Свириденко анонсувала старт запрошень на скринінг здоров’я 40+ у "Дії"

В Україні запроваджують медичний скринінг

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про початок розсилок запрошень на медичний скринінг для громадян старше 40 років через застосунок "Дія".

  • З 1 січня в Україні стартував "Скринінг здоров’я 40+" - національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

Деталі програми скринінгу

"Запрошення на скринінг у "Дії" почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в "Дії" інформацію про програму", - написала Свириденко в телеграм-каналі в понеділок.

Участь у програмі передбачає безоплатне базове медичне обстеження, яке дає змогу виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення психічного здоров’я на ранніх етапах.

Понад 640 медичних закладів вже зареєструвалися для участі — вони відповідають вимогам до кваліфікації фахівців, оснащення та рівня послуг.
Перелік місць, де можна пройти скринінг, постійно оновлюється на спеціальному порталі Міністерства охорони здоров’я.

Як отримати запрошення та скористатися послугами

У застосунку "Дія" сповіщення про можливість участі надходитиме через 30 днів після дня народження у 2026 році.

Після підтвердження участі на "Дія.Картку" автоматично зараховують 2 000 грн, які можна використати лише для проходження скринінгу.
Для тих, хто не користується "Дією", передбачено можливість відкриття спеціальної картки в банку та звернення до ЦНАПу для участі у програмі.

дівчинка, схоже, не розуміє чим повинен займатись прем'єр-мінністр.
26.01.2026 19:07
26.01.2026 19:07 Відповісти
Лідору вже прийшло запрошення?
26.01.2026 19:05 Відповісти
А можна ті 2000 грн. не на скринінг, а в мою скриню?
26.01.2026 19:07
26.01.2026 19:07 Відповісти
на детоксикацію та клизьму
26.01.2026 19:20 Відповісти
від тцк, бонусом прив'язане до запрошень ))
26.01.2026 19:46
26.01.2026 19:46 Відповісти
я бы канабису купил на 2 тыс.бросил курево в 8 классе-а тут бы шмальнул.все же лучше,чем по три часа ночью спать.там же вроде медицинский обещали?
26.01.2026 20:29
26.01.2026 20:29 Відповісти
вигонять з прем'єркин - піде кудись послицею )) там теж нічого розуміти не потрібно ))
26.01.2026 19:47
26.01.2026 19:47 Відповісти
На дрони все має йти, на снаряди і на інше забеспечення ЗСУ. Якщо є зайве - то підвищити зп бійцям ЗСУ.. А у свою скриню заробиш сам собі.
26.01.2026 19:14
26.01.2026 19:14 Відповісти
ги...ги...а з чого тоді двушечку на мацкву слати...
26.01.2026 19:21
26.01.2026 19:21 Відповісти
Хто народився у грудні - не спішіть радуватися! Ви не попадаєте в 2026 рік, можливо в 2027-му, якщо Юлю не звільнять до того часу...
26.01.2026 19:07
26.01.2026 19:07 Відповісти
Ці "2000 грн" вона нехай собі запхне собі кудись, на них навіть КТ не зробиш. Можна, звісно, але коли тебе в липні поставили в чергу на вересень, це при наявності встановленого стента і "діаманта" на півдорозі до міхура (2 місяці вже пройшло), то хочеш/не хочеш, йдеш у приватну клініку. А там за 2000 грн хіба що посміються з тебе.
26.01.2026 19:13
26.01.2026 19:13 Відповісти
медичний скринінг - балбіси не пропускають жодної можливості поставити мову раком, медичний огляд вже не то, зборище ідіотів. Вже багато наволочі закінчили війну в голові
26.01.2026 19:21
26.01.2026 19:21 Відповісти
гниді свиридні від 40+ ..засунь собі в свою корабельну піхву
26.01.2026 19:21
26.01.2026 19:21 Відповісти
Сімейний лікар
1200 пацієнтів
скринінг 40+
Обовязково!!!
на кожного пацієнта зобовʼязаний виділити годину часу: просте запитання
а коли іншими пацієнтами займатись?
якщо на протязі цієї години буде видано рецепт чи запис якийсь на іншу людину то це є серйозне порушення, дуже серйозне👎
отака правда життя
26.01.2026 19:22 Відповісти
В українській мові дякуючи неукраїнській владі все більше антиукраїнізмів.
26.01.2026 19:56
26.01.2026 19:56 Відповісти
ГОТОВИЙ ЗАПЛАТИТИ 2000 грн.,ЗА СКРИНІНГ ПРИМЄРКИ,БІЛЬШЕ НЕ ДАМ
26.01.2026 20:20
26.01.2026 20:20 Відповісти
Прикормлюють українців вже тією "дією" як можуть.
26.01.2026 21:04
26.01.2026 21:04 Відповісти
І тцк на виході : - Як ваше здоров'я?
26.01.2026 21:30
26.01.2026 21:30 Відповісти
Опять распил под эгидой благих намерений.
26.01.2026 21:56
26.01.2026 21:56 Відповісти
Данунах.
По страховій все швидко та якісно.

Робити щось через тупу корумповану державу часів ЗЄ та її приблуди - ідіотизм вищого гатунку.
26.01.2026 22:18 Відповісти
просто не у всіх є страхова.

зельона влада бабулек прикормлює
27.01.2026 09:53 Відповісти
***** не продовжила ліцензіб Baern і тепер людям ліки возять друзі з за кордону. А тут вона понти лохам впарює через соану скомпроментовану хакнуту дію.
26.01.2026 22:54
26.01.2026 22:54 Відповісти
 
 