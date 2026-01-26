Франція офіційно запросила Зеленського на саміт G7 у червні

Президент України Володимир Зеленський отримає офіційне запрошення на саміт лідерів "Групи семи" (G7), що відбудеться в червні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посла Франції в Україні Гаеля Весьє в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Франція під час свого головування у G7 зробить Україну однією з центральних тем дискусій та міжнародної політики цього року.

Французьке головування

За даними джерел, у ході французького головування у G7 планується низка заходів, присвячених питанню безпеки і підтримки України.

Це пов’язано з бажанням Парижа закріпити увагу міжнародної спільноти на ситуації в Україні та підтримати її у подальших викликах, включно з енергетичними питаннями.

Посол Весьє підкреслив, що Україна буде у центрі уваги упродовж усього періоду французького головування у "Великій сімці".

Очікувана підтримка на саміті

Запрошення Зеленського на саміт G7 стало одним із ключових міжнародних сигналів підтримки України.

Франція також активно просуває теми допомоги Україні у сферах енергетики та економічної стабілізації серед партнерів по G7.

У Парижі вважають, що участь українського президента в саміті підсилить коаліцію підтримки Києва на міжнародній арені.

"Україна буде ключовою темою нашого головування у G7, і ми вже вирішили запросити президента Зеленського на саміт лідерів", — заявив посол Франції.

Закордонні аналітики зазначають, що участь України у саміті G7 може посилити політичну підтримку та прискорити обговорення важливих економічних і безпекових ініціатив.

G-7 G7 (1118) Франція (3307)
О,так...Зегевара любить всілякі саміти-мацою хлібом не корми.
Лєнка-ополчєнка теж запрошена?По парижським бутікам прошвирнутись?
26.01.2026 21:08 Відповісти
У червні? Влітку? А доживемо ... із .... ним до літа?
26.01.2026 21:11 Відповісти
Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі ракет Storm Shadow для України, в саме щоб кошти, виділені Україні, використовувалися для розвитку внутрішньої оборонної промисловості ЄС, а не для задоволення оборонних потреб Києва.
- https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-franciya-ne-pidtrimuye-plan-yes-shchodo-zakupivli-raket-storm-shadow-dlya-kiyeva-13267335.html The Telegraph

Ось так 😡...
26.01.2026 21:19 Відповісти
Зельц до того часу може бути вже в іном статусє
26.01.2026 21:20 Відповісти
якщо без права мікрофону,
а просто деяких розумних людей послухати, то можно.
26.01.2026 21:47 Відповісти
Дякуємо , Франція
27.01.2026 00:31 Відповісти
 
 