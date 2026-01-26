Франція офіційно запросила Зеленського на саміт G7 у червні
Президент України Володимир Зеленський отримає офіційне запрошення на саміт лідерів "Групи семи" (G7), що відбудеться в червні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посла Франції в Україні Гаеля Весьє в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Франція під час свого головування у G7 зробить Україну однією з центральних тем дискусій та міжнародної політики цього року.
Французьке головування
За даними джерел, у ході французького головування у G7 планується низка заходів, присвячених питанню безпеки і підтримки України.
Це пов’язано з бажанням Парижа закріпити увагу міжнародної спільноти на ситуації в Україні та підтримати її у подальших викликах, включно з енергетичними питаннями.
Посол Весьє підкреслив, що Україна буде у центрі уваги упродовж усього періоду французького головування у "Великій сімці".
Очікувана підтримка на саміті
Запрошення Зеленського на саміт G7 стало одним із ключових міжнародних сигналів підтримки України.
Франція також активно просуває теми допомоги Україні у сферах енергетики та економічної стабілізації серед партнерів по G7.
У Парижі вважають, що участь українського президента в саміті підсилить коаліцію підтримки Києва на міжнародній арені.
"Україна буде ключовою темою нашого головування у G7, і ми вже вирішили запросити президента Зеленського на саміт лідерів", — заявив посол Франції.
Закордонні аналітики зазначають, що участь України у саміті G7 може посилити політичну підтримку та прискорити обговорення важливих економічних і безпекових ініціатив.
