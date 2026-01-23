Пополнение обменного фонда: украинские воины взяли в плен 6 оккупантов

Силы обороны Украины продолжают активно пополнять обменный фонд, захватывая в плен российских захватчиков на разных участках фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись результативной операции, в ходе которой удалось взять в плен сразу 6 военнослужащих армии РФ.

На обнародованных кадрах зафиксирован финальный этап задержания. Пятеро оккупантов уже находятся в окопе со связанными за спиной руками, ожидая дальнейшей транспортировки в тыл.

Читайте: ВСУ взяли в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных на Курщине, - Зеленский

Детали события:

  • Количество пленных: Всего в руки украинских воинов попали 6 оккупантов.

  • Обстоятельства: Пока основная группа разоруженных захватчиков сидит под надзором, еще один оккупант со значительными трудностями шлепает к группе под конвоем украинского бойца.

  • Результат: Благодаря профессиональным действиям наших защитников, вражеское подразделение прекратило свое существование, а захваченные "языки" смогут предоставить ценную информацию и стать частью будущих обменов.

Смотрите также: Разведчики 151-го батальона взяли в плен 2 рашистов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Признание пленного рашиста, расстрелявшего 9 украинских военнопленных на Курщине. ВИДЕО

Накуя вони в полоні? Це дуже великий ризик і великі зусилля щоб з 0 відправити полонених орків в тил. Все одно рано чи пізно буде обмін всіх на всіх. Так яка різниця ми одного рашиста відпустим чи тисячу?
23.01.2026 16:32 Ответить
Як-би твій син чи дочка попали в москальський полон ти так-би не говорив .
23.01.2026 17:00 Ответить
Якби твій син чи дочка загинули витягуючи полоненого орка, а потім цього орка відпустили чи обміняли на якогось зрадника який здався рашистам в полон ніразу не вистріливши чи на якусь Гадю Сравченко яку обміняли на двох ГРУшників при взятті в полон яких загинули наші бійці то що б ти тоді сказав?
23.01.2026 17:32 Ответить
Чесно кажучи ми з хлопцями домовились в березні 2022 не брати полонених. Але першими почали потрпляти в полон наші, коли була заруба з ваґнерами під Бахмутом. Коли вже ми почали брати в полон лаптєй, та домовленість просто забулась. Брали в полон ми дуже багато, особливо під Вугледаром. Схема була відпрацьована до автоматизму, кожен знав що робити при взятті лаптя в полон. Ніхто їх не бив навіть. Одного разу ми втрьох взяли 4 в полон. Я розумію ненависть до тих виродків, але наших треба витягувати, вони кожен день проживають пекло.
23.01.2026 18:14 Ответить
Орків 7. А веселенька музичка для озвучки такого страшного явища, як війна, це дно.
23.01.2026 16:57 Ответить
Я теж сімох нарахував.
23.01.2026 21:07 Ответить
Навіщо вони нам? У нас уже понад 10 000 полонених, яких ми утримуємо в рази краще ніж вимушених переселенців, пенсіонерів та дітей сиріт. Станом на березень 2025 у нас було 5 (пять) великих таборів для військовополонених. Тепер напевне більше. Ми їх що "на перетримку" беремо? Відгодовуємо і вчимо пісяти в унітаз? У нас той "обмінний фонд" вже такий наповнений що далі нікуди... Брати в полон тільки за попереднім погодженням через програму "хочу жити".
23.01.2026 18:06 Ответить
В де це такі гарні окопи ? Як на навчаннях ...
23.01.2026 18:06 Ответить
що за дебільна музика, чи без неї ніяк?
23.01.2026 21:19 Ответить
 
 