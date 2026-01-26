Свириденко анонсировала старт приглашений на скрининг здоровья 40+ в "Дії"

В Украине вводят медицинский скрининг

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале рассылки приглашений на медицинский скрининг для граждан старше 40 лет через приложение "Дія".

  • С 1 января в Украине стартовал "Скрининг здоровья 40+" - национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Детали программы скрининга

"Приглашения на скрининг в "Дії" начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Первые приглашения получат люди, родившиеся в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в "Дії" информацию о программе", - написала Свириденко в телеграм-канале в понедельник.

Участие в программе предусматривает бесплатное базовое медицинское обследование, которое позволяет выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения психического здоровья на ранних этапах.

Более 640 медицинских учреждений уже зарегистрировались для участия — они соответствуют требованиям к квалификации специалистов, оснащению и уровню услуг.
Перечень мест, где можно пройти скрининг, постоянно обновляется на специальном портале Министерства здравоохранения.

Как получить приглашение и воспользоваться услугами

В приложении "Дія" уведомление о возможности участия будет поступать через 30 дней после дня рождения в 2026 году.

После подтверждения участия на "Дія.Картку" автоматически зачисляют 2 000 грн, которые можно использовать только для прохождения скрининга.
Для тех, кто не пользуется "Дією", предусмотрена возможность открытия специальной карты в банке и обращения в ЦНАП для участия в программе.

Топ комментарии
+15
дівчинка, схоже, не розуміє чим повинен займатись прем'єр-мінністр.
26.01.2026 19:07 Ответить
+13
Лідору вже прийшло запрошення?
26.01.2026 19:05 Ответить
+7
А можна ті 2000 грн. не на скринінг, а в мою скриню?
26.01.2026 19:07 Ответить
на детоксикацію та клизьму
26.01.2026 19:20 Ответить
від тцк, бонусом прив'язане до запрошень ))
26.01.2026 19:46 Ответить
я бы канабису купил на 2 тыс.бросил курево в 8 классе-а тут бы шмальнул.все же лучше,чем по три часа ночью спать.там же вроде медицинский обещали?
26.01.2026 20:29 Ответить
вигонять з прем'єркин - піде кудись послицею )) там теж нічого розуміти не потрібно ))
26.01.2026 19:47 Ответить
На дрони все має йти, на снаряди і на інше забеспечення ЗСУ. Якщо є зайве - то підвищити зп бійцям ЗСУ.. А у свою скриню заробиш сам собі.
26.01.2026 19:14 Ответить
ги...ги...а з чого тоді двушечку на мацкву слати...
26.01.2026 19:21 Ответить
Хто народився у грудні - не спішіть радуватися! Ви не попадаєте в 2026 рік, можливо в 2027-му, якщо Юлю не звільнять до того часу...
26.01.2026 19:07 Ответить
Ці "2000 грн" вона нехай собі запхне собі кудись, на них навіть КТ не зробиш. Можна, звісно, але коли тебе в липні поставили в чергу на вересень, це при наявності встановленого стента і "діаманта" на півдорозі до міхура (2 місяці вже пройшло), то хочеш/не хочеш, йдеш у приватну клініку. А там за 2000 грн хіба що посміються з тебе.
26.01.2026 19:13 Ответить
медичний скринінг - балбіси не пропускають жодної можливості поставити мову раком, медичний огляд вже не то, зборище ідіотів. Вже багато наволочі закінчили війну в голові
26.01.2026 19:21 Ответить
гниді свиридні від 40+ ..засунь собі в свою корабельну піхву
26.01.2026 19:21 Ответить
Сімейний лікар
1200 пацієнтів
скринінг 40+
Обовязково!!!
на кожного пацієнта зобовʼязаний виділити годину часу: просте запитання
а коли іншими пацієнтами займатись?
якщо на протязі цієї години буде видано рецепт чи запис якийсь на іншу людину то це є серйозне порушення, дуже серйозне👎
отака правда життя
26.01.2026 19:22 Ответить
В українській мові дякуючи неукраїнській владі все більше антиукраїнізмів.
26.01.2026 19:56 Ответить
ГОТОВИЙ ЗАПЛАТИТИ 2000 грн.,ЗА СКРИНІНГ ПРИМЄРКИ,БІЛЬШЕ НЕ ДАМ
26.01.2026 20:20 Ответить
Прикормлюють українців вже тією "дією" як можуть.
26.01.2026 21:04 Ответить
І тцк на виході : - Як ваше здоров'я?
26.01.2026 21:30 Ответить
Опять распил под эгидой благих намерений.
26.01.2026 21:56 Ответить
Данунах.
По страховій все швидко та якісно.

Робити щось через тупу корумповану державу часів ЗЄ та її приблуди - ідіотизм вищого гатунку.
26.01.2026 22:18 Ответить
просто не у всіх є страхова.

зельона влада бабулек прикормлює
27.01.2026 09:53 Ответить
***** не продовжила ліцензіб Baern і тепер людям ліки возять друзі з за кордону. А тут вона понти лохам впарює через соану скомпроментовану хакнуту дію.
26.01.2026 22:54 Ответить
 
 