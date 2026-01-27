Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини: поранена жінка у важкому стані
Уночі 27 січня ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Поранено жінку
Як зазначається, в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два. Поранення отримала 59-річна жінка.
"Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Скільки дронів збито?
За даними ОВА, у ніч на 27 січня на Миколаївщині збито/подавлено десять ударних БпЛА типу "Shahed 131/136"/безпілотників-імітаторів різних типів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дід Степан
показати весь коментар27.01.2026 07:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар27.01.2026 07:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар27.01.2026 07:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар27.01.2026 07:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль