Продал несуществующие генераторы почти на 800 тыс. грн: задержан житель Киевской области

37-летний житель Киевской области продавал в интернете несуществующие генераторы, обманув граждан почти на 800 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

С июля 2025 года по январь 2026 года на интернет-площадках Prom и OLX мужчина размещал фейковые объявления о продаже генераторов, на которые из-за проблем с электричеством повышен спрос, бытовок и штабелеров (оборудование для подъема грузов).

Читайте также: Хищение почти 1 млн грн во время ремонта укрытия: дело начальника управления Голосеевской РГА направили в суд. ФОТО

"В переписке с потенциальными покупателями мужчина присылал им счета на полную оплату заказов на подконтрольные ему банковские счета и, получив деньги, больше на связь не выходил.

Таким образом он обманул 7 покупателей на почти 800 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Читайте также: Полиция разоблачила международный мошеннический колл-центр, который обманул граждан ЕС на более чем 100 миллионов. ФОТОрепортаж

Сейчас устанавливают других потерпевших.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Читайте: Правоохранитель выдавал себя за сотрудника банка и выманивал деньги у пенсионеров, - ГБР





