"Это просто фантастика": украинский боевой робот взял в плен трех оккупантов

Технологическое преимущество Сил обороны Украины выходит на новый уровень, где для захвата врага в плен уже не всегда требуется физическое присутствие пехотинца. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы уникальные кадры, на которых украинский наземный роботизированный комплекс (НРК) самостоятельно обеспечивает сдачу в плен трех захватчиков.

На записи, сделанной камерой самого робота, зафиксирован процесс капитуляции во дворе одного из частных сельских хозяйств.

Как происходило технологическое задержание:

  • Выход под конвоем машин: Трое оккупантов по очереди выходят из здания с поднятыми руками, подчиняясь командам оператора НРК.

  • Разоружение: Один из захватчиков прямо перед камерой робота снимает бронежилет, демонстрируя отсутствие оружия и намерения сопротивляться.

  • Фиксация: Под прицелом роботизированного комплекса все трое пленных ложатся на снег, ожидая прихода эвакуационной группы ВСУ.

"НРК берет в плен орков, это просто фантастика!", - говорится в комментарии к видео.

армія РФ пленные НРК наземний роботизований комплекс
Оператору робота респект. За кожной машиной стоіть людина.
27.01.2026 09:26 Ответить
Українському бойовому роботу-респект...
27.01.2026 09:19 Ответить
робот полонив трьох тварин
27.01.2026 09:23 Ответить
27.01.2026 09:26 Ответить
ОЦЕ ВІДКРИТТЯ СТОЛЯТТЯ!
Скажу вам більше - за кожною людиною стоіть не тільки його мати но ще і тато. Можите додати до свого відкриття. Дякувати не треба.
27.01.2026 10:16 Ответить
Ви пішите кандидатську чи вже докторську з цього питання? Яку назву вона має? "Кругообіг дітонародження в природі"?
27.01.2026 10:37 Ответить
Назва "Відсутність подяк до тяжкого життя і жертви роду неандертальців, вимерлих від природнього та людського геноциду".
27.01.2026 18:56 Ответить

Звучить солідно та *******.
27.01.2026 19:34 Ответить
До речі, хочу підкинути вам тему для ще одній вашой "науковой" роботи - відкінувши теорію о створенні Адама а потім Єви, та теорію старика Дарвіна, взявша за основу ваш особистий погляд на ці процеси дітонародження, почніть працю над темою - хто з'явився першим, тато чи мати. Труд повиннів вийте у вас солідним і можливо переверне фундаментальні погляди як дарвінистів так і працівників культа різних направлен, від христіанства до зароострізму тощо. Ну і може навть посрамити різніх уфологів, дерматологів, а також генікологів з трамбоністами, таксистами і самого Канта з Карлом і Марксом разом.
27.01.2026 10:51 Ответить
я розглядав не статеві питання, а процесси часу, тобто коли раніше треба було дякувати. Якщо вам цікави статі, працюйте самі.
27.01.2026 18:53 Ответить
От ви ж і загнули і про подякування і процеси часу, і так по вченому та розумному шо я з вами тягатись у ціх питаннях навіть намагатись не буду. Всеж ви мінімум доцент а я звичайний чобот-відставник який все своє життя їв яблука та грушки повністю, навіть зі шкуринкой а не частив їх ножиком та закусював оковиту салом на чорному хлібі з квашеним огірком а не хранцюзькими жульєнами з крутоном.
27.01.2026 19:43 Ответить
якби ви менш думали про жульєни і шампанське, то збагнули б, що відсутність славетних подяк до тяжкого життя і жертви роду неандертальців, вимерлих від природнього та людського геноциду, є незаслуженим цькуванням всього ланцюжка людського героїзму, пов'язаного з кінцевим продуктом - роботом вбивцей.Тому сказавши "А", будь ласка кажіть і "Б". Цього робота хтось проектува, виготовляв, ціх вчених рождали матері, люди користувалися надбанням всього людства в тому числі неандертальців, які пронесли скрізь муки виживання цінний подарунок для вас - можливість нищити кацапів за допомогою їми виплеканого абстрактого способу мислення, якимй вони любезно передали вам. Тому я вас прошу - огласіть увесь список подяк будь ласка, нікого не забувши.
27.01.2026 20:44 Ответить
Чому ви акцентуєтє саме на неандертальців? Чому не Homo heidelbergensis чи не Homo ergaster? Занурьтесь ще глибже.
27.01.2026 21:24 Ответить
Тому що неандертальці тоді гинули в боях з суровою стихією і дикими тваринами, отримували тяжкі травми і випробування, так само як зараз ******* герої, а їх предок гейдельберська людина була адаптована і жилося їй більш менш не так важко, тому основний тягар смертельної небезпеки для виживання прийняли неандертальці і на жаль не змогли вижити.Шана і повага їм.
27.01.2026 22:13 Ответить
я б сказав, за кожним роботом-вбивцей, стоїть похмура стать неандертальця, який жив на теренах України і мріяв про кращу долю своїх дітей..
27.01.2026 22:15 Ответить
Проведена вами паралель цікава та жвава і має право на життя. Шодо нажих воякив-героїв я проводжу паралелі інши, а саме - з вояками УПА, вояками УНР, героями Холодного Яру тощо.
28.01.2026 08:57 Ответить
Заідки і вас така інфа шо Homo heidelbergensis жилось легше ніж неандертальцям? Вонт вам сами про це розповіли?
28.01.2026 08:53 Ответить
Вони були вище і міцніше за неандертальців. Про це розповідають наукові фахівці з питання.
28.01.2026 17:01 Ответить
Діаний підхід визначати рівень добробуту спираючись на зріст.
Дуже дивний. Як шо брати його за основу то коваль заводу "Пабьеда камунізма" повинен був, при Совку, жити краще ніж Микита Хрущьов, а недомірки Zеленскай та ***** взагалі повинні копирсатись у смітнику.
28.01.2026 17:56 Ответить
це науковий підхід згідно відповідного часу - тоді у дикій природі виживав більш рослий і сильніший.А згідно ********** думайте шо завгодно, це ваше право.Хтось зараз виживає наприклад при більш розвальцованій дупі.
28.01.2026 23:16 Ответить
та ні, ваше відкриття більш геніальніше.Це я так, прогулятись вийшов.
27.01.2026 18:57 Ответить
Яке відкриття? Та цур вам, то звичайна констатація природнього факту.
27.01.2026 19:36 Ответить
Ні, то у вас відкриття(аксіома"оператор за роботом"), а в мене звичайнісінька констатація.
27.01.2026 20:47 Ответить
Так, за роботізованою платформою орератор. У вас інша думка?
27.01.2026 21:13 Ответить
За кожним роботом-вбивцей не тільки оператор. Вам вже натякали на те що там є програмне забезпечення, але ви не звернули уваги. Розробку програмного забезпечення можна зробити тільки маючи дар абстрактного мислення, який нам достався у спадщину від неандертальців, яки плекали цей дар і шліфували його в тяжких умовах, де виживав наймудріший.
27.01.2026 22:19 Ответить
Ви значно відхилились у бік від теми діскусу шодо мати та тато і подяки неандертальцям яки були знищені в ході розселення людини з Афріці на евтрощійський континент і далі. Існує така теорія в яку, як ми бачимо ви занурились з головою.
28.01.2026 08:50 Ответить
це напряму стосується теми, а саме хто стоїть за роботом-ліквідатором. Вочевидь не тільки оператор.
28.01.2026 17:04 Ответить
Ну, як шо використовувати ваш підхід тп відслідкувати вісь ланцюг то по вашому, ми повинні дякувати двум клітинам, різностатевим, яки вперше совокупілись мільярди років тому. І знов у мене виникає до вас, як до вченой людини, пииання - яка з ціх клітин було татом. а яка мати, і хто з них виник першим?
28.01.2026 17:38 Ответить
дякувати треба всім, не лише оператору, як це робили ви.Бо тут нема меншовартих.Можливо неандертальці були у не менш складних випробуваннях на грані життя та смерті.
28.01.2026 23:19 Ответить
29.01.2026 08:29 Ответить
29.01.2026 13:03 Ответить
Лікарів бачу, вас також. А де ж неандертальці?
29.01.2026 13:13 Ответить
ви справа, я зліва.а неандертальці вимерли, вчіть матчасть.
29.01.2026 17:18 Ответить
Може, це не оператор, а програміст. Майбутнє за ШІ.
27.01.2026 10:50 Ответить
Можливо. Але ж я колись дивився всі серії кінофільма відТермінатора", "Судний день", "Повстання машин" тощо, з Арні, і шось мені не дуже хочется шоб отой ШІ так запанував на нашой планеті.
27.01.2026 10:56 Ответить
Термінатор - це красива казка. ШІ - це інструмент в руках людини. А будь-який інструмент можна використати неправильно та зашкодити собі та оточуючим. Автомобілі спричиняють багато аварій, але ж від них не відмовляються. ШІ - це потужна програма, але лише програма.

PS Коли спілкуюсь із ChatGPT, то реально здається, що "на дроті" людина😁. Подивимось.
27.01.2026 11:31 Ответить
ЕЕееее, я з дитинства люблю читати наукову і не зовсім наукову (від Єфремова з А.Толстим до Роберта Шеклі з Гаррі Гарісоном), книжки під історію та історичні книги тощо, окремі мемуари, ну і класику куди ж без ней, так я хочу вас сказати шо багато того шо тоді, в 60-70 минулого століття, вважалось казкою та фантастикою вже давно стало реальністю, тому ШІ, на мою, субєктивну думку, річь користна але небезпечна. Ви впевненні шо у якусь мить, при таких темпах його розвітку, він не осознає себе особистостю а людину хворобою планети і вдастся до хирургичного лікування цієй хвороби?
27.01.2026 12:07 Ответить
Р. Шеклі теж люблю читати та перечитувати😬.

По суті. Небезпечним є будь-який інструмент - від молотка до АЕС. Щодо ШІ, то він і зараз вже використовується для вбивства (на шахеди встановлюють), але, переконаний, що термінатори неможливі в принципі. І ключовим тут є саме осознання себе особистістю. ШІ вже нині гарно моделює людину (сам час од часу спілкуюсь з ChatGPT як з людиною), але це лише комп'ютерна програма, і програмою залишиться.
27.01.2026 13:16 Ответить
"ШІ - це потужна програма, але лише програма." Ця програма під час військового навчання у США відкрила вогонь по людях , визнавши їх ворогом , не тому що мала ліквідувати саме ворога , а тому що для неї ворогом були усі люди без розбору .
27.01.2026 14:00 Ответить
Це типова помилка програміста, а не інтелектуальний вибір програми. Так само, може призвести до трагедії помилка у програмуванні/налаштуванні автопілота, але ж ніхто не підозрюватиме автопілот у набутті власної свідомості.
27.01.2026 14:25 Ответить
Помилка програміста це коли батьки ***** його на світ пустили замість аборт провести. Тут же все по чесному - маємо результати самопрограмування , ШІ дорослішає ((
27.01.2026 14:28 Ответить
Дайте посилання про цей випадок, почитаю детальніше, потім продовжимо.
27.01.2026 14:35 Ответить
Ти про пукіна ? Цього у посиланнях не знайдеш ((
27.01.2026 14:39 Ответить
"Ця програма під час військового навчання у США відкрила вогонь по людях" - про цей випадок.
27.01.2026 15:19 Ответить
Пошукай сам - справа була у США , стосувалася імітації повітряного бою .
27.01.2026 15:23 Ответить
27.01.2026 18:25 Ответить
Не варто робити таких категоричних висновків на рахунок автомобілів -не вони спричиняють аварії, а водії.Рочків так через 10-15 можливо всі автомобілі стануть безпілотними,-статистика аварій буде не на користь водіїв от і заборонять...Вас каратимуть за онлайн їзду,так ,як зараз за непристебнутий ремінь безпеки.
27.01.2026 18:28 Ответить
Їжаку зрозуміло, що юридично винним суд може визнати не інструмент, а людину - водія автомобіля чи працівника АЕС. І навіть якщо суд визнав, що людина невинна, а причиною аварії стали недоліки самого інструмента - навіть тоді майже завжди (чи навіть завжди) можна сказати, що лиха можна було б запобігти, якби людина була більш уважною. Тут я з Вами згоден (і плюсую).

Але я намагався сказати, що потужність інструменту часто підвищує потужність лиха від аварії, якщо ця аварія таки станеться. Звісно, ДТП могло трапитись і в часи гужового транспорту (О. Бендер підтвердить), але ризик для потерпілого з появою автомобіля збільшився. На жаль, людина завжди помилятиметься - від ямщика до працівника на АЕС, але ціна цієї помилки збільшується з потужністю "інструмента".

PS Безпілотні автомобілі (або, якщо ширше, роботи без втручання людини) врешті-решт зведуть майже до нуля безпосередній вплив людського фактору, але залишиться питання програмування "автопілотів", їхнє обслуговування та інше. Цікаво, чи збільшиться ціна аварії, якщо автомобіль безпілотний? Якщо швидкість автомобіля залишиться в нинішніх діапазонах, то, мабуть - ні, і тому таке вдосконалення у цьому сенсі безпрограшне.
27.01.2026 22:02 Ответить
і потім знову треба щоб якась там Хомо почала з каменюки сотні тисяч роков років поспіль щоб задовільнити "старого солдата" який здохне за сотні тисяч років тому))).
Хороша була ідея.
Та ти плагіатор.
ЇЇ використав один грек який спалив храм....
27.01.2026 22:27 Ответить
Вова, ти ничого не поплутав?
Тобі треба бути трохи уважнійшим як шо не спроможний бути трохи розумнійшим.
28.01.2026 08:41 Ответить
27.01.2026 09:23 Ответить
"потвор "
і перестаньте нарешті ображать животних ! "
Грета Тумберг

.
27.01.2026 18:36 Ответить
Гарна тварюка з тавром "росиянин" - дохла тварюка
Нажаль тварюки потрібні живцев шоб поповнювати обмінний фонд.
27.01.2026 09:25 Ответить
Це вже "зоряні выйни, чи ще ні"? Дивиться з таким жахом!
27.01.2026 09:29 Ответить
десь поруч з Термінатором-1 -

лягають перед НРК, а зверху висить дрон і знімає - один із полонених весь час вверх дивитья

щось таке на перших кадрах Термінатора - по землі повзають величезні НРК, а в небі здоровенні дрони

.
27.01.2026 18:39 Ответить
Аби була нормальна влада а не зелені мородери то вже гнали б роботами рашистів за Урал й Курська операція не провалилася.
Два вороги у Українців - зовнішні (засрашка та іньші) й внутрішні(ЗЕкоМанда).
27.01.2026 09:49 Ответить
Три оккупанта это херня. Когда я служил на афганской границе. А тогда в Союзе обязательно мешали народ и лучше всего считали что афганскую и иранскую границу будут защищать жители Донецкой области. На соседней погранзаставе наряд задержал 10 нарушителей. Без боя. Был прорыв границы.
Пи...дует наряд. На той стороне толпа бомжей стоит. Оказалась семья афганцев. Мужик, баба, детей полно. На руках в тряпках лялька. Мужик руками машет, орет боец отведи к нач. заставы. Те говорят идите. Те прошли. Итог пацанам отпуска. Так как боя не было. Медали не светили, тока грамоты дали.
Може и тут так?
27.01.2026 10:05 Ответить
Афганцы на охрану границы, шо у них там по корану, положили. У них винтовки были. На всю службу давали 5 патронов. Шоб их не потерять они их до конца службы в подол рубахи зашивали.
27.01.2026 10:08 Ответить
Щоб ти робота мив після штурму .
27.01.2026 14:05 Ответить
Вийди на уліцу , тобі покажуть , потім напишеш куди поділися .
27.01.2026 14:06 Ответить
27.01.2026 11:01 Ответить
🫡🇺🇦
27.01.2026 11:59 Ответить
П?:%;да вам буряти косорилі. І зовсім не що з волоссям.
27.01.2026 13:48 Ответить
27.01.2026 13:49 Ответить
27.01.2026 15:17 Ответить
Їм краще рожи від"їдати в полоні ніж мерзнути і гинути в наступі. Розумні рашисти...
27.01.2026 18:03 Ответить
*****, ЙДІТЬ ***** З НАШОЇ ЗЕМЛІ !!!!!!!!!!!!!!!
27.01.2026 18:04 Ответить
А МОЖНА ЙОГО У ОФІС ПРЕЗА ТА У ВЕРХОВНУ РАДУ ЗАПУСТИТИ?
27.01.2026 20:29 Ответить
 
 