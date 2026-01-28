Захарова обвинила Навроцкого в "искажении истории" из-за заявления о роли СССР во Второй мировой: "Перечитайте статью Путина"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Польши Кароля Навроцкого в "искажении истории" и посоветовала ему ознакомиться со статьей диктатора РФ Владимира Путина, посвященной российской интерпретации причин и итогов Второй мировой войны.

Об этом Захарова написала в своем телеграме.

Навроцкий об СССР во Второй мировой

Во вторник Навроцкий принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц. Он напомнил, что лагерь был освобожден советскими войсками, однако подчеркнул более широкую роль Советского Союза в событиях Второй мировой войны.

"Однако за стенами концлагеря Аушвиц их не ждала свобода, потому что это было также лицо тех самых советских войск, благодаря которым Адольф Гитлер мог в 1939 году начать Вторую мировую войну и привести к трагедии Холокоста. Ведь именно Гитлер вместе со Сталиным начали Вторую мировую войну", - заявил польский президент.

Комментарий Захаровой

Комментируя это заявление, Захарова сказала, что Навроцкий "грубо исказил предвоенную историю", повторив, по ее словам, "лживый тезис" об ответственности СССР за начало войны и трагедию Холокоста.

Также пресс-секретарь МИД РФ посоветовала польскому президенту "перечитать статью президента В.В. Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года".

Речь идет о публикации, в которой Путин оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, перекладывает ответственность за начало Второй мировой войны и подчеркивает исключительную роль СССР в победе над нацизмом.