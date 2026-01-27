Около 40% Харькова остаются без электроснабжения из-за нового удара РФ, - Терехов

Из-за очередного удара России по энергетическому объекту около 40% потребителей Харькова остаются без электроснабжения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, в городе действуют "очень существенные" графики отключений - как аварийные, так и плановые.

"Только на прошлой неделе было 25 ударов по Харькову... Мы четко понимаем, что цель - создать так называемую серую зону, чтобы люди не жили в городе, уезжали", - сказал Терехов.

