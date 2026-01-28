Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ВСК ВР, - Гончаренко
Правоохранители разыскивают экс-главу СБУ Ивана Баканова, чтобы обеспечить его прибытие на заседание ВСК ВР.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ВСК 3 февраля. Давайте поможем. Если кто-то видел Баканова - дайте знать! Потому что мы его очень ждем", - отметил парламентарий.
Гончаренко является председателем ВСК ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
- Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
- Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного получения незаконной выгоды бывшими топ-чиновниками Службы безопасности Украины после публичных заявлений в СМИ украинского бизнесмена Сергея Ваганяна.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо особи в Україні(не меньше двох десятків), які його переховують і обслуговують Мівіною, одночасно є і коригувальниками та викладачами сруськага ізика, в отій секті підпільній РПЦ гундяєва!!!
Дивіться у себе.
Может Баканов уже там, где Ермак?
Пишуть, що Є до фронта так і не дійшов, а став юристом -- https://www.radiosvoboda.org/a/news-andrii-yermak-pravo-na-robotu-advokatom/33659082.html Ексголова ОП Єрмак поновив право на роботу адвокатом
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Тільки ремарка.
" Лет піСяті. "
Ищет милиция,
Ищут фотографы
Ищут киллеры
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет пятидесяти
але не то погано
погано що вона повністю безпорадна без виключень
ну і тупість... розумних я не зустрічав там
пора вже не жалісні відоси записувати у зборах
а карати гнід без суду
Что, вся морда в сметане? Есть чего ныкаться как урке?