Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ВСК ВР, - Гончаренко

Правоохранители разыскивают экс-главу СБУ Ивана Баканова, чтобы обеспечить его прибытие на заседание ВСК ВР.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ВСК 3 февраля. Давайте поможем. Если кто-то видел Баканова - дайте знать! Потому что мы его очень ждем", - отметил парламентарий.

Гончаренко является председателем ВСК ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.

Читайте: Баканов и Наумов за несколько часов до вторжения на 6 автомобилях, наполненных наличными, покинули Украину, - расследование. ВИДЕО

  • Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
  • Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
  • Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного получения незаконной выгоды бывшими топ-чиновниками Службы безопасности Украины после публичных заявлений в СМИ украинского бизнесмена Сергея Ваганяна.

Читайте также: Баканов был лишь портретом СБУ, фактически службой руководил Наумов, - расследование

Топ комментарии
+28
Не знайдуть, навіть якщо буде стояти перед ними.
28.01.2026 12:30 Ответить
+25
Якщо д'Єрьмак їздить на швидкій, то бакланов має їздити в патрульній.
Дивіться у себе.
28.01.2026 12:29 Ответить
+22
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
28.01.2026 12:35 Ответить
На рашке шукайте.
28.01.2026 12:28 Ответить
У Зєлєнского під ліжком, або у шафі шукали?
28.01.2026 12:50 Ответить
За всіма правилами мафії його повинні були мочканути свої. Бо ж розколеться.
28.01.2026 13:05 Ответить
Він не мафіозо, він кріт Кремля. Як і дЕрьмак з Оманською скотиною. Тому - Пірятин (чи де воно там сиділо) - Еліт такси - Польша - БелоСрашка-Рашка.
28.01.2026 14:17 Ответить
Можливо, бакай з деркачем, мертвечуком та сівковичем, щось знають про місце переховування свого «дружбелика з СБУ»!!!??
Бо особи в Україні(не меньше двох десятків), які його переховують і обслуговують Мівіною, одночасно є і коригувальниками та викладачами сруськага ізика, в отій секті підпільній РПЦ гундяєва!!!
28.01.2026 13:19 Ответить
Прямая речь Ермака: "Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я - честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского - я иду на фронт. Я чувствую отвращение от грязи, вылитой на меня, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".
Может Баканов уже там, где Ермак?
28.01.2026 12:30 Ответить

Пишуть, що Є до фронта так і не дійшов, а став юристом -- https://www.radiosvoboda.org/a/news-andrii-yermak-pravo-na-robotu-advokatom/33659082.html Ексголова ОП Єрмак поновив право на роботу адвокатом
28.01.2026 12:35 Ответить
Ждала ждала пока недождалась...
28.01.2026 12:31 Ответить
А Президент не знає де його друг?
28.01.2026 12:32 Ответить
28.01.2026 12:42 Ответить
І чому я впевнений, що було саме навпаки? Бо президент завжди каже й казав лише правду!
28.01.2026 13:33 Ответить
Зеленський, йому саме МІВІНУ запарює у погребі, туалетний папір підвозить(у баканова діарея від страху), десь на території Конче Заспи???
28.01.2026 13:22 Ответить
ТЦК та СП також шукає?
28.01.2026 12:33 Ответить
Чомусь ніхто не здивований.
28.01.2026 12:34 Ответить
Випередили.
Тільки ремарка.
" Лет піСяті. "
28.01.2026 12:51 Ответить
не можуть знайти? ай-яй-яй...От блд, ну де ж він?
28.01.2026 12:36 Ответить
а під клєтчатим одіялом не шукали? ну шо ж вони так! ))
28.01.2026 12:53 Ответить
поллюція сама корупційна структура
але не то погано
погано що вона повністю безпорадна без виключень
ну і тупість... розумних я не зустрічав там
28.01.2026 12:36 Ответить
28.01.2026 12:41 Ответить
знайдуть - обов'язково на палю посадити! )
28.01.2026 12:51 Ответить
Під ковдрою дивились?
28.01.2026 12:52 Ответить
запитайте у дейнеки коли він сдриснув закордон....
28.01.2026 13:00 Ответить
ліквідатори України і народу. Підарська влада на чолі із зе падалью, де забезпечення хлопців на передовій? Хлопці просто замерзають!!! Уявіть, хлопці замерзують на позиціях на смерть!!!! Тому, що влада не забезпечує ДРОВАМИ, грілками! на 3500 людей видали 500 грілок !!! ЗЕ ШОБЛО, де забезпечення хлопців?? ПІДОРИ...
28.01.2026 13:00 Ответить
Забезпечення осталося у 2019 році.
28.01.2026 13:06 Ответить
хлопці забагато терплять
пора вже не жалісні відоси записувати у зборах
а карати гнід без суду
28.01.2026 13:35 Ответить
Треба його шукати щоб забезпечити його присутність в камері на Лук'яновці
28.01.2026 13:02 Ответить
то треба в міндіча під ліжком глянуть
28.01.2026 13:07 Ответить
Скажіть, що то не смішно, якби не було так сумно. Поліція "шукає"... та то вже навіть не дно
28.01.2026 13:09 Ответить
спитайте миндича
28.01.2026 13:23 Ответить
Татарва шукати не буде
28.01.2026 13:26 Ответить
з Міндічем зараз на пляжі))
28.01.2026 13:29 Ответить
А що таке? Лейтенант Ваня гріється в теплих краях! В Україні ж морози, холодно...
28.01.2026 13:42 Ответить
Тільки тюрма
28.01.2026 13:43 Ответить
Самый "честный" глава СБУ прячется от законной власти Украины.
Что, вся морда в сметане? Есть чего ныкаться как урке?
28.01.2026 13:47 Ответить
Не потрібно його шукати. Зверніться до Голобородька, цей ж його лєпший коришок і постійно з ним на зв'язку, як і єлдак, Юзік і міндічі. А ще можна його відшукати в московській церкві.
28.01.2026 14:02 Ответить
Зєлупу нехай спитають, він вкурсі де його дружбан дитинства плюндрує нашу землю своєю присутністю
28.01.2026 14:12 Ответить
Спорим что не найдут.
28.01.2026 14:18 Ответить
.. та тут і спорить не нада результат відомий.
28.01.2026 14:32 Ответить
И что,есть те,кто поверит в то,что эта конторка его реально ищет?
28.01.2026 14:37 Ответить
гроші на фламінго як і на все інше стирив фламіндіч з алібабой під керівництвом буратіни тож без зміни буратіни нічого не змінеться)
28.01.2026 14:53 Ответить
бананова куву на гілляку мерзота зрадницька. І це друг клована зелі
28.01.2026 16:30 Ответить
 
 