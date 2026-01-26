Свириденко анонсировала старт приглашений на скрининг здоровья 40+ в "Дії"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале рассылки приглашений на медицинский скрининг для граждан старше 40 лет через приложение "Дія".

С 1 января в Украине стартовал "Скрининг здоровья 40+" - национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Детали программы скрининга

"Приглашения на скрининг в "Дії" начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Первые приглашения получат люди, родившиеся в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в "Дії" информацию о программе", - написала Свириденко в телеграм-канале в понедельник.

Участие в программе предусматривает бесплатное базовое медицинское обследование, которое позволяет выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения психического здоровья на ранних этапах.

Более 640 медицинских учреждений уже зарегистрировались для участия — они соответствуют требованиям к квалификации специалистов, оснащению и уровню услуг.

Перечень мест, где можно пройти скрининг, постоянно обновляется на специальном портале Министерства здравоохранения.

Как получить приглашение и воспользоваться услугами

В приложении "Дія" уведомление о возможности участия будет поступать через 30 дней после дня рождения в 2026 году.

После подтверждения участия на "Дія.Картку" автоматически зачисляют 2 000 грн, которые можно использовать только для прохождения скрининга.

Для тех, кто не пользуется "Дією", предусмотрена возможность открытия специальной карты в банке и обращения в ЦНАП для участия в программе.

