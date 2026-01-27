"Это просто фантастика": украинский боевой робот взял в плен трех оккупантов
Технологическое преимущество Сил обороны Украины выходит на новый уровень, где для захвата врага в плен уже не всегда требуется физическое присутствие пехотинца. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы уникальные кадры, на которых украинский наземный роботизированный комплекс (НРК) самостоятельно обеспечивает сдачу в плен трех захватчиков.
На записи, сделанной камерой самого робота, зафиксирован процесс капитуляции во дворе одного из частных сельских хозяйств.
Как происходило технологическое задержание:
Выход под конвоем машин: Трое оккупантов по очереди выходят из здания с поднятыми руками, подчиняясь командам оператора НРК.
Разоружение: Один из захватчиков прямо перед камерой робота снимает бронежилет, демонстрируя отсутствие оружия и намерения сопротивляться.
Фиксация: Под прицелом роботизированного комплекса все трое пленных ложатся на снег, ожидая прихода эвакуационной группы ВСУ.
"НРК берет в плен орков, это просто фантастика!", - говорится в комментарии к видео.
Скажу вам більше - за кожною людиною стоіть не тільки його мати но ще і тато. Можите додати до свого відкриття. Дякувати не треба.
Звучить солідно та *******.
Дуже дивний. Як шо брати його за основу то коваль заводу "Пабьеда камунізма" повинен був, при Совку, жити краще ніж Микита Хрущьов, а недомірки Zеленскай та ***** взагалі повинні копирсатись у смітнику.
PS Коли спілкуюсь із ChatGPT, то реально здається, що "на дроті" людина😁. Подивимось.
По суті. Небезпечним є будь-який інструмент - від молотка до АЕС. Щодо ШІ, то він і зараз вже використовується для вбивства (на шахеди встановлюють), але, переконаний, що термінатори неможливі в принципі. І ключовим тут є саме осознання себе особистістю. ШІ вже нині гарно моделює людину (сам час од часу спілкуюсь з ChatGPT як з людиною), але це лише комп'ютерна програма, і програмою залишиться.
Але я намагався сказати, що потужність інструменту часто підвищує потужність лиха від аварії, якщо ця аварія таки станеться. Звісно, ДТП могло трапитись і в часи гужового транспорту (О. Бендер підтвердить), але ризик для потерпілого з появою автомобіля збільшився. На жаль, людина завжди помилятиметься - від ямщика до працівника на АЕС, але ціна цієї помилки збільшується з потужністю "інструмента".
PS Безпілотні автомобілі (або, якщо ширше, роботи без втручання людини) врешті-решт зведуть майже до нуля безпосередній вплив людського фактору, але залишиться питання програмування "автопілотів", їхнє обслуговування та інше. Цікаво, чи збільшиться ціна аварії, якщо автомобіль безпілотний? Якщо швидкість автомобіля залишиться в нинішніх діапазонах, то, мабуть - ні, і тому таке вдосконалення у цьому сенсі безпрограшне.
Хороша була ідея.
Та ти плагіатор.
ЇЇ використав один грек який спалив храм....
Тобі треба бути трохи уважнійшим як шо не спроможний бути трохи розумнійшим.
і перестаньте нарешті ображать животних ! "
Грета Тумберг
Нажаль тварюки потрібні живцев шоб поповнювати обмінний фонд.
лягають перед НРК, а зверху висить дрон і знімає - один із полонених весь час вверх дивитья
щось таке на перших кадрах Термінатора - по землі повзають величезні НРК, а в небі здоровенні дрони
Два вороги у Українців - зовнішні (засрашка та іньші) й внутрішні(ЗЕкоМанда).
Пи...дует наряд. На той стороне толпа бомжей стоит. Оказалась семья афганцев. Мужик, баба, детей полно. На руках в тряпках лялька. Мужик руками машет, орет боец отведи к нач. заставы. Те говорят идите. Те прошли. Итог пацанам отпуска. Так как боя не было. Медали не светили, тока грамоты дали.
Може и тут так?