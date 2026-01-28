Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ВСК ВР, - Гончаренко

Правоохранители разыскивают экс-главу СБУ Ивана Баканова, чтобы обеспечить его прибытие на заседание ВСК ВР.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ВСК 3 февраля. Давайте поможем. Если кто-то видел Баканова - дайте знать! Потому что мы его очень ждем", - отметил парламентарий.

Гончаренко является председателем ВСК ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.

Читайте: Баканов и Наумов за несколько часов до вторжения на 6 автомобилях, наполненных наличными, покинули Украину, - расследование. ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного получения незаконной выгоды бывшими топ-чиновниками Службы безопасности Украины после публичных заявлений в СМИ украинского бизнесмена Сергея Ваганяна.

Читайте также: Баканов был лишь портретом СБУ, фактически службой руководил Наумов, - расследование