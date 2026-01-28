Продал несуществующие генераторы почти на 800 тыс. грн: задержан житель Киевской области
37-летний житель Киевской области продавал в интернете несуществующие генераторы, обманув граждан почти на 800 тыс. грн.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
С июля 2025 года по январь 2026 года на интернет-площадках Prom и OLX мужчина размещал фейковые объявления о продаже генераторов, на которые из-за проблем с электричеством повышен спрос, бытовок и штабелеров (оборудование для подъема грузов).
"В переписке с потенциальными покупателями мужчина присылал им счета на полную оплату заказов на подконтрольные ему банковские счета и, получив деньги, больше на связь не выходил.
Таким образом он обманул 7 покупателей на почти 800 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливают других потерпевших.
Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
А якби були ПОКАРАНІ, оті міндічі-мародери з своїми шлахбаумами за ці злочини, такого не сталося!?!?!