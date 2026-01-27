Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевщины: раненая женщина в тяжелом состоянии
Ночью 27 января враг атаковал Николаевскую область БпЛА типа "Shahed 131/136" и беспилотниками-имитаторами различных типов, нанеся основной удар по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Раненая женщина
Как отмечается, в Ольшанской громаде в результате атаки и падения обломков сбитых БпЛА разрушен один частный дом и повреждены еще два. Ранения получила 59-летняя женщина.
"Состояние пострадавшей тяжелое, она госпитализирована в Николаев. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сколько дронов сбито?
По данным ОВА, в ночь на 27 января в Николаевской области сбито/подавлено десять ударных БПЛА типа "Shahed 131/136"/беспилотников-имитаторов различных типов.
