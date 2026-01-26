Франція офіційно запросила Зеленського на саміт G7 у червні

Президент України Володимир Зеленський отримає офіційне запрошення на саміт лідерів "Групи семи" (G7), що відбудеться в червні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посла Франції в Україні Гаеля Весьє в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Франція під час свого головування у G7 зробить Україну однією з центральних тем дискусій та міжнародної політики цього року.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Французьке головування

За даними джерел, у ході французького головування у G7 планується низка заходів, присвячених питанню безпеки і підтримки України.

Це пов’язано з бажанням Парижа закріпити увагу міжнародної спільноти на ситуації в Україні та підтримати її у подальших викликах, включно з енергетичними питаннями.

Посол Весьє підкреслив, що Україна буде у центрі уваги упродовж усього періоду французького головування у "Великій сімці".

Також читайте: Українські військові отримали французькі дрони Rodeur 330 дальністю 500 км

Очікувана підтримка на саміті

Запрошення Зеленського на саміт G7 стало одним із ключових міжнародних сигналів підтримки України.

Франція також активно просуває теми допомоги Україні у сферах енергетики та економічної стабілізації серед партнерів по G7.

У Парижі вважають, що участь українського президента в саміті підсилить коаліцію підтримки Києва на міжнародній арені.

"Україна буде ключовою темою нашого головування у G7, і ми вже вирішили запросити президента Зеленського на саміт лідерів", — заявив посол Франції.

Закордонні аналітики зазначають, що участь України у саміті G7 може посилити політичну підтримку та прискорити обговорення важливих економічних і безпекових ініціатив.

Раніше ми повідомляли, що Франція анонсувала поглиблення співпраці з Україною в сфері безпілотників.

Також читайте: Вадефуль і конгресмени США обговорили підтримку України