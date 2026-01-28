Рашисты били Искандером и 146 БПЛА: ПВО обезвредила 103 цели
В ночь на 28 января российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, враг применил баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской обл., а также 146 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Около 90 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
