Убийство мэра Симеиза Костенко в 2013 году: подозреваемый задержан во Львове, - источники

Задержан подозреваемый в убийстве мэра поселка Симеиз (Крым) Кирилла Костенко, которое произошло в феврале 2013 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Так, правоохранителям удалось установить, где находится подозреваемый, а 28 января его задержали во Львове.

Начато расследование по факту умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих граждан (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решаются вопросы об избрании меры пресечения.

В Офисе Генерального прокурора подтверждают задержание подозреваемого. Подробности предоставят позже.

Ранее в Офисе Генпрокурора сообщали, что возобновлены материалы резонансных убийств, совершенных в Крыму до оккупации.

Напомним, поселковый голова Симеиз Кирилл Костенко был убит утром 26 февраля 2013 года. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета.

Зараз Львів став рускоязичним городом...
Схоже, що Львів став прихистком для злочинців з обширних теренів та агентів рашки.
Як він уникнув мобілізації в ЗСУ?
Схоже, що Львів став прихистком для злочинців з обширних теренів та агентів рашки.
28.01.2026 14:50 Ответить
Зараз Львів став рускоязичним городом...
28.01.2026 14:54 Ответить
Як він уникнув мобілізації в ЗСУ?
28.01.2026 14:55 Ответить
Крім того ще і бандитським!
28.01.2026 15:43 Ответить
«Пенсіонер-інвалід» з купленою довідкою від Крупи, МСЕК!!
28.01.2026 23:03 Ответить
Дякуємо правоохоронців за дієву роботу!!
28.01.2026 23:02 Ответить
Миттєве розкриття злочину, не пройшло і 13-ти років...
28.01.2026 14:57 Ответить
вісяк повішено...
28.01.2026 15:02 Ответить
скоріше за все
28.01.2026 15:47 Ответить
Видала жінка !!!
28.01.2026 15:07 Ответить
Вадим-не пишіть всяку херню
28.01.2026 16:10 Ответить
знати ще б ким був цей небожчик Кирило.
якщо кацапським сєпаром - видати нагороду кіллеру, і проаналізувати хто тут трудиться над пошуками і покаранням героя , татарова напевне особисто.
якщо в Кирила була проукраїнська позиція , очевидно вбили його на замовлення кацапів і з кіллером треба поступити відповідно
28.01.2026 17:28 Ответить
Ще один пірісілєніц
28.01.2026 17:40 Ответить
А справа, скоріш за все, залишилась в Криму. Хтось із близьких стуканув. Пам'ятаєте історію як в кацапії на 15 років посадили українського журналіста, викликавши його із Швейцарії. Тоді фески використали його сестру та її чоловіка які інсценували хворобу матері, які ствердили його службу у військовій розвідці. Правда, ГУРМО потім зробило алаверди, привізши на впізнання в Німеччину вбивці з особистої команди Х...його швагра з Харківської області.
29.01.2026 04:02 Ответить
 
 