Российская РЛС "Небо-СВУ" за $100 млн поражена на ВОТ Луганщины, - Генштаб
Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию на оккупированной Луганщине.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Удар был нанесен в районе временно оккупированной Лимаровки. Поражена радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ". Ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.
Другие поражения
Также был поражен ряд вражеских пунктов управления БПЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один — в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.).
Атакован склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).
Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.
