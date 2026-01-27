2 018 16

Апеляційний суд скасував можливість застави для підозрюваного у держзраді нардепа Дубінського, - Офіс Генпрокурора

Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури – підозрюваний у держзраді нардеп Олександр Дубінський залишиться під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Дубінському скасували можливість вийти під заставу

"Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та скасував рішення суду першої інстанції в частині визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави", - ідеться в повідомленні.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню  та ухилення від правосуддя.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, 15 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському до 14 березня в справі про держзраду. Водночас суд визначив альтернативу арешту — заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

Топ коментарі
+4
мама после скорости любит посидеть
показати весь коментар
27.01.2026 17:40 Відповісти
Цікаво є ще десь подібне, щоб за державну зраду випускали під заставу?! Але що можна ще чекати, коли зруйнована державна система і законодавство, Конституція на паузі, а правоохоронна система перетворилась на "правопохоронну". Дивно, що схаменулись.
показати весь коментар
27.01.2026 17:28 Відповісти
А шуфрича по держзраді відпустили…
показати весь коментар
27.01.2026 17:33 Відповісти
мама после скорости любит посидеть
показати весь коментар
27.01.2026 17:40 Відповісти
Накаталися з мамою, хай тепер посидить.
показати весь коментар
27.01.2026 17:46 Відповісти
Хош щось гарне. Бо вони,ті дубинські,"******* швидкість"...Ось хай пригальмує...років на 15!!
показати весь коментар
27.01.2026 17:41 Відповісти
Це стерво ще й дописувало у росЗМІ. Донедавна.
показати весь коментар
27.01.2026 17:44 Відповісти
Виходить, що портновських суддівських та адвокатьсько-прокурорських, в Україні стає дещо меньше??? Дієві заходи Смрійців, після втечі башара на московію, теж мають і в Україні свої позитивні наслідки!!!!
показати весь коментар
27.01.2026 17:45 Відповісти
Может пора уже приговор огласить,кто тянет кота за хвост,только дурачкам непонятно,что каждый,кто имел делишки с Дергачем агент кремля.
показати весь коментар
27.01.2026 17:47 Відповісти
Свій "в дошку" корєфан для зєрмачого кодла і в клітці. Якщо свої його зачинили, то була якась вагома причина і швидше за все "Собачий рот" закрисив чималеньку суму бабла. Ну насправді - не за корупцію ж його посадили і тим паче не за держзраду, бо якщо за це саджати, то потрібно всю зелену шушеру саджати, починаючи з зє, а так один "Собачий рот". Он даже не на 100% свого - шуфрича і то випустили.
показати весь коментар
27.01.2026 17:47 Відповісти
Ніхто його ще не саджав, та і навряд чи посадить. Це тільки визначили запобіжний захід.
показати весь коментар
27.01.2026 17:54 Відповісти
https://lb.ua/politics Політика - 27 січня 2026, 17:44

"Апеляційний суд залишив під вартою нардепа, підозрюваного у держзраді."
Пані Татьяна, а термін "під вартою" що означає?
показати весь коментар
27.01.2026 17:59 Відповісти
до рішення суду та винесення вироку
показати весь коментар
27.01.2026 18:18 Відповісти
Якщо зачинений в камері СІЗО, то таки "сидить" чи на волі?
показати весь коментар
27.01.2026 18:27 Відповісти
Звичайно посидить до вироку. Чи буде сидіти, вже по солідному, невідомо.
показати весь коментар
27.01.2026 21:27 Відповісти
Мама прітормозіла!
показати весь коментар
27.01.2026 21:04 Відповісти
 
 