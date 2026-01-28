Поліція шукає Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК ВР, - Гончаренко
Правоохоронці шукають ексголову СБУ Івана Баканова, щоб забезпечити його прибуття на засідання ТСК ВР.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція шукає Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК 3 лютого. Давайте допоможемо. Якщо хтось бачив Баканова - дайте знати! Бо ми його дуже чекаєм", - зазначив парламентар.
Гончаренко є головою ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
- Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
- Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого одержання незаконної вигоди колишніми топпосадовцями Служби безпеки України після публічних заяв у медіа українського бізнесмена Сергія Ваганяна.
