Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини: поранена жінка у важкому стані

Уночі 27 січня ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Поранено жінку

Як зазначається, в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два. Поранення отримала 59-річна жінка.

"Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Скільки дронів збито?

За даними ОВА, у ніч на 27 січня на Миколаївщині збито/подавлено десять ударних БпЛА типу "Shahed 131/136"/безпілотників-імітаторів різних типів.

