Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини: поранена жінка у важкому стані

шахед над Миколаївщиною

Уночі 27 січня ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Поранено жінку

Як зазначається, в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два. Поранення отримала 59-річна жінка.

"Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Скільки дронів збито?

За даними ОВА, у ніч на 27 січня на Миколаївщині збито/подавлено десять ударних БпЛА типу "Shahed 131/136"/безпілотників-імітаторів різних типів.

як не очікуванно! ніколи раніше такого не було.
27.01.2026 07:34 Відповісти
у нас краще збивають шапеди чим в Одесі
27.01.2026 07:39 Відповісти
приватні будинки це енергетична інфраструктура ?
27.01.2026 07:41 Відповісти
зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.
27.01.2026 07:42 Відповісти
 
 