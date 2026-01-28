Захарова звинуватила Навроцького у "спотворенні історії" через заяву про роль СРСР у Другій світовій: "Перечитайте статтю Путіна"

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила президента Польщі Кароля Навроцького у "спотворенні історії" та порадила йому ознайомитися зі статтею диктатора РФ Володимира Путіна, присвяченою російській інтерпретації причин і підсумків Другої світової війни.

Про це Захарова написала у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Навроцький про СРСР у Другій світовій

У вівторок Навроцький взяв участь в урочистостях з нагоди 81-ї річниці визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц. Він нагадав, що табір був звільнений радянськими військами, однак наголосив на ширшій ролі Радянського Союзу у подіях Другої світової війни.

"Однак за стінами концтабору Аушвіц на них не чекала свобода, бо це було також обличчя тих самих радянських військ, завдяки яким Адольф Гітлер міг у 1939 році розпочати Другу світову війну і призвести до трагедії Голокосту. Адже саме Гітлер разом зі Сталіним розпочали Другу світову війну", - заявив польський президент.

Коментар Захарової

Коментуючи цю заяву, Захарова сказала, що Навроцький "грубо спотворив передвоєнну історію", повторивши, за її словами, "брехливу тезу" про відповідальність СРСР за початок війни та трагедію Голокосту.

Також речниця МЗС РФ порадила польському президенту "перечитати статтю президента В.В. Путіна "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім" від 19 червня 2020 року".

Йдеться про публікацію, у якій Путін виправдовує пакт Молотова-Ріббентропа, перекладає відповідальність за початок Другої світової війни та наголошує на винятковій ролі СРСР у перемозі над нацизмом.

І літак під Смоленськом збив гітлер, да машка-алкашка? 🤣🤣🤣
28.01.2026 17:19 Відповісти
Думаю новини з росії потрібно подавати в окремій колонці, не змішуючи їх з нормальними новинами з цивілізованого світу. Захарова це брудний рот путіна, її заявам не місце в українських ЗМІ. Хто хоче ознайомитись з лайном, хай ходить в окрему колонку, після підтвердження віку більше 18 років.
28.01.2026 17:19 Відповісти
"Перечитайте статтю Путіна" і лєніна (володьку ульянова)
28.01.2026 17:18 Відповісти
А книги гітлера не потрібно читати? Пуйло як тільки відкриє рот, так бреше, як і вся російська ''еліта''. То мабуть поляки самі на себе напали?
28.01.2026 18:42 Відповісти
Лютий 2024 року:
в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Хуьло сказав (пряма мова):
«Чому війна почалася 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Тому що поляки виявилися несговорливими. Вони не захотіли віддати Данцігський коридор, не захотіли домовлятися. І Гітлеру, по суті, не залишалося нічого іншого, як почати війну з Польщі.»
Те саме Гітлер казав про Польщу у 1939 році, і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України
Ця логіка - «якщо не поступитесь, буде війна» - звучить у хуьла так само, як звучала у гітлера щодо Польщі в 1939 році.
Сьогодні хуьло вимагає від України поступитися територіями та суверенітетом в обмін на «мир», тобто фактично вимушує капітуляцію.
Те саме Гітлер казав про Польщу (у 1939 році), і те саме зараз «другий Гітлер» вимагає від України.
28.01.2026 22:33 Відповісти
Нещодавне відзначення в трикутнику 3-х країн (білорусь не була) - це продовження масштабного національно-визвольного руху народів колишньої Речі Посполитої (поляків, литовців, білорусів, українців) проти Російської імперії, що розпочався у ніч з 22 на 23 січня 1863 р. і продовжується по теперішній час, і Президент Польщі теж там був ! А це надає надію на результат!
Після визволення концтаборів радянськими військами - вони ще певний час виконували свої каральні функції за нової влади. Не в тих обсягах, але працювали за призначенням.
Гітлер напав на Польщу один. Без Сталіна. Це факт.
Сралін 17 вересня 1939 приєднався - факт
В Бресті провели спільний парад в честь перемоги над Польщею.
Якби Китай напав на рашку, ми б теж під шумок повернули Білгород в рідну гавань.
Нам можна все. Чужим - закон.
А що там срср "повертав" собі в 1939 ...?
Львів.
А коли це Львів був в складі срср чи росії ...?
Ну не був. І що тепер? Повертати полякам?
Сергiй Супрун
- ця аналогія не доречна . Повертати можна тільки своє !
Львів був у складі Київської Русі, її правонаступниця - Україна, Україна входила до складу СРСР, значить СРСР цілком міг повернути Львів
Ти з захаровою на-пару синячите? Писати таку ахінею може тільки п'яний в сраку. Київська Русь ( кабінетний термін придуманий в ХІХ ст.) розташовувалася на території Київського, Переяславського і Чернігівського князівств. Читай істориків і не неси маячні.
Дитино, ти історію від історичної дидактики відрізняєш? Боже, яка дрімучість ... .
З мене хватить на сьогодні!
Київська Русь проіснувала з ХІ по ХІІ ст. , а місто Львів закладено в середині XIII століття в Галицько-Волинському князівстві. Близько 1272 року князь Лев Данилович переніс столицю з Галича до Львова, роблячи його головним містом володінь Руського королівства. Цікаво, що корону королю Руського короліства вручив Данилу Романовичу Папа Римський.
Отже, Львів не входив до складу Київської Русі.
Ти так стараєшся відмовитися від Львова, засланий козачок
Диво дивне, в мене правило - з ідіотами не спілкуватися. В ігнор і пшло за кацапським кораблем .
А своє СРСР можеш повернути монголам в Орду .
От вони зрадіють.
Львів не був у складі Київської Ріси, вчи історію, кацапоїде
А земля, на якій він стоїть, була.
Ні, не була
ЗУНР це не Польща
Поляки окупували Львів і Волинь.
Правильно! Він завжди був в складі Фарерських островів
Львів був окупований 1914 році, армією царської росії,до цього він був під владою Австрійської імперії бовдуре,про яке повернення в сССр ти гавкаєш.
Як говорили старі люди,які передавали це наступним поколінням,найкраще жилося за Австрії-це про Галичину.
Ні, НЕ факт. Гітлер напав на Польщу разом з совком - з різницею в 16 днів, що в масштабах тої війни означає «РАЗОМ»
Так, але на відміну від Гітлера совку ніхто не оголосив війну.
І що? Неоголошення війни не означає, що совок разом з гітлером не розпочинали Другу Світову. Розпочали - разом, як і домовились 23 серпня 1939
"Перечитайте путіна".
Справа в тому,що пу одне говорить,а інше робить.Як і робить своє обличчя добродушним,що аж ніяк не означає,що аж таким є.Маска чекіста.
Те саме,що по зе: на словах більший націоналіст,як Бандера,а робить навпаки, суттєво ослабивши державу.
Це ж статтю якого путіна? Проффесора-історіка путіна?
Статтю путіна придумав лєнін.
весь світ.. вся планета Земля має жити за статтями Пуйла .. що кому неясно ? )
Лаврова послухати,так увесь світ нелегітимний!Крім кацапії
статті пуйла подаються як заповіти Бога

нова ера
І до сраки всі історики та секретні документи, які кремляді давно мали розсекретити.
Польща має вимагати виплати за 39 рік.
у кого? у німців? вже спробували
А за смоленськ і катинь у кацапів навіть не пробували. Це не кордон з Україною блокувати, ссипаючи зерно
Скоро будуть вірші "таваріщ путін,ви бальшой учоний",або "я сєбя пад путіним чіщу"...Це блюдолизство і підхалімаж свідчить лише про одно - коли ху...ло здохне його будуть вичищати звідусіль як позорне та гниле явище у історіі рашки...
іторик куйло.має добре перечитати "державний переворот члєніним в 1917 році в рабсєї.в результаті котрого ,вся рашистська влада є нелигітимною до сьогоднішнього дня
Не було жодного "перевороту". Радянська Влада у 1917 була цілком легітимною.Ви зараз саме навели безглузду методичку гебнявої пропоганди."замполіт" .
що ж Ти "замполіт" куйню тут несеш??? "диктатура пролетаріату"ДИКТАТУРА.а де ж Ти вичитав в "гебнявого історика куйла " .щоб він революцію називав(як гебнявий шеф) "державним переворотом"??Проходь дальше...
Ні не була. Це був звичайнісінький переворот. Легітимним був уряд, сформований внаслідок виборів, а більшовицька мразь просто штиками захопила владу
О, так Навроцький, перечитай статтю «історика» Пу..на, яку написав йому лішнєхромосомний Мединський. На його історіях вчилися 95 Квартал та купа інших малоросів.
Вони оба "історики". Навроцький, ще й "історик-боксер".
мда. Вже в них офіційно посилаються на висєри путіна. Абзац
а чому не Майн кампф Гітлера?
Я б майн кампф гітлера краще почитав, але «історичні» статті ***** - 😂😂😂😂🤣це за межею))
Ця тупа Маша справді вважає, що нормальні люди можуть дослухатися до статей путіна!
Щас ми з ладімір ладіміричем розкажем вам історію!
Ну ось як можно бути настільки ***...ми?
За часів половців-пєчєнєгов Аушвіца не було.
Статтю путіна 🤣🤣🤣🤣 посилатися на *****, як на наукове джерело😂😂🤣🤣🤣 ААААА))🤣🤣🤣😂😂😂😂😂
Я занадто багато чув останнім часом брехні, маніпуляції, на чорне біле, на біле чорне, абсурду, маразму, але посилатися на статті «історика» *****-Путіна - розсмішило в хлам, такого від *********** не очікував, це за межами будь-чогось😂😂😂 я б таке навіть не вигадав🤣🤣
«Роль пєчєнєгов і половцєв в прічінах вялікой отєчєствєнной войни».
Ну а як же, а ще засідання XX того партзїзду РСФСР і пізні праці Брєжнєва ))) ото кончені, ну як такими ото можна бути
Хай путін йде НАХ.
Статті цього старого довбо...ба повинні психіатри читати, а не Президенти демократичних країн.
Геббельс у домовині перевертається - бо він не додумався до закликів читать "Майн кампф", щоб зрозуміть правильність дій Гітлера...
Неоголошення війни абсолютно нічого не доказує і не відміняє того, що совок разом із гітлером розпочали Другу Світову війну
