Продав неіснуючі генератори на майже 800 тис. грн: затримано жителя Київщини

37-річний житель Київщини продавав в інтернеті неіснуючі генератори, ошукавши громадян на майже 800 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Із липня 2025 року по січень 2026 року на інтернет-майданчиках Prom та OLX чоловік розміщував фейкові оголошення про продаж генераторів, на які через проблеми з електрикою підвищений попит, побутівок та штабелерів (обладнання для підйому вантажів).

"У листуванні з потенційними покупцями чоловік надсилав їм рахунки на повну оплату замовлень на підконтрольні йому банківські рахунки та отримавши гроші, більше на зв'язок не виходив.

У такий спосіб він ошукав 7 покупців на майже 800 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюють інших потерпілих.

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

