1 473 15

Около 40% Харькова остаются без электроснабжения из-за нового удара РФ, - Терехов

Удар по Харькову

Из-за очередного удара России по энергетическому объекту около 40% потребителей Харькова остаются без электроснабжения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, в городе действуют "очень существенные" графики отключений - как аварийные, так и плановые.

"Только на прошлой неделе было 25 ударов по Харькову... Мы четко понимаем, что цель - создать так называемую серую зону, чтобы люди не жили в городе, уезжали", - сказал Терехов.

Топ комментарии
+4
тільки вчора вихованиця "****** пса" Гепи Аліна Логозяк вихваляла міцних господарників із Харкова ХАРКІВ - БРЕНД ГОСПОДАРЮВАЛЬНОСТІ, ЯКИЙ МАЄ ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ! ЧОМУ КИЇВ МЕРЗНЕ, А МИ ЖИВЕМО? Джерело: https://censor.net/ua/b3597301
27.01.2026 14:35 Ответить
+4
Треба "подякувати" преЗеденту за висвітлення теми енергопостачання міста...
27.01.2026 14:48 Ответить
+2
Малиш у вересні ТИРиндів про блекаут у маскві... тир зробили а блекаут ні..
27.01.2026 15:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з'їдь у Харків та ПОРІВНЯЙ з життям у твоєму мухосранську! Терехову та харків'янам респект! тримайтеся! Україно з вами!
27.01.2026 15:18 Ответить
Vad UA уже був, все, як кругом, навіть у твоєму Мухосранську
27.01.2026 16:35 Ответить
Жив таи два роки - гімняний совок з манією величі. Голосує за вже здохлого бандита-рецидівіста. Нічого гарного.
27.01.2026 17:00 Ответить
Хорошо там работают , у нас в Одессе с 13 декабря нет графиков
27.01.2026 14:40 Ответить
А у нас в Одесі є графіки. % станція В.Фонтану, все ОК
27.01.2026 17:01 Ответить
Графиков нет ,потому что и электричества нет,как и воды и отопления на сеодняшний день

А так ,да,свет по часов 6 в день,даже иногда по графкам..
27.01.2026 17:57 Ответить
Харьков конечно утюжат всем что есть.
27.01.2026 15:55 Ответить
У вечірньому гундосику буде про те, що Кличко поганий, а Терехов судового підготував Харків до рашистських обстрілів?
27.01.2026 16:25 Ответить
* чудово підготував
27.01.2026 16:26 Ответить
Луценко детально розказує про те, хто окрім ху@ла винен в тому, що Київ, Харків, Дніпро та інші міста в блекауті.
Він нагадує про факти, які були у відкритому доступі і легко перевіряються.

https://youtu.be/ffkK9bohn-o
27.01.2026 16:30 Ответить
на Волині 99% ходять в московитську церкву, крім католікив - отам в них щястя...
27.01.2026 16:47 Ответить
Але винний Кличко!
Бо він не лиже сраку найвеличнішому.
27.01.2026 16:58 Ответить
 
 