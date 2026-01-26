Свириденко анонсувала старт запрошень на скринінг здоров’я 40+ у "Дії"
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про початок розсилок запрошень на медичний скринінг для громадян старше 40 років через застосунок "Дія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
- З 1 січня в Україні стартував "Скринінг здоров’я 40+" - національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.
Деталі програми скринінгу
"Запрошення на скринінг у "Дії" почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в "Дії" інформацію про програму", - написала Свириденко в телеграм-каналі в понеділок.
Участь у програмі передбачає безоплатне базове медичне обстеження, яке дає змогу виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення психічного здоров’я на ранніх етапах.
Понад 640 медичних закладів вже зареєструвалися для участі — вони відповідають вимогам до кваліфікації фахівців, оснащення та рівня послуг.
Перелік місць, де можна пройти скринінг, постійно оновлюється на спеціальному порталі Міністерства охорони здоров’я.
Як отримати запрошення та скористатися послугами
У застосунку "Дія" сповіщення про можливість участі надходитиме через 30 днів після дня народження у 2026 році.
Після підтвердження участі на "Дія.Картку" автоматично зараховують 2 000 грн, які можна використати лише для проходження скринінгу.
Для тих, хто не користується "Дією", передбачено можливість відкриття спеціальної картки в банку та звернення до ЦНАПу для участі у програмі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1200 пацієнтів
скринінг 40+
Обовязково!!!
на кожного пацієнта зобовʼязаний виділити годину часу: просте запитання
а коли іншими пацієнтами займатись?
якщо на протязі цієї години буде видано рецепт чи запис якийсь на іншу людину то це є серйозне порушення, дуже серйозне👎
отака правда життя
По страховій все швидко та якісно.
Робити щось через тупу корумповану державу часів ЗЄ та її приблуди - ідіотизм вищого гатунку.
зельона влада бабулек прикормлює