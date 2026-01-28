Поліція шукає Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК ВР, - Гончаренко

Поліція шукає Баканова: в чому причина?

Правоохоронці шукають ексголову СБУ Івана Баканова, щоб забезпечити його прибуття на засідання ТСК ВР.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція шукає Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК 3 лютого. Давайте допоможемо. Якщо хтось бачив Баканова - дайте знати! Бо ми його дуже чекаєм", - зазначив парламентар.

Гончаренко є головою ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
  • Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
  • Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого одержання незаконної вигоди колишніми топпосадовцями Служби безпеки України після публічних заяв у медіа українського бізнесмена Сергія Ваганяна.

+28
Не знайдуть, навіть якщо буде стояти перед ними.
показати весь коментар
28.01.2026 12:30 Відповісти
+25
Якщо д'Єрьмак їздить на швидкій, то бакланов має їздити в патрульній.
Дивіться у себе.
показати весь коментар
28.01.2026 12:29 Відповісти
+22
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
показати весь коментар
28.01.2026 12:35 Відповісти
На рашке шукайте.
показати весь коментар
28.01.2026 12:28 Відповісти
У Зєлєнского під ліжком, або у шафі шукали?
показати весь коментар
28.01.2026 12:50 Відповісти
За всіма правилами мафії його повинні були мочканути свої. Бо ж розколеться.
показати весь коментар
28.01.2026 13:05 Відповісти
Він не мафіозо, він кріт Кремля. Як і дЕрьмак з Оманською скотиною. Тому - Пірятин (чи де воно там сиділо) - Еліт такси - Польша - БелоСрашка-Рашка.
показати весь коментар
28.01.2026 14:17 Відповісти
Можливо, бакай з деркачем, мертвечуком та сівковичем, щось знають про місце переховування свого «дружбелика з СБУ»!!!??
Бо особи в Україні(не меньше двох десятків), які його переховують і обслуговують Мівіною, одночасно є і коригувальниками та викладачами сруськага ізика, в отій секті підпільній РПЦ гундяєва!!!
показати весь коментар
28.01.2026 13:19 Відповісти
Якщо д'Єрьмак їздить на швидкій, то бакланов має їздити в патрульній.
Дивіться у себе.
показати весь коментар
28.01.2026 12:29 Відповісти
Прямая речь Ермака: "Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я - честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского - я иду на фронт. Я чувствую отвращение от грязи, вылитой на меня, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".
Может Баканов уже там, где Ермак?
показати весь коментар
28.01.2026 12:30 Відповісти

Пишуть, що Є до фронта так і не дійшов, а став юристом -- https://www.radiosvoboda.org/a/news-andrii-yermak-pravo-na-robotu-advokatom/33659082.html Ексголова ОП Єрмак поновив право на роботу адвокатом
показати весь коментар
28.01.2026 12:35 Відповісти
Ждала ждала пока недождалась...
показати весь коментар
28.01.2026 12:31 Відповісти
🤣
показати весь коментар
28.01.2026 12:38 Відповісти
А Президент не знає де його друг?
показати весь коментар
28.01.2026 12:32 Відповісти
28.01.2026 12:42 Відповісти
І чому я впевнений, що було саме навпаки? Бо президент завжди каже й казав лише правду!
показати весь коментар
28.01.2026 13:33 Відповісти
Зеленський, йому саме МІВІНУ запарює у погребі, туалетний папір підвозить(у баканова діарея від страху), десь на території Конче Заспи???
показати весь коментар
28.01.2026 13:22 Відповісти
ТЦК та СП також шукає?
показати весь коментар
28.01.2026 12:33 Відповісти
Чомусь ніхто не здивований.
показати весь коментар
28.01.2026 12:34 Відповісти
Випередили.
Тільки ремарка.
" Лет піСяті. "
показати весь коментар
28.01.2026 12:51 Відповісти
не можуть знайти? ай-яй-яй...От блд, ну де ж він?
показати весь коментар
28.01.2026 12:36 Відповісти
а під клєтчатим одіялом не шукали? ну шо ж вони так! ))
показати весь коментар
28.01.2026 12:53 Відповісти
поллюція сама корупційна структура
але не то погано
погано що вона повністю безпорадна без виключень
ну і тупість... розумних я не зустрічав там
показати весь коментар
28.01.2026 12:36 Відповісти
28.01.2026 12:41 Відповісти
знайдуть - обов'язково на палю посадити! )
показати весь коментар
28.01.2026 12:51 Відповісти
Під ковдрою дивились?
показати весь коментар
28.01.2026 12:52 Відповісти
запитайте у дейнеки коли він сдриснув закордон....
показати весь коментар
28.01.2026 13:00 Відповісти
ліквідатори України і народу. Підарська влада на чолі із зе падалью, де забезпечення хлопців на передовій? Хлопці просто замерзають!!! Уявіть, хлопці замерзують на позиціях на смерть!!!! Тому, що влада не забезпечує ДРОВАМИ, грілками! на 3500 людей видали 500 грілок !!! ЗЕ ШОБЛО, де забезпечення хлопців?? ПІДОРИ...
показати весь коментар
28.01.2026 13:00 Відповісти
Забезпечення осталося у 2019 році.
показати весь коментар
28.01.2026 13:06 Відповісти
хлопці забагато терплять
пора вже не жалісні відоси записувати у зборах
а карати гнід без суду
показати весь коментар
28.01.2026 13:35 Відповісти
Треба його шукати щоб забезпечити його присутність в камері на Лук'яновці
показати весь коментар
28.01.2026 13:02 Відповісти
то треба в міндіча під ліжком глянуть
показати весь коментар
28.01.2026 13:07 Відповісти
Скажіть, що то не смішно, якби не було так сумно. Поліція "шукає"... та то вже навіть не дно
показати весь коментар
28.01.2026 13:09 Відповісти
спитайте миндича
показати весь коментар
28.01.2026 13:23 Відповісти
Татарва шукати не буде
показати весь коментар
28.01.2026 13:26 Відповісти
з Міндічем зараз на пляжі))
показати весь коментар
28.01.2026 13:29 Відповісти
А що таке? Лейтенант Ваня гріється в теплих краях! В Україні ж морози, холодно...
показати весь коментар
28.01.2026 13:42 Відповісти
Тільки тюрма
показати весь коментар
28.01.2026 13:43 Відповісти
Самый "честный" глава СБУ прячется от законной власти Украины.
Что, вся морда в сметане? Есть чего ныкаться как урке?
показати весь коментар
28.01.2026 13:47 Відповісти
Не потрібно його шукати. Зверніться до Голобородька, цей ж його лєпший коришок і постійно з ним на зв'язку, як і єлдак, Юзік і міндічі. А ще можна його відшукати в московській церкві.
показати весь коментар
28.01.2026 14:02 Відповісти
Зєлупу нехай спитають, він вкурсі де його дружбан дитинства плюндрує нашу землю своєю присутністю
показати весь коментар
28.01.2026 14:12 Відповісти
Спорим что не найдут.
показати весь коментар
28.01.2026 14:18 Відповісти
.. та тут і спорить не нада результат відомий.
показати весь коментар
28.01.2026 14:32 Відповісти
И что,есть те,кто поверит в то,что эта конторка его реально ищет?
показати весь коментар
28.01.2026 14:37 Відповісти
гроші на фламінго як і на все інше стирив фламіндіч з алібабой під керівництвом буратіни тож без зміни буратіни нічого не змінеться)
показати весь коментар
28.01.2026 14:53 Відповісти
бананова куву на гілляку мерзота зрадницька. І це друг клована зелі
показати весь коментар
28.01.2026 16:30 Відповісти
 
 