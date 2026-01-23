Поповнення обмінного фонду: українські воїни взяли у полон 6 окупантів

Сили оборони України продовжують активно поповнювати обмінний фонд, захоплюючи в полон російських загарбників на різних ділянках фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис результативної операції, в ході якої вдалося полонити одразу 6 військовослужбовців армії РФ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано фінальний етап затримання. П’ятеро окупантів уже перебувають в окопі із зав’язаними за спиною руками, очікуючи на подальше транспортування в тил.

Деталі події:

Кількість полонених: Усього до рук українських воїнів потрапили 6 окупантів.

Обставини: Поки основна група знезброєних загарбників сидить під наглядом, ще один окупант зі значними труднощами шкандибає до гурту під конвоєм українського бійця.

Результат: Завдяки професійним діям наших захисників, ворожий підрозділ припинив своє існування, а захоплені "язики" зможуть надати цінну інформацію та стати частиною майбутніх обмінів.

