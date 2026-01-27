Апелляционный суд отменил возможность залога для подозреваемого в госизмене нардепа Дубинского, - Офис Генпрокурора

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры – подозреваемый в госизмене нардепАлександр Дубинский останется под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дубинскому отменили возможность выйти под залог

"Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора и отменил решение суда первой инстанции в части определения альтернативной меры пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, в частности возможности влияния на свидетелей, препятствования уголовному производству и уклонения от правосудия.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата, подозреваемого в государственной измене, оставлено без альтернативы внесения залога.

Напомним, 15 января Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому до 14 марта по делу о государственной измене. В то же время суд определил альтернативу аресту - залог в размере более 33 миллионов гривен.

Дело Дубинского

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене.По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли два народных депутата Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за границей.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.

Цікаво є ще десь подібне, щоб за державну зраду випускали під заставу?! Але що можна ще чекати, коли зруйнована державна система і законодавство, Конституція на паузі, а правоохоронна система перетворилась на "правопохоронну". Дивно, що схаменулись.
27.01.2026 17:28 Ответить
А шуфрича по держзраді відпустили…
27.01.2026 17:33 Ответить
мама после скорости любит посидеть
27.01.2026 17:40 Ответить
27.01.2026 17:40 Ответить
Накаталися з мамою, хай тепер посидить.
27.01.2026 17:46 Ответить
Хош щось гарне. Бо вони,ті дубинські,"******* швидкість"...Ось хай пригальмує...років на 15!!
27.01.2026 17:41 Ответить
Це стерво ще й дописувало у росЗМІ. Донедавна.
27.01.2026 17:44 Ответить
Виходить, що портновських суддівських та адвокатьсько-прокурорських, в Україні стає дещо меньше??? Дієві заходи Смрійців, після втечі башара на московію, теж мають і в Україні свої позитивні наслідки!!!!
27.01.2026 17:45 Ответить
Может пора уже приговор огласить,кто тянет кота за хвост,только дурачкам непонятно,что каждый,кто имел делишки с Дергачем агент кремля.
27.01.2026 17:47 Ответить
Свій "в дошку" корєфан для зєрмачого кодла і в клітці. Якщо свої його зачинили, то була якась вагома причина і швидше за все "Собачий рот" закрисив чималеньку суму бабла. Ну насправді - не за корупцію ж його посадили і тим паче не за держзраду, бо якщо за це саджати, то потрібно всю зелену шушеру саджати, починаючи з зє, а так один "Собачий рот". Он даже не на 100% свого - шуфрича і то випустили.
27.01.2026 17:47 Ответить
Ніхто його ще не саджав, та і навряд чи посадить. Це тільки визначили запобіжний захід.
27.01.2026 17:54 Ответить
https://lb.ua/politics Політика - 27 січня 2026, 17:44

"Апеляційний суд залишив під вартою нардепа, підозрюваного у держзраді."
Пані Татьяна, а термін "під вартою" що означає?
27.01.2026 17:59 Ответить
до рішення суду та винесення вироку
27.01.2026 18:18 Ответить
Якщо зачинений в камері СІЗО, то таки "сидить" чи на волі?
27.01.2026 18:27 Ответить
Звичайно посидить до вироку. Чи буде сидіти, вже по солідному, невідомо.
27.01.2026 21:27 Ответить
Мама прітормозіла!
27.01.2026 21:04 Ответить
 
 