Поповнення обмінного фонду: українські воїни взяли у полон 6 окупантів

Сили оборони України продовжують активно поповнювати обмінний фонд, захоплюючи в полон російських загарбників на різних ділянках фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис результативної операції, в ході якої вдалося полонити одразу 6 військовослужбовців армії РФ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано фінальний етап затримання. П’ятеро окупантів уже перебувають в окопі із зав’язаними за спиною руками, очікуючи на подальше транспортування в тил.

Читайте: ЗСУ взяли в полон росіянина, який винний у розстрілі українських полонених на Курщині, - Зеленський

Деталі події:

  • Кількість полонених: Усього до рук українських воїнів потрапили 6 окупантів.

  • Обставини: Поки основна група знезброєних загарбників сидить під наглядом, ще один окупант зі значними труднощами шкандибає до гурту під конвоєм українського бійця.

  • Результат: Завдяки професійним діям наших захисників, ворожий підрозділ припинив своє існування, а захоплені "язики" зможуть надати цінну інформацію та стати частиною майбутніх обмінів.

Також дивіться: Розвідники 151-го батальйону взяли в полон 2 рашистів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зізнання полоненого рашиста, який розстріляв 9 українських військовополонених на Курщині. ВIДЕО

Накуя вони в полоні? Це дуже великий ризик і великі зусилля щоб з 0 відправити полонених орків в тил. Все одно рано чи пізно буде обмін всіх на всіх. Так яка різниця ми одного рашиста відпустим чи тисячу?
23.01.2026 16:32 Відповісти
Як-би твій син чи дочка попали в москальський полон ти так-би не говорив .
23.01.2026 17:00 Відповісти
Якби твій син чи дочка загинули витягуючи полоненого орка, а потім цього орка відпустили чи обміняли на якогось зрадника який здався рашистам в полон ніразу не вистріливши чи на якусь Гадю Сравченко яку обміняли на двох ГРУшників при взятті в полон яких загинули наші бійці то що б ти тоді сказав?
23.01.2026 17:32 Відповісти
Чесно кажучи ми з хлопцями домовились в березні 2022 не брати полонених. Але першими почали потрпляти в полон наші, коли була заруба з ваґнерами під Бахмутом. Коли вже ми почали брати в полон лаптєй, та домовленість просто забулась. Брали в полон ми дуже багато, особливо під Вугледаром. Схема була відпрацьована до автоматизму, кожен знав що робити при взятті лаптя в полон. Ніхто їх не бив навіть. Одного разу ми втрьох взяли 4 в полон. Я розумію ненависть до тих виродків, але наших треба витягувати, вони кожен день проживають пекло.
23.01.2026 18:14 Відповісти
Орків 7. А веселенька музичка для озвучки такого страшного явища, як війна, це дно.
23.01.2026 16:57 Відповісти
Я теж сімох нарахував.
23.01.2026 21:07 Відповісти
Навіщо вони нам? У нас уже понад 10 000 полонених, яких ми утримуємо в рази краще ніж вимушених переселенців, пенсіонерів та дітей сиріт. Станом на березень 2025 у нас було 5 (пять) великих таборів для військовополонених. Тепер напевне більше. Ми їх що "на перетримку" беремо? Відгодовуємо і вчимо пісяти в унітаз? У нас той "обмінний фонд" вже такий наповнений що далі нікуди... Брати в полон тільки за попереднім погодженням через програму "хочу жити".
23.01.2026 18:06 Відповісти
В де це такі гарні окопи ? Як на навчаннях ...
23.01.2026 18:06 Відповісти
що за дебільна музика, чи без неї ніяк?
23.01.2026 21:19 Відповісти
 
 