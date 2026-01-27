1 473 15

Близько 40% Харкова залишаються без електропостачання через новий удар РФ, - Терехов

Удар по Харкову

Через черговий удар Росії по енергетичному об’єкту близько 40% споживачів Харкова залишаються без електропостачання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, у місті діють "дуже суттєві" графіки відключень - як аварійні, так і планові.

"Лише минулого тижня було 25 ударів по Харкову… Ми чітко розуміємо, що мета - створити так звану сіру зону, щоб люди не жили в місті, виїжджали", - сказав Терехов.

Харків (6059) електроенергія (6832) Терехов Ігор (321)
Топ коментарі
тільки вчора вихованиця "****** пса" Гепи Аліна Логозяк вихваляла міцних господарників із Харкова ХАРКІВ - БРЕНД ГОСПОДАРЮВАЛЬНОСТІ, ЯКИЙ МАЄ ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ! ЧОМУ КИЇВ МЕРЗНЕ, А МИ ЖИВЕМО? Джерело: https://censor.net/ua/b3597301
27.01.2026 14:35 Відповісти
Треба "подякувати" преЗеденту за висвітлення теми енергопостачання міста...
27.01.2026 14:48 Відповісти
Малиш у вересні ТИРиндів про блекаут у маскві... тир зробили а блекаут ні..
27.01.2026 15:46 Відповісти
з'їдь у Харків та ПОРІВНЯЙ з життям у твоєму мухосранську! Терехову та харків'янам респект! тримайтеся! Україно з вами!
27.01.2026 15:18 Відповісти
Vad UA уже був, все, як кругом, навіть у твоєму Мухосранську
27.01.2026 16:35 Відповісти
Жив таи два роки - гімняний совок з манією величі. Голосує за вже здохлого бандита-рецидівіста. Нічого гарного.
27.01.2026 17:00 Відповісти
Хорошо там работают , у нас в Одессе с 13 декабря нет графиков
27.01.2026 14:40 Відповісти
А у нас в Одесі є графіки. % станція В.Фонтану, все ОК
27.01.2026 17:01 Відповісти
Графиков нет ,потому что и электричества нет,как и воды и отопления на сеодняшний день

А так ,да,свет по часов 6 в день,даже иногда по графкам..
27.01.2026 17:57 Відповісти
Треба "подякувати" преЗеденту за висвітлення теми енергопостачання міста...
Малиш у вересні ТИРиндів про блекаут у маскві... тир зробили а блекаут ні..
Харьков конечно утюжат всем что есть.
27.01.2026 15:55 Відповісти
У вечірньому гундосику буде про те, що Кличко поганий, а Терехов судового підготував Харків до рашистських обстрілів?
27.01.2026 16:25 Відповісти
* чудово підготував
27.01.2026 16:26 Відповісти
Луценко детально розказує про те, хто окрім ху@ла винен в тому, що Київ, Харків, Дніпро та інші міста в блекауті.
Він нагадує про факти, які були у відкритому доступі і легко перевіряються.

https://youtu.be/ffkK9bohn-o
27.01.2026 16:30 Відповісти
на Волині 99% ходять в московитську церкву, крім католікив - отам в них щястя...
27.01.2026 16:47 Відповісти
Але винний Кличко!
Бо він не лиже сраку найвеличнішому.
27.01.2026 16:58 Відповісти
 
 