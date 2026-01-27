Рашисти атакували Харків та 11 населених пунктів Харківщини: загинула людина, є постраждалі і багато пошкоджень
Упродовж минулої доби, 26 січня, ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олегг Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви
Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, 8 - постраждали.
У м. Харків постраждали 40-річна і 52-річна жінки та 73-річний і 78-річний чоловіки; у сел. Золочів загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 25 і 42 років; у с. Миколаївка Пролісненської громади постраждали 62-річна жінка і 63-річний чоловік.
Ворог атакував ракетами і БпЛА Немишлянський та Індустріальний райони Харкова.
Чим окупанти били по Харківщині?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- ракети (тип і кількість встановлюється);
- 1 КАБ;
- 8 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 9 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, електромережі, 2 автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Шлях, сел. Золочів), будівлю (с. Ков’яги);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Сірий Яр), приватний будинок (с. Горожанівка);
- у Лозівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди (с. Червоне), 4 автомобілі, причіп (с. Бурбулатове);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Мартове), приватний будинок (с. Миколаївка).
Що передувало?
