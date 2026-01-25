Трамп ответил на судебный иск из-за строительства бального зала

Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный иск против строительства нового бального зала в Белом доме является безосновательным и запоздалым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте на платформе Truth Social.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы Белого дома, проект уже необратим, а его реализация началась с полным финансированием из частных источников.

Известно, что бальный зал в Белом доме оценивается в 300-400 млн долларов и предназначен для государственных мероприятий, конференций, приемов и инаугураций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские, - Politico

Трамп о судебном иске и критике

Президент США подчеркнул, что иск подала "радикальная левая организация" National Trust for Historic Preservation, которая, по его мнению, не заботится об интересах страны.

"Я строю один из крупнейших и красивейших бальных залов в мире. Это подарок Соединенным Штатам Америки без привлечения средств налогоплательщиков... Назад дороги нет. Слишком поздно!" — отметил Трамп.

По его словам, все материалы и оборудование уже закуплены или готовы к заказу, поэтому остановка проекта на данном этапе была бы разрушительной. Он также напомнил, что Восточное крыло Белого дома за предыдущие десятилетия изменилось настолько, что не сохранило своего исторического вида, и президент имеет право на реконструкцию без дополнительного разрешения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США считают, что встреча Путина и Зеленского "очень близка", - Axios

Иск и претензии к администрации

По мнению истцов, строительство нарушает процедуры для федеральных объектов исторического наследия. В иске указано на отсутствие полноценного согласования с Конгрессом, а также недостаточную экологическую и историко-архитектурную оценку. Организация утверждает, что анализ был упрощенным и публичные обсуждения не проводились.

Новый бальный зал планируется как современное пространство для официальных мероприятий, которое заменит временный шатер на лужайке Белого дома, не обеспечивающий надлежащего уровня безопасности и комфорта. Работы вызывают общественный резонанс, поскольку часть восточного крыла была фактически снесена.

Ранее мы писали, что китайская компания TikTok продаст свой бизнес в США: среди владельцев — соратник Трампа.

Читайте также: США использовали секретное оружие "дискомбобулятор" для захвата Мадуро, - Трамп