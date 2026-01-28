Захарова обвинила Навроцкого в "искажении истории" из-за заявления о роли СССР во Второй мировой: "Перечитайте статью Путина"
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Польши Кароля Навроцкого в "искажении истории" и посоветовала ему ознакомиться со статьей диктатора РФ Владимира Путина, посвященной российской интерпретации причин и итогов Второй мировой войны.
Об этом Захарова написала в своем телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
Навроцкий об СССР во Второй мировой
Во вторник Навроцкий принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц. Он напомнил, что лагерь был освобожден советскими войсками, однако подчеркнул более широкую роль Советского Союза в событиях Второй мировой войны.
"Однако за стенами концлагеря Аушвиц их не ждала свобода, потому что это было также лицо тех самых советских войск, благодаря которым Адольф Гитлер мог в 1939 году начать Вторую мировую войну и привести к трагедии Холокоста. Ведь именно Гитлер вместе со Сталиным начали Вторую мировую войну", - заявил польский президент.
Комментарий Захаровой
Комментируя это заявление, Захарова сказала, что Навроцкий "грубо исказил предвоенную историю", повторив, по ее словам, "лживый тезис" об ответственности СССР за начало войны и трагедию Холокоста.
Также пресс-секретарь МИД РФ посоветовала польскому президенту "перечитать статью президента В.В. Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года".
Речь идет о публикации, в которой Путин оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, перекладывает ответственность за начало Второй мировой войны и подчеркивает исключительную роль СССР в победе над нацизмом.
в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Хуьло сказав (пряма мова):
«Чому війна почалася 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Тому що поляки виявилися несговорливими. Вони не захотіли віддати Данцігський коридор, не захотіли домовлятися. І Гітлеру, по суті, не залишалося нічого іншого, як почати війну з Польщі.»
Те саме Гітлер казав про Польщу у 1939 році, і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України
Ця логіка - «якщо не поступитесь, буде війна» - звучить у хуьла так само, як звучала у гітлера щодо Польщі в 1939 році.
Сьогодні хуьло вимагає від України поступитися територіями та суверенітетом в обмін на «мир», тобто фактично вимушує капітуляцію.
Те саме Гітлер казав про Польщу (у 1939 році), і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України.
Та й часи різні!
Будем сподіватися - поляки це почули і зробили висновки
Якби Китай напав на рашку, ми б теж під шумок повернули Білгород в рідну гавань.
- ця аналогія не доречна . Повертати можна тільки своє !
З мене хватить на сьогодні!
Отже, Львів не входив до складу Київської Русі.
От вони зрадіють.
Справа в тому,що пу одне говорить,а інше робить.Як і робить своє обличчя добродушним,що аж ніяк не означає,що аж таким є.Маска чекіста.
Те саме,що по зе: на словах більший націоналіст,як Бандера,а робить навпаки, суттєво ослабивши державу.
нова ера
А за смоленськ і катинь у кацапів навіть не пробували. Це не кордон з Україною блокувати, ссипаючи зерно
Я занадто багато чув останнім часом брехні, маніпуляції, на чорне біле, на біле чорне, абсурду, маразму, але посилатися на статті «історика» *****-Путіна - розсмішило в хлам, такого від *********** не очікував, це за межами будь-чогось😂😂😂 я б таке навіть не вигадав🤣🤣
«Роль пєчєнєгов і половцєв в прічінах вялікой отєчєствєнной войни».