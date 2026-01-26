Свириденко анонсировала старт приглашений на скрининг здоровья 40+ в "Дії"
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале рассылки приглашений на медицинский скрининг для граждан старше 40 лет через приложение "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- С 1 января в Украине стартовал "Скрининг здоровья 40+" - национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.
Детали программы скрининга
"Приглашения на скрининг в "Дії" начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Первые приглашения получат люди, родившиеся в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в "Дії" информацию о программе", - написала Свириденко в телеграм-канале в понедельник.
Участие в программе предусматривает бесплатное базовое медицинское обследование, которое позволяет выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения психического здоровья на ранних этапах.
Более 640 медицинских учреждений уже зарегистрировались для участия — они соответствуют требованиям к квалификации специалистов, оснащению и уровню услуг.
Перечень мест, где можно пройти скрининг, постоянно обновляется на специальном портале Министерства здравоохранения.
Как получить приглашение и воспользоваться услугами
В приложении "Дія" уведомление о возможности участия будет поступать через 30 дней после дня рождения в 2026 году.
После подтверждения участия на "Дія.Картку" автоматически зачисляют 2 000 грн, которые можно использовать только для прохождения скрининга.
Для тех, кто не пользуется "Дією", предусмотрена возможность открытия специальной карты в банке и обращения в ЦНАП для участия в программе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1200 пацієнтів
скринінг 40+
Обовязково!!!
на кожного пацієнта зобовʼязаний виділити годину часу: просте запитання
а коли іншими пацієнтами займатись?
якщо на протязі цієї години буде видано рецепт чи запис якийсь на іншу людину то це є серйозне порушення, дуже серйозне👎
отака правда життя
По страховій все швидко та якісно.
Робити щось через тупу корумповану державу часів ЗЄ та її приблуди - ідіотизм вищого гатунку.
зельона влада бабулек прикормлює