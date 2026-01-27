"Это просто фантастика": украинский боевой робот взял в плен трех оккупантов

Технологическое преимущество Сил обороны Украины выходит на новый уровень, где для захвата врага в плен уже не всегда требуется физическое присутствие пехотинца. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы уникальные кадры, на которых украинский наземный роботизированный комплекс (НРК) самостоятельно обеспечивает сдачу в плен трех захватчиков.

На записи, сделанной камерой самого робота, зафиксирован процесс капитуляции во дворе одного из частных сельских хозяйств.

Смотрите также: Украинский дрон-перехватчик догоняет и уничтожает российский ударный беспилотник "Shahed-136". ВИДЕО

Как происходило технологическое задержание:

Выход под конвоем машин: Трое оккупантов по очереди выходят из здания с поднятыми руками, подчиняясь командам оператора НРК.

Разоружение: Один из захватчиков прямо перед камерой робота снимает бронежилет, демонстрируя отсутствие оружия и намерения сопротивляться.

Фиксация: Под прицелом роботизированного комплекса все трое пленных ложатся на снег, ожидая прихода эвакуационной группы ВСУ.

"НРК берет в плен орков, это просто фантастика!", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Пополнение обменного фонда: украинские воины взяли в плен 6 оккупантов. ВИДЕО