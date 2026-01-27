Апелляционный суд отменил возможность залога для подозреваемого в госизмене нардепа Дубинского, - Офис Генпрокурора
Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры – подозреваемый в госизмене нардепАлександр Дубинский останется под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора и отменил решение суда первой инстанции в части определения альтернативной меры пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, в частности возможности влияния на свидетелей, препятствования уголовному производству и уклонения от правосудия.
Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата, подозреваемого в государственной измене, оставлено без альтернативы внесения залога.
Напомним, 15 января Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому до 14 марта по делу о государственной измене. В то же время суд определил альтернативу аресту - залог в размере более 33 миллионов гривен.
Дело Дубинского
Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене.По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли два народных депутата Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
Кроме него в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за границей.
На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.
В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.
"Апеляційний суд залишив під вартою нардепа, підозрюваного у держзраді."
Пані Татьяна, а термін "під вартою" що означає?