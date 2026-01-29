Засідання ТСК Ради щодо корупції у державних енергетичних підприємствах

У Раді пройшло засідання ТСК щодо корупції у державних енергетичних підприємствах.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За словами Железняка, сьогодні тема буде присвячена "Енергоатому" та регулюванню енергетики:

Чому досі майже всі люди Міндіча на посадах?

Де обіцяне оновлення держпідприємств?

Чому досі на Енергоатомі працює шлагбаум ?

Як сталося що під час блекаутів знову вивели 2 млрд грн з атому?

Запрошені

Голова та окремі члени НКРЕКП

Керівництво "Енергоатому"

Керівництво Мінекономіки та Міненергетики

Представники Мін'юсту

Представники НАБУ та інші посадові особи.

