Пополнение обменного фонда: украинские воины взяли в плен 6 оккупантов
Силы обороны Украины продолжают активно пополнять обменный фонд, захватывая в плен российских захватчиков на разных участках фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись результативной операции, в ходе которой удалось взять в плен сразу 6 военнослужащих армии РФ.
На обнародованных кадрах зафиксирован финальный этап задержания. Пятеро оккупантов уже находятся в окопе со связанными за спиной руками, ожидая дальнейшей транспортировки в тыл.
Детали события:
Количество пленных: Всего в руки украинских воинов попали 6 оккупантов.
Обстоятельства: Пока основная группа разоруженных захватчиков сидит под надзором, еще один оккупант со значительными трудностями шлепает к группе под конвоем украинского бойца.
Результат: Благодаря профессиональным действиям наших защитников, вражеское подразделение прекратило свое существование, а захваченные "языки" смогут предоставить ценную информацию и стать частью будущих обменов.
