Рашисти атакували Харків та 11 населених пунктів Харківщини: загинула людина, є постраждалі і багато пошкоджень

Упродовж минулої доби, 26 січня, ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олегг Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, 8 - постраждали.

У м. Харків постраждали 40-річна і 52-річна жінки та 73-річний і 78-річний чоловіки; у сел. Золочів загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 25 і 42 років; у с. Миколаївка Пролісненської громади постраждали 62-річна жінка і 63-річний чоловік.

Ворог атакував ракетами і БпЛА Немишлянський та Індустріальний райони Харкова.

Чим окупанти били по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

ракети (тип і кількість встановлюється);

1 КАБ;

8 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон;

9 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, електромережі, 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Шлях, сел. Золочів), будівлю (с. Ков’яги);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Сірий Яр), приватний будинок (с. Горожанівка);

у Лозівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди (с. Червоне), 4 автомобілі, причіп (с. Бурбулатове);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Мартове), приватний будинок (с. Миколаївка).







Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Херсонську ТЕЦ дронами та артилерією.

Через російські удари 80% Харкова та області знеструмлено.

