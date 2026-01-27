Апеляційний суд скасував можливість застави для підозрюваного у держзраді нардепа Дубінського, - Офіс Генпрокурора
Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури – підозрюваний у держзраді нардеп Олександр Дубінський залишиться під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Дубінському скасували можливість вийти під заставу
"Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та скасував рішення суду першої інстанції в частині визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави", - ідеться в повідомленні.
Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави.
Нагадаємо, 15 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському до 14 березня в справі про держзраду. Водночас суд визначив альтернативу арешту — заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.
Справа Дубінського
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.
У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.
У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Апеляційний суд залишив під вартою нардепа, підозрюваного у держзраді."
Пані Татьяна, а термін "під вартою" що означає?