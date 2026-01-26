Франция официально пригласила Зеленского на саммит G7 в июне

Президент Украины Владимир Зеленский получит официальное приглашение на саммит лидеров "Группы семи" (G7), который состоится в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посла Франции в Украине Гаэля Весье в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Франция во время своего председательства в G7 сделает Украину одной из центральных тем дискуссий и международной политики в этом году.

Французское председательство

По данным источников, в ходе французского председательства в G7 планируется ряд мероприятий, посвященных вопросу безопасности и поддержки Украины.

Это связано с желанием Парижа закрепить внимание международного сообщества на ситуации в Украине и поддержать ее в дальнейших вызовах, включая энергетические вопросы.

Посол Весье подчеркнул, что Украина будет в центре внимания на протяжении всего периода французского председательства в "Большой семерке".

Ожидаемая поддержка на саммите

Приглашение Зеленского на саммит G7 стало одним из ключевых международных сигналов поддержки Украины.

Франция также активно продвигает темы помощи Украине в сферах энергетики и экономической стабилизации среди партнеров по G7.

В Париже считают, что участие украинского президента в саммите усилит коалицию поддержки Киева на международной арене.

"Украина будет ключевой темой нашего председательства в G7, и мы уже решили пригласить президента Зеленского на саммит лидеров", — заявил посол Франции.

Зарубежные аналитики отмечают, что участие Украины в саммите G7 может усилить политическую поддержку и ускорить обсуждение важных экономических и безопасности инициатив.

