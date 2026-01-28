Продав неіснуючі генератори на майже 800 тис. грн: затримано жителя Київщини

37-річний житель Київщини продавав в інтернеті неіснуючі генератори, ошукавши громадян на майже 800 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Із липня 2025 року по січень 2026 року на інтернет-майданчиках Prom та OLX чоловік розміщував фейкові оголошення про продаж генераторів, на які через проблеми з електрикою підвищений попит, побутівок та штабелерів (обладнання для підйому вантажів).

"У листуванні з потенційними покупцями чоловік надсилав їм рахунки на повну оплату замовлень на підконтрольні йому банківські рахунки та отримавши гроші, більше на зв'язок не виходив.

У такий спосіб він ошукав 7 покупців на майже 800 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюють інших потерпілих.

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Отже відкладай на заставу і кради скільки завгодно!!?
28.01.2026 11:17 Відповісти
А сам він звичайно був дуже дуже хворий тому не був рекрутований до лав ЗСУ...
28.01.2026 11:23 Відповісти
КабМіндічі із шмигалем і свириденко, глибоко зхвильовані діями осіб з «новими обличчями»!!?? 'Двушечку» на мацкву, сівковичу-деркачу, інші відправляють??? Зеленський з умеровим і даниловим та шурмою, мають конкурентів!?!?
А якби були ПОКАРАНІ, оті міндічі-мародери з своїми шлахбаумами за ці злочини, такого не сталося!?!?!
28.01.2026 11:32 Відповісти
OLX доставка? Нє, не чув.
28.01.2026 11:46 Відповісти
Цю м'ясисту шию тут показувати не потрібно, це потрібно показувати з окопу кацапам.
28.01.2026 13:20 Відповісти
На ОЛХ аватарка стояла така? Щедрий від усього серця, віддаю даром.
28.01.2026 13:28 Відповісти
 
 