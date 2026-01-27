"Це просто фантастика": український бойовий робот полонив трьох окупантів
Технологічна перевага Сил оборони України виходить на новий рівень, де для захоплення ворога в полон уже не завжди потрібна фізична присутність піхотинця. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано унікальні кадри, на яких український наземний роботизований комплекс (НРК) самотужки забезпечує здачу в полон трьох загарбників.
На записі, зробленому камерою самого робота, зафіксовано процес капітуляції на подвір’ї одного з приватних сільських обійсть.
Як відбувалося технологічне затримання:
Вихід під конвоєм машини: Троє окупантів по черзі виходять із будівлі з піднятими руками, підкоряючись командам оператора НРК.
Роззброєння: Один із загарбників прямо перед камерою робота знімає бронежилет, демонструючи відсутність зброї та наміру чинити опір.
Фіксація: Під прицілом роботизованого комплексу всі троє полонених лягають на сніг, очікуючи на прихід евакуаційної групи ЗСУ.
"НРК бере в полон орків, це просто фантастика!" - йдеться у коментарі до відео.
Скажу вам більше - за кожною людиною стоіть не тільки його мати но ще і тато. Можите додати до свого відкриття. Дякувати не треба.
Звучить солідно та *******.
Дуже дивний. Як шо брати його за основу то коваль заводу "Пабьеда камунізма" повинен був, при Совку, жити краще ніж Микита Хрущьов, а недомірки Zеленскай та ***** взагалі повинні копирсатись у смітнику.
PS Коли спілкуюсь із ChatGPT, то реально здається, що "на дроті" людина😁. Подивимось.
По суті. Небезпечним є будь-який інструмент - від молотка до АЕС. Щодо ШІ, то він і зараз вже використовується для вбивства (на шахеди встановлюють), але, переконаний, що термінатори неможливі в принципі. І ключовим тут є саме осознання себе особистістю. ШІ вже нині гарно моделює людину (сам час од часу спілкуюсь з ChatGPT як з людиною), але це лише комп'ютерна програма, і програмою залишиться.
Але я намагався сказати, що потужність інструменту часто підвищує потужність лиха від аварії, якщо ця аварія таки станеться. Звісно, ДТП могло трапитись і в часи гужового транспорту (О. Бендер підтвердить), але ризик для потерпілого з появою автомобіля збільшився. На жаль, людина завжди помилятиметься - від ямщика до працівника на АЕС, але ціна цієї помилки збільшується з потужністю "інструмента".
PS Безпілотні автомобілі (або, якщо ширше, роботи без втручання людини) врешті-решт зведуть майже до нуля безпосередній вплив людського фактору, але залишиться питання програмування "автопілотів", їхнє обслуговування та інше. Цікаво, чи збільшиться ціна аварії, якщо автомобіль безпілотний? Якщо швидкість автомобіля залишиться в нинішніх діапазонах, то, мабуть - ні, і тому таке вдосконалення у цьому сенсі безпрограшне.
Нажаль тварюки потрібні живцев шоб поповнювати обмінний фонд.
лягають перед НРК, а зверху висить дрон і знімає - один із полонених весь час вверх дивитья
щось таке на перших кадрах Термінатора - по землі повзають величезні НРК, а в небі здоровенні дрони
Два вороги у Українців - зовнішні (засрашка та іньші) й внутрішні(ЗЕкоМанда).
Пи...дует наряд. На той стороне толпа бомжей стоит. Оказалась семья афганцев. Мужик, баба, детей полно. На руках в тряпках лялька. Мужик руками машет, орет боец отведи к нач. заставы. Те говорят идите. Те прошли. Итог пацанам отпуска. Так как боя не было. Медали не светили, тока грамоты дали.
Може и тут так?