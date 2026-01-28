2 580 7

Продал несуществующие генераторы почти на 800 тыс. грн: задержан житель Киевской области

37-летний житель Киевской области продавал в интернете несуществующие генераторы, обманув граждан почти на 800 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

С июля 2025 года по январь 2026 года на интернет-площадках Prom и OLX мужчина размещал фейковые объявления о продаже генераторов, на которые из-за проблем с электричеством повышен спрос, бытовок и штабелеров (оборудование для подъема грузов).

"В переписке с потенциальными покупателями мужчина присылал им счета на полную оплату заказов на подконтрольные ему банковские счета и, получив деньги, больше на связь не выходил.

Таким образом он обманул 7 покупателей на почти 800 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливают других потерпевших.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Мужчина продавал несуществующие генераторы: какой ущерб?
Отже відкладай на заставу і кради скільки завгодно!!?
28.01.2026 11:17 Ответить
А сам він звичайно був дуже дуже хворий тому не був рекрутований до лав ЗСУ...
28.01.2026 11:23 Ответить
КабМіндічі із шмигалем і свириденко, глибоко зхвильовані діями осіб з «новими обличчями»!!?? 'Двушечку» на мацкву, сівковичу-деркачу, інші відправляють??? Зеленський з умеровим і даниловим та шурмою, мають конкурентів!?!?
А якби були ПОКАРАНІ, оті міндічі-мародери з своїми шлахбаумами за ці злочини, такого не сталося!?!?!
28.01.2026 11:32 Ответить
OLX доставка? Нє, не чув.
28.01.2026 11:46 Ответить
Цю м'ясисту шию тут показувати не потрібно, це потрібно показувати з окопу кацапам.
28.01.2026 13:20 Ответить
На ОЛХ аватарка стояла така? Щедрий від усього серця, віддаю даром.
28.01.2026 13:28 Ответить
 
 