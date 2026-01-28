Захарова звинуватила Навроцького у "спотворенні історії" через заяву про роль СРСР у Другій світовій: "Перечитайте статтю Путіна"
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила президента Польщі Кароля Навроцького у "спотворенні історії" та порадила йому ознайомитися зі статтею диктатора РФ Володимира Путіна, присвяченою російській інтерпретації причин і підсумків Другої світової війни.
Про це Захарова написала у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Навроцький про СРСР у Другій світовій
У вівторок Навроцький взяв участь в урочистостях з нагоди 81-ї річниці визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц. Він нагадав, що табір був звільнений радянськими військами, однак наголосив на ширшій ролі Радянського Союзу у подіях Другої світової війни.
"Однак за стінами концтабору Аушвіц на них не чекала свобода, бо це було також обличчя тих самих радянських військ, завдяки яким Адольф Гітлер міг у 1939 році розпочати Другу світову війну і призвести до трагедії Голокосту. Адже саме Гітлер разом зі Сталіним розпочали Другу світову війну", - заявив польський президент.
Коментар Захарової
Коментуючи цю заяву, Захарова сказала, що Навроцький "грубо спотворив передвоєнну історію", повторивши, за її словами, "брехливу тезу" про відповідальність СРСР за початок війни та трагедію Голокосту.
Також речниця МЗС РФ порадила польському президенту "перечитати статтю президента В.В. Путіна "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім" від 19 червня 2020 року".
Йдеться про публікацію, у якій Путін виправдовує пакт Молотова-Ріббентропа, перекладає відповідальність за початок Другої світової війни та наголошує на винятковій ролі СРСР у перемозі над нацизмом.
в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Хуьло сказав (пряма мова):
«Чому війна почалася 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Тому що поляки виявилися несговорливими. Вони не захотіли віддати Данцігський коридор, не захотіли домовлятися. І Гітлеру, по суті, не залишалося нічого іншого, як почати війну з Польщі.»
Те саме Гітлер казав про Польщу у 1939 році, і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України
Ця логіка - «якщо не поступитесь, буде війна» - звучить у хуьла так само, як звучала у гітлера щодо Польщі в 1939 році.
Сьогодні хуьло вимагає від України поступитися територіями та суверенітетом в обмін на «мир», тобто фактично вимушує капітуляцію.
Те саме Гітлер казав про Польщу (у 1939 році), і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України.
