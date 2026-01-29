Заседание ВСК Рады по коррупции в государственных энергетических предприятиях
В Раде проходит заседание ВСК по коррупции в государственных энергетических предприятиях.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Железняка, сегодня тема будет посвящена "Энергоатому" и регулированию энергетики:
- Почему до сих пор почти все люди Миндича на должностях?
- Где обещанное обновление госпредприятий?
- Почему до сих пор на Энергоатоме работает шлагбаум?
- Как случилось, что во время блэкаутов снова вывели 2 млрд грн из атома?
Приглашенные
Председатель и отдельные члены НКРЭКУ
Руководство "Энергоатома"
Руководство Минэкономики и Минэнерго
Представители Минюста
Представители НАБУ и другие должностные лица.
рашисти ж не дарма любіювали вівцю меркель і її попередників
оці всі "північні потоки" - те ж звідти
тому так - половина суддів, прокурорів тат інших "наглядових" органів мають ********* захищати країну, яка їм весь цей час платила з/п нізащо