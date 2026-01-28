Вбивство мера Сімеїза Костенка у 2013 році: підозрюваного затримано у Львові, - джерела

Затримано підозрюваного у вбивстві мера селище Сімеїз (Крим) Кирила Костенка, яке сталося у лютому 2013 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Подробиці

Так, правоохоронцям вдалося встановити, де перебуває підозрюваний, а 28 січня його затримали у Львові.

Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу.

В Офісі Генерального прокурора підтверджують затримання підозрюваного. Подробиці нададуть згодом.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомляли, що відновлено матеріали резонансних убивств, скоєних у Криму до окупації.

Нагадаємо, селищний голова Сімеїза Кирило Костенко був убитий вранці 26 лютого 2013 року. Вбивство сталося поряд з будівлею Сімеїзької селищної ради.

Топ коментарі
+14
Зараз Львів став рускоязичним городом...
показати весь коментар
28.01.2026 14:54 Відповісти
+10
Схоже, що Львів став прихистком для злочинців з обширних теренів та агентів рашки.
показати весь коментар
28.01.2026 14:50 Відповісти
+9
Як він уникнув мобілізації в ЗСУ?
показати весь коментар
28.01.2026 14:55 Відповісти
Крім того ще і бандитським!
показати весь коментар
28.01.2026 15:43 Відповісти
«Пенсіонер-інвалід» з купленою довідкою від Крупи, МСЕК!!
показати весь коментар
28.01.2026 23:03 Відповісти
Дякуємо правоохоронців за дієву роботу!!
показати весь коментар
28.01.2026 23:02 Відповісти
Миттєве розкриття злочину, не пройшло і 13-ти років...
показати весь коментар
28.01.2026 14:57 Відповісти
вісяк повішено...
показати весь коментар
28.01.2026 15:02 Відповісти
скоріше за все
показати весь коментар
28.01.2026 15:47 Відповісти
Видала жінка !!!
показати весь коментар
28.01.2026 15:07 Відповісти
Вадим-не пишіть всяку херню
показати весь коментар
28.01.2026 16:10 Відповісти
знати ще б ким був цей небожчик Кирило.
якщо кацапським сєпаром - видати нагороду кіллеру, і проаналізувати хто тут трудиться над пошуками і покаранням героя , татарова напевне особисто.
якщо в Кирила була проукраїнська позиція , очевидно вбили його на замовлення кацапів і з кіллером треба поступити відповідно
показати весь коментар
28.01.2026 17:28 Відповісти
Ще один пірісілєніц
показати весь коментар
28.01.2026 17:40 Відповісти
А справа, скоріш за все, залишилась в Криму. Хтось із близьких стуканув. Пам'ятаєте історію як в кацапії на 15 років посадили українського журналіста, викликавши його із Швейцарії. Тоді фески використали його сестру та її чоловіка які інсценували хворобу матері, які ствердили його службу у військовій розвідці. Правда, ГУРМО потім зробило алаверди, привізши на впізнання в Німеччину вбивці з особистої команди Х...його швагра з Харківської області.
показати весь коментар
29.01.2026 04:02 Відповісти
 
 