацій".
25.01.2026 21:56 Ответить
Може ніхто не подумав, що преЦедент може бути таким дикуном, що руйнуватиме святая святих!!
Адже в сталих суспільствах є сила традиції, це щось на зразок релігійної клятви в середні віки - майже завжди працбє.
Так же як і ніхто з законотворців минулого не уявляв, що преЦедент Америки може влаштовувати бунти, захоплення Капітолію, фальшування бюлетенів та скандали.
25.01.2026 21:52 Ответить
танцям буть!! Танцують всє!
25.01.2026 21:54 Ответить
******** нет покоя. Нахиба ему этот бальный зал на старости лет ? Балярун с него , явно отстойный.
25.01.2026 22:01 Ответить
З жиру біситься. Ось такий мій псіхоаналіз. Скучно, двіжуха трєбується. Потім напишуть, шо воно реально псіх-маразматік, Зелька скаже, а нічто не вказувало на то!
25.01.2026 22:08 Ответить
Великому дурню - треба велика арена...
25.01.2026 22:08 Ответить
Організація «Я і бал» проти організації «І бал я твій бал». Робимо ставки.
25.01.2026 22:32 Ответить
Нмм...
А як щодо зеленої бальної зали?
25.01.2026 22:34 Ответить
Суд опіздав - Трамп
25.01.2026 22:47 Ответить
це буде його 10-та перемога
25.01.2026 23:02 Ответить
Його боротьба
25.01.2026 23:11 Ответить
А шо, вже пише?
26.01.2026 07:46 Ответить
***, яке ж воно кончене...
25.01.2026 23:22 Ответить
Слава Богу, що в Україні немає бального залу!
Бо з цими зеленими новаторами...🤦‍♂️
Є бали.
Є черга.
Є запис.
Є декларація.
Є відновлення.
Є бальний зал.
25.01.2026 23:45 Ответить
"Є" та усе, що за ним, пишіть без інтервалу - "********" зал, і не треба на острів ******** летіти
25.01.2026 23:55 Ответить
Циган...рудий а все-таки циган.
26.01.2026 07:12 Ответить
 
 