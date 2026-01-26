Свириденко анонсувала старт запрошень на скринінг здоров’я 40+ у "Дії"

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про початок розсилок запрошень на медичний скринінг для громадян старше 40 років через застосунок "Дія".

З 1 січня в Україні стартував "Скринінг здоров’я 40+" - національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

Деталі програми скринінгу

"Запрошення на скринінг у "Дії" почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в "Дії" інформацію про програму", - написала Свириденко в телеграм-каналі в понеділок.

Участь у програмі передбачає безоплатне базове медичне обстеження, яке дає змогу виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення психічного здоров’я на ранніх етапах.

Понад 640 медичних закладів вже зареєструвалися для участі — вони відповідають вимогам до кваліфікації фахівців, оснащення та рівня послуг.

Перелік місць, де можна пройти скринінг, постійно оновлюється на спеціальному порталі Міністерства охорони здоров’я.

Як отримати запрошення та скористатися послугами

У застосунку "Дія" сповіщення про можливість участі надходитиме через 30 днів після дня народження у 2026 році.

Після підтвердження участі на "Дія.Картку" автоматично зараховують 2 000 грн, які можна використати лише для проходження скринінгу.

Для тих, хто не користується "Дією", передбачено можливість відкриття спеціальної картки в банку та звернення до ЦНАПу для участі у програмі.

