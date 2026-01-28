Рашисти били Іскандером та 146 БпЛА: ППО знешкодила 103 цілі
У ніч на 28 січня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог застосував балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської обл., а також 146 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 90 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
