Близько 40% Харкова залишаються без електропостачання через новий удар РФ, - Терехов

Через черговий удар Росії по енергетичному об’єкту близько 40% споживачів Харкова залишаються без електропостачання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, у місті діють "дуже суттєві" графіки відключень - як аварійні, так і планові.

"Лише минулого тижня було 25 ударів по Харкову… Ми чітко розуміємо, що мета - створити так звану сіру зону, щоб люди не жили в місті, виїжджали", - сказав Терехов.

