Новости Отношения РФ и Польши
Захарова обвинила Навроцкого в "искажении истории" из-за заявления о роли СССР во Второй мировой: "Перечитайте статью Путина"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Польши Кароля Навроцкого в "искажении истории" и посоветовала ему ознакомиться со статьей диктатора РФ Владимира Путина, посвященной российской интерпретации причин и итогов Второй мировой войны.

Во вторник Навроцкий принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц. Он напомнил, что лагерь был освобожден советскими войсками, однако подчеркнул более широкую роль Советского Союза в событиях Второй мировой войны.

"Однако за стенами концлагеря Аушвиц их не ждала свобода, потому что это было также лицо тех самых советских войск, благодаря которым Адольф Гитлер мог в 1939 году начать Вторую мировую войну и привести к трагедии Холокоста. Ведь именно Гитлер вместе со Сталиным начали Вторую мировую войну", - заявил польский президент.

Комментируя это заявление, Захарова сказала, что Навроцкий "грубо исказил предвоенную историю", повторив, по ее словам, "лживый тезис" об ответственности СССР за начало войны и трагедию Холокоста.

Также пресс-секретарь МИД РФ посоветовала польскому президенту "перечитать статью президента В.В. Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года".

Речь идет о публикации, в которой Путин оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, перекладывает ответственность за начало Второй мировой войны и подчеркивает исключительную роль СССР в победе над нацизмом.

Топ комментарии
+39
І літак під Смоленськом збив гітлер, да машка-алкашка? 🤣🤣🤣
28.01.2026 17:19 Ответить
+34
Думаю новини з росії потрібно подавати в окремій колонці, не змішуючи їх з нормальними новинами з цивілізованого світу. Захарова це брудний рот путіна, її заявам не місце в українських ЗМІ. Хто хоче ознайомитись з лайном, хай ходить в окрему колонку, після підтвердження віку більше 18 років.
28.01.2026 17:19 Ответить
+31
"Перечитайте статтю Путіна" і лєніна (володьку ульянова)
28.01.2026 17:18 Ответить
"Перечитайте статтю Путіна" і лєніна (володьку ульянова)
28.01.2026 17:18 Ответить
чЛєніна
28.01.2026 17:24 Ответить
чЛєніна, а якщо часм є - то і крупську разом із піськовим!)
28.01.2026 17:45 Ответить
А книги гітлера не потрібно читати? Пуйло як тільки відкриє рот, так бреше, як і вся російська ''еліта''. То мабуть поляки самі на себе напали?
28.01.2026 18:42 Ответить
Бреше як,як руда собака,скажена... .
28.01.2026 19:12 Ответить
Лютий 2024 року:
в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Хуьло сказав (пряма мова):
«Чому війна почалася 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Тому що поляки виявилися несговорливими. Вони не захотіли віддати Данцігський коридор, не захотіли домовлятися. І Гітлеру, по суті, не залишалося нічого іншого, як почати війну з Польщі.»
Те саме Гітлер казав про Польщу у 1939 році, і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України
Ця логіка - «якщо не поступитесь, буде війна» - звучить у хуьла так само, як звучала у гітлера щодо Польщі в 1939 році.
Сьогодні хуьло вимагає від України поступитися територіями та суверенітетом в обмін на «мир», тобто фактично вимушує капітуляцію.
Те саме Гітлер казав про Польщу (у 1939 році), і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України.
28.01.2026 22:33 Ответить
28.01.2026 17:19 Ответить
будуть рашисти відмазуватися і надалі, що погода в смоленську була не така ...
28.01.2026 17:20 Ответить
Схоже , що поляки ПРО ЦЕ вже забули , якщо піднімають тему "волинськихрізанин" та інших дурниць
28.01.2026 17:45 Ответить
я думаю, це різні речі: уряди різні і держави !
Та й часи різні!
28.01.2026 17:47 Ответить
Про це ж і мова - Навроцький одразу почав з наїздів на Україну , але як тільки він щось там гавкнув на кацапів - Захарова одразу нагадала йому ХТО їх справжній ворог !
Будем сподіватися - поляки це почули і зробили висновки
28.01.2026 17:52 Ответить
Нещодавне відзначення в трикутнику 3-х країн (білорусь не була) - це продовження масштабного національно-визвольного руху народів колишньої Речі Посполитої (поляків, литовців, білорусів, українців) проти Російської імперії, що розпочався у ніч з 22 на 23 січня 1863 р. і продовжується по теперішній час, і Президент Польщі теж там був ! А це надає надію на результат!
28.01.2026 18:02 Ответить
Невелику.
28.01.2026 18:20 Ответить
28.01.2026 17:19 Ответить
Можна плашку кріпити 'підорашки' 😁
28.01.2026 17:20 Ответить
Після визволення концтаборів радянськими військами - вони ще певний час виконували свої каральні функції за нової влади. Не в тих обсягах, але працювали за призначенням.
28.01.2026 17:19 Ответить
***** - той ще "ысторик"
28.01.2026 17:21 Ответить
Чи з запою вийшла,в'якати почала.?
28.01.2026 17:27 Ответить
Гітлер напав на Польщу один. Без Сталіна. Це факт.
28.01.2026 17:27 Ответить
Сралін 17 вересня 1939 приєднався - факт
28.01.2026 17:28 Ответить
В Бресті провели спільний парад в честь перемоги над Польщею.
28.01.2026 17:32 Ответить
Якби Китай напав на рашку, ми б теж під шумок повернули Білгород в рідну гавань.
28.01.2026 17:33 Ответить
Нам можна все. Чужим - закон.
28.01.2026 17:37 Ответить
А що там срср "повертав" собі в 1939 ...?
28.01.2026 17:46 Ответить
Львів.
28.01.2026 17:47 Ответить
А коли це Львів був в складі срср чи росії ...?
28.01.2026 17:49 Ответить
Ну не був. І що тепер? Повертати полякам?
28.01.2026 17:52 Ответить
Сергiй Супрун
- ця аналогія не доречна . Повертати можна тільки своє !
28.01.2026 17:54 Ответить
28.01.2026 18:19 Ответить
Львів був у складі Київської Русі, її правонаступниця - Україна, Україна входила до складу СРСР, значить СРСР цілком міг повернути Львів
28.01.2026 18:24 Ответить
Ти з захаровою на-пару синячите? Писати таку ахінею може тільки п'яний в сраку. Київська Русь ( кабінетний термін придуманий в ХІХ ст.) розташовувалася на території Київського, Переяславського і Чернігівського князівств. Читай істориків і не неси маячні.
28.01.2026 18:29 Ответить
28.01.2026 18:47 Ответить
Дитино, ти історію від історичної дидактики відрізняєш? Боже, яка дрімучість ... .
З мене хватить на сьогодні!
28.01.2026 18:55 Ответить
Київська Русь проіснувала з ХІ по ХІІ ст. , а місто Львів закладено в середині XIII століття в Галицько-Волинському князівстві. Близько 1272 року князь Лев Данилович переніс столицю з Галича до Львова, роблячи його головним містом володінь Руського королівства. Цікаво, що корону королю Руського короліства вручив Данилу Романовичу Папа Римський.
Отже, Львів не входив до складу Київської Русі.
28.01.2026 18:35 Ответить
Ти так стараєшся відмовитися від Львова, засланий козачок
28.01.2026 18:41 Ответить
Диво дивне, в мене правило - з ідіотами не спілкуватися. В ігнор і пшло за кацапським кораблем .
28.01.2026 18:50 Ответить
А своє СРСР можеш повернути монголам в Орду .
От вони зрадіють.
28.01.2026 18:36 Ответить
Львів не був у складі Київської Ріси, вчи історію, кацапоїде
28.01.2026 19:29 Ответить
А земля, на якій він стоїть, була.
28.01.2026 19:53 Ответить
Ні, не була
29.01.2026 19:35 Ответить
ЗУНР це не Польща
28.01.2026 18:05 Ответить
Поляки окупували Львів і Волинь.
28.01.2026 19:23 Ответить
Правильно! Він завжди був в складі Фарерських островів
28.01.2026 18:09 Ответить
Львів був окупований 1914 році, армією царської росії,до цього він був під владою Австрійської імперії бовдуре,про яке повернення в сССр ти гавкаєш.
28.01.2026 17:58 Ответить
Як говорили старі люди,які передавали це наступним поколінням,найкраще жилося за Австрії-це про Галичину.
28.01.2026 18:16 Ответить
Ні, НЕ факт. Гітлер напав на Польщу разом з совком - з різницею в 16 днів, що в масштабах тої війни означає «РАЗОМ»
28.01.2026 19:24 Ответить
Так, але на відміну від Гітлера совку ніхто не оголосив війну.
28.01.2026 20:38 Ответить
І що? Неоголошення війни не означає, що совок разом з гітлером не розпочинали Другу Світову. Розпочали - разом, як і домовились 23 серпня 1939
29.01.2026 19:42 Ответить
"Перечитайте путіна".
Справа в тому,що пу одне говорить,а інше робить.Як і робить своє обличчя добродушним,що аж ніяк не означає,що аж таким є.Маска чекіста.
Те саме,що по зе: на словах більший націоналіст,як Бандера,а робить навпаки, суттєво ослабивши державу.
28.01.2026 17:28 Ответить
Це ж статтю якого путіна? Проффесора-історіка путіна?
28.01.2026 17:29 Ответить
Статтю путіна придумав лєнін.
28.01.2026 17:31 Ответить
весь світ.. вся планета Земля має жити за статтями Пуйла .. що кому неясно ? )
28.01.2026 17:33 Ответить
28.01.2026 18:02 Ответить
Лаврова послухати,так увесь світ нелегітимний!Крім кацапії
28.01.2026 18:05 Ответить
статті пуйла подаються як заповіти Бога

нова ера
28.01.2026 17:35 Ответить
І до сраки всі історики та секретні документи, які кремляді давно мали розсекретити.
28.01.2026 17:58 Ответить
Польща має вимагати виплати за 39 рік.
28.01.2026 17:35 Ответить
у кого? у німців? вже спробували
А за смоленськ і катинь у кацапів навіть не пробували. Це не кордон з Україною блокувати, ссипаючи зерно
28.01.2026 17:51 Ответить
Скоро будуть вірші "таваріщ путін,ви бальшой учоний",або "я сєбя пад путіним чіщу"...Це блюдолизство і підхалімаж свідчить лише про одно - коли ху...ло здохне його будуть вичищати звідусіль як позорне та гниле явище у історіі рашки...
28.01.2026 17:38 Ответить
іторик куйло.має добре перечитати "державний переворот члєніним в 1917 році в рабсєї.в результаті котрого ,вся рашистська влада є нелигітимною до сьогоднішнього дня
28.01.2026 17:40 Ответить
Не було жодного "перевороту". Радянська Влада у 1917 була цілком легітимною.Ви зараз саме навели безглузду методичку гебнявої пропоганди."замполіт" .
28.01.2026 21:09 Ответить
що ж Ти "замполіт" куйню тут несеш??? "диктатура пролетаріату"ДИКТАТУРА.а де ж Ти вичитав в "гебнявого історика куйла " .щоб він революцію називав(як гебнявий шеф) "державним переворотом"??Проходь дальше...
28.01.2026 21:50 Ответить
Ні не була. Це був звичайнісінький переворот. Легітимним був уряд, сформований внаслідок виборів, а більшовицька мразь просто штиками захопила владу
29.01.2026 19:40 Ответить
О, так Навроцький, перечитай статтю «історика» Пу..на, яку написав йому лішнєхромосомний Мединський. На його історіях вчилися 95 Квартал та купа інших малоросів.
28.01.2026 17:56 Ответить
Вони оба "історики". Навроцький, ще й "історик-боксер".
28.01.2026 19:26 Ответить
мда. Вже в них офіційно посилаються на висєри путіна. Абзац
28.01.2026 18:02 Ответить
а чому не Майн кампф Гітлера?
28.01.2026 18:02 Ответить
Я б майн кампф гітлера краще почитав, але «історичні» статті ***** - 😂😂😂😂🤣це за межею))
28.01.2026 19:05 Ответить
Ця тупа Маша справді вважає, що нормальні люди можуть дослухатися до статей путіна!
28.01.2026 18:06 Ответить
Щас ми з ладімір ладіміричем розкажем вам історію!
28.01.2026 18:22 Ответить
Ну ось як можно бути настільки ***...ми?
28.01.2026 18:32 Ответить
За часів половців-пєчєнєгов Аушвіца не було.
28.01.2026 18:57 Ответить
Статтю путіна 🤣🤣🤣🤣 посилатися на *****, як на наукове джерело😂😂🤣🤣🤣 ААААА))🤣🤣🤣😂😂😂😂😂
Я занадто багато чув останнім часом брехні, маніпуляції, на чорне біле, на біле чорне, абсурду, маразму, але посилатися на статті «історика» *****-Путіна - розсмішило в хлам, такого від *********** не очікував, це за межами будь-чогось😂😂😂 я б таке навіть не вигадав🤣🤣
«Роль пєчєнєгов і половцєв в прічінах вялікой отєчєствєнной войни».
28.01.2026 19:04 Ответить
Ну а як же, а ще засідання XX того партзїзду РСФСР і пізні праці Брєжнєва ))) ото кончені, ну як такими ото можна бути
28.01.2026 19:06 Ответить
Хай путін йде НАХ.
28.01.2026 20:53 Ответить
Статті цього старого довбо...ба повинні психіатри читати, а не Президенти демократичних країн.
28.01.2026 23:01 Ответить
Геббельс у домовині перевертається - бо він не додумався до закликів читать "Майн кампф", щоб зрозуміть правильність дій Гітлера...
29.01.2026 00:47 Ответить
Неоголошення війни абсолютно нічого не доказує і не відміняє того, що совок разом із гітлером розпочали Другу Світову війну
29.01.2026 19:37 Ответить
 
 