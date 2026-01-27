Апелляционный суд отменил возможность залога для подозреваемого в госизмене нардепа Дубинского, - Офис Генпрокурора

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры – подозреваемый в госизмене нардепАлександр Дубинский останется под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Дубинскому отменили возможность выйти под залог

"Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора и отменил решение суда первой инстанции в части определения альтернативной меры пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, в частности возможности влияния на свидетелей, препятствования уголовному производству и уклонения от правосудия.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата, подозреваемого в государственной измене, оставлено без альтернативы внесения залога.

Напомним, 15 января Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому до 14 марта по делу о государственной измене. В то же время суд определил альтернативу аресту - залог в размере более 33 миллионов гривен.

Дело Дубинского

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене.По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли два народных депутата Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за границей.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.