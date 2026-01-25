УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6998 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
5 472 28

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

Президент США Дональд Трамп заявив, що судовий позов проти будівництва нової бальної зали в Білому домі є безпідставним і запізнілим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі на платформі Truth Social.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами глави білого дому, проєкт уже незворотний, а його реалізація розпочалася з повним фінансуванням із приватних джерел.

  • Відомо, що бальна зала у Білому домі оцінюється у 300–400 млн доларів і призначена для державних заходів, конференцій, прийомів та інавгурацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico

Трамп про судовий позов і критику

Президент США підкреслив, що позов подала "радикальна ліва організація" National Trust for Historic Preservation, яка, на його думку, не дбає про інтереси країни.

"Я будую одну із найбільших і найкрасивіших бальних зал у світі. Це подарунок Сполученим Штатам Америки без залучення коштів платників податків… Повернення назад немає. Занадто пізно!" — зазначив Трамп.

За його словами, усі матеріали та обладнання вже закуплено або готове до замовлення, тому зупинка проєкту на даному етапі була б руйнівною. Він також нагадав, що Східне крило Білого дому за попередні десятиліття змінилося настільки, що не зберегло свого історичного вигляду, і президент має право на реконструкцію без додаткового дозволу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського "дуже близько", - Axios

Позов і претензії до адміністрації

На думку позивачів, будівництво порушує процедури для федеральних об’єктів історичної спадщини. У позові вказано на відсутність повноцінного погодження з Конгресом, а також недостатню екологічну та історико-архітектурну оцінку. Організація стверджує, що аналіз був спрощеним і публічні обговорення не проводилися.

Нова бальна зала планується як сучасний простір для офіційних подій, що замінить тимчасовий намет на галявині Білого дому, який не забезпечує належного рівня безпеки та комфорту. Роботи викликають суспільний резонанс, оскільки частина східного крила була фактично знесена.

Також читайте: США використали секретну зброю "дискомбобулятор" для захоплення Мадуро, - Трамп

Автор: 

США (26438) Трамп Дональд (8785)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
курва !

застройщик !!!!
він і в Америці застройщик
те що Білий Дім був побудований в 1800 році і є пам'яткою архітектури нікому в США в голову не прийшло

.
показати весь коментар
25.01.2026 21:48 Відповісти
+7
Треба більше позовів, щоб Трампа в них потонув. США це країна юристів, де в суд біжуть через найменші приводи
показати весь коментар
25.01.2026 21:39 Відповісти
+7
Цікаво, хто подав позов до суду.
ІМНО: виграти його реально.
показати весь коментар
25.01.2026 21:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де американська НАБУ? Де американський САП? Де натовпи американських антiкорупцiонерiв? Де вимоги призначати дiректора ФБР за вiкритим конкурсом?
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа?
показати весь коментар
25.01.2026 21:39 Відповісти
Треба більше позовів, щоб Трампа в них потонув. США це країна юристів, де в суд біжуть через найменші приводи
показати весь коментар
25.01.2026 21:39 Відповісти
Ну поки не утвердилась диктатура!! Бо американці ще не знають що таке гібридна війна ( і у нас більшість лохів була внєпалітікі до 2014 і навіть до 2022 ) .

тоді ситуацією будуть рулити не юристи а дядько Кольт і містер Баунінг
показати весь коментар
25.01.2026 21:49 Відповісти
І не утвердиться.
показати весь коментар
26.01.2026 01:25 Відповісти
Ніби у Трампа нема бригади юристів. вже би давно засудили якщо би було за що
показати весь коментар
25.01.2026 22:32 Відповісти
Юрист, юристу рознь. Ідея щоб запалити його позовами і загальмувати це божевілля
показати весь коментар
25.01.2026 22:44 Відповісти
Так це ж Трампу на руку. Те що суд йде ніяк не впливає, лише рішення суду може до чогось привести. А судитись роками він може залюбки
показати весь коментар
25.01.2026 22:56 Відповісти
Цікаво, хто подав позов до суду.
ІМНО: виграти його реально.
показати весь коментар
25.01.2026 21:44 Відповісти
Імператор хоче і тронну залу і особистий палац,- Біг Трампець
показати весь коментар
25.01.2026 21:47 Відповісти
От-от... То не "бальний" зал, а "ТРОННИЙ Бо в "бальних" танцюють. А "тронні" - "призначені для державних заходів, конференцій, прийомів та інавгурацій".
показати весь коментар
25.01.2026 21:56 Відповісти
курва !

застройщик !!!!
він і в Америці застройщик
те що Білий Дім був побудований в 1800 році і є пам'яткою архітектури нікому в США в голову не прийшло

.
показати весь коментар
25.01.2026 21:48 Відповісти
Може ніхто не подумав, що преЦедент може бути таким дикуном, що руйнуватиме святая святих!!
Адже в сталих суспільствах є сила традиції, це щось на зразок релігійної клятви в середні віки - майже завжди працбє.
Так же як і ніхто з законотворців минулого не уявляв, що преЦедент Америки може влаштовувати бунти, захоплення Капітолію, фальшування бюлетенів та скандали.
показати весь коментар
25.01.2026 21:52 Відповісти
танцям буть!! Танцують всє!
показати весь коментар
25.01.2026 21:54 Відповісти
******** нет покоя. Нахиба ему этот бальный зал на старости лет ? Балярун с него , явно отстойный.
показати весь коментар
25.01.2026 22:01 Відповісти
З жиру біситься. Ось такий мій псіхоаналіз. Скучно, двіжуха трєбується. Потім напишуть, шо воно реально псіх-маразматік, Зелька скаже, а нічто не вказувало на то!
показати весь коментар
25.01.2026 22:08 Відповісти
Великому дурню - треба велика арена...
показати весь коментар
25.01.2026 22:08 Відповісти
Організація «Я і бал» проти організації «І бал я твій бал». Робимо ставки.
показати весь коментар
25.01.2026 22:32 Відповісти
Нмм...
А як щодо зеленої бальної зали?
показати весь коментар
25.01.2026 22:34 Відповісти
Суд опіздав - Трамп
показати весь коментар
25.01.2026 22:47 Відповісти
це буде його 10-та перемога
показати весь коментар
25.01.2026 23:02 Відповісти
Його боротьба
показати весь коментар
25.01.2026 23:11 Відповісти
А шо, вже пише?
показати весь коментар
26.01.2026 07:46 Відповісти
***, яке ж воно кончене...
показати весь коментар
25.01.2026 23:22 Відповісти
Слава Богу, що в Україні немає бального залу!
Бо з цими зеленими новаторами...🤦‍♂️
Є бали.
Є черга.
Є запис.
Є декларація.
Є відновлення.
Є бальний зал.
показати весь коментар
25.01.2026 23:45 Відповісти
"Є" та усе, що за ним, пишіть без інтервалу - "********" зал, і не треба на острів ******** летіти
показати весь коментар
25.01.2026 23:55 Відповісти
Циган...рудий а все-таки циган.
показати весь коментар
26.01.2026 07:12 Відповісти
 
 