Рашисты били Искандером и 146 БПЛА: ПВО обезвредила 103 цели

В ночь на 28 января российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, враг применил баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской обл., а также 146 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 90 из них – "шахеды".

Читайте также: Последствия атаки РФ на Киевскую область: двое погибших, среди пострадавших дети. Горела квартира в многоэтажке. ФОТОрепортаж

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.



Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Рютте призвал страны Европы ускорить поставки ракет ПВО для Украины