Вбивство мера Сімеїза Костенка у 2013 році: підозрюваного затримано у Львові, - джерела
Затримано підозрюваного у вбивстві мера селище Сімеїз (Крим) Кирила Костенка, яке сталося у лютому 2013 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Так, правоохоронцям вдалося встановити, де перебуває підозрюваний, а 28 січня його затримали у Львові.
Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).
Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу.
В Офісі Генерального прокурора підтверджують затримання підозрюваного. Подробиці нададуть згодом.
Раніше в Офісі Генпрокурора повідомляли, що відновлено матеріали резонансних убивств, скоєних у Криму до окупації.
Нагадаємо, селищний голова Сімеїза Кирило Костенко був убитий вранці 26 лютого 2013 року. Вбивство сталося поряд з будівлею Сімеїзької селищної ради.
якщо кацапським сєпаром - видати нагороду кіллеру, і проаналізувати хто тут трудиться над пошуками і покаранням героя , татарова напевне особисто.
якщо в Кирила була проукраїнська позиція , очевидно вбили його на замовлення кацапів і з кіллером треба поступити відповідно