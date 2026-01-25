Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали
Президент США Дональд Трамп заявив, що судовий позов проти будівництва нової бальної зали в Білому домі є безпідставним і запізнілим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі на платформі Truth Social.
За словами глави білого дому, проєкт уже незворотний, а його реалізація розпочалася з повним фінансуванням із приватних джерел.
- Відомо, що бальна зала у Білому домі оцінюється у 300–400 млн доларів і призначена для державних заходів, конференцій, прийомів та інавгурацій.
Трамп про судовий позов і критику
Президент США підкреслив, що позов подала "радикальна ліва організація" National Trust for Historic Preservation, яка, на його думку, не дбає про інтереси країни.
"Я будую одну із найбільших і найкрасивіших бальних зал у світі. Це подарунок Сполученим Штатам Америки без залучення коштів платників податків… Повернення назад немає. Занадто пізно!" — зазначив Трамп.
За його словами, усі матеріали та обладнання вже закуплено або готове до замовлення, тому зупинка проєкту на даному етапі була б руйнівною. Він також нагадав, що Східне крило Білого дому за попередні десятиліття змінилося настільки, що не зберегло свого історичного вигляду, і президент має право на реконструкцію без додаткового дозволу.
Позов і претензії до адміністрації
На думку позивачів, будівництво порушує процедури для федеральних об’єктів історичної спадщини. У позові вказано на відсутність повноцінного погодження з Конгресом, а також недостатню екологічну та історико-архітектурну оцінку. Організація стверджує, що аналіз був спрощеним і публічні обговорення не проводилися.
Нова бальна зала планується як сучасний простір для офіційних подій, що замінить тимчасовий намет на галявині Білого дому, який не забезпечує належного рівня безпеки та комфорту. Роботи викликають суспільний резонанс, оскільки частина східного крила була фактично знесена.
- Раніше ми писали, що китайська компанія TikTok продада свій бізнес у США: серед власників ‒ соратник Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа?
тоді ситуацією будуть рулити не юристи а дядько Кольт і містер Баунінг
ІМНО: виграти його реально.
застройщик !!!!
він і в Америці застройщик
те що Білий Дім був побудований в 1800 році і є пам'яткою архітектури нікому в США в голову не прийшло
.
Адже в сталих суспільствах є сила традиції, це щось на зразок релігійної клятви в середні віки - майже завжди працбє.
Так же як і ніхто з законотворців минулого не уявляв, що преЦедент Америки може влаштовувати бунти, захоплення Капітолію, фальшування бюлетенів та скандали.
А як щодо зеленої бальної зали?
Бо з цими зеленими новаторами...🤦♂️
Є бали.
Є черга.
Є запис.
Є декларація.
Є відновлення.
Є бальний зал.