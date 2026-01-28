Продав неіснуючі генератори на майже 800 тис. грн: затримано жителя Київщини
37-річний житель Київщини продавав в інтернеті неіснуючі генератори, ошукавши громадян на майже 800 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Із липня 2025 року по січень 2026 року на інтернет-майданчиках Prom та OLX чоловік розміщував фейкові оголошення про продаж генераторів, на які через проблеми з електрикою підвищений попит, побутівок та штабелерів (обладнання для підйому вантажів).
"У листуванні з потенційними покупцями чоловік надсилав їм рахунки на повну оплату замовлень на підконтрольні йому банківські рахунки та отримавши гроші, більше на зв'язок не виходив.
У такий спосіб він ошукав 7 покупців на майже 800 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюють інших потерпілих.
Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
А якби були ПОКАРАНІ, оті міндічі-мародери з своїми шлахбаумами за ці злочини, такого не сталося!?!?!