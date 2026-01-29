Заседание ВСК Рады по коррупции в государственных энергетических предприятиях

В Раде проходит заседание ВСК по коррупции в государственных энергетических предприятиях.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, сегодня тема будет посвящена "Энергоатому" и регулированию энергетики:

Почему до сих пор почти все люди Миндича на должностях?

Где обещанное обновление госпредприятий?

Почему до сих пор на Энергоатоме работает шлагбаум?

Как случилось, что во время блэкаутов снова вывели 2 млрд грн из атома?

Приглашенные

Председатель и отдельные члены НКРЭКУ

Руководство "Энергоатома"

Руководство Минэкономики и Минэнерго

Представители Минюста

Представители НАБУ и другие должностные лица.

