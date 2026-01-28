Убийство мэра Симеиза Костенко в 2013 году: подозреваемый задержан во Львове, - источники
Задержан подозреваемый в убийстве мэра поселка Симеиз (Крым) Кирилла Костенко, которое произошло в феврале 2013 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
Так, правоохранителям удалось установить, где находится подозреваемый, а 28 января его задержали во Львове.
Начато расследование по факту умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих граждан (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В настоящее время решаются вопросы об избрании меры пресечения.
В Офисе Генерального прокурора подтверждают задержание подозреваемого. Подробности предоставят позже.
Ранее в Офисе Генпрокурора сообщали, что возобновлены материалы резонансных убийств, совершенных в Крыму до оккупации.
Напомним, поселковый голова Симеиз Кирилл Костенко был убит утром 26 февраля 2013 года. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета.
якщо кацапським сєпаром - видати нагороду кіллеру, і проаналізувати хто тут трудиться над пошуками і покаранням героя , татарова напевне особисто.
якщо в Кирила була проукраїнська позиція , очевидно вбили його на замовлення кацапів і з кіллером треба поступити відповідно