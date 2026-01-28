Вбивство мера Сімеїза Костенка у 2013 році: підозрюваного затримано у Львові, - джерела

Затримано підозрюваного у вбивстві мера селище Сімеїз (Крим) Кирила Костенка, яке сталося у лютому 2013 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, правоохоронцям вдалося встановити, де перебуває підозрюваний, а 28 січня його затримали у Львові.

Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу.

В Офісі Генерального прокурора підтверджують затримання підозрюваного. Подробиці нададуть згодом.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомляли, що відновлено матеріали резонансних убивств, скоєних у Криму до окупації.

Нагадаємо, селищний голова Сімеїза Кирило Костенко був убитий вранці 26 лютого 2013 року. Вбивство сталося поряд з будівлею Сімеїзької селищної ради.

