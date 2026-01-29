Российская РЛС "Небо-СВУ" за $100 млн поражена на ВОТ Луганщины, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Удар был нанесен в районе временно оккупированной Лимаровки. Поражена радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ". Ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.

Другие поражения

Также был поражен ряд вражеских пунктов управления БПЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один — в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.).

Атакован склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).

Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.

Дякую всім причетним! Слава ЗСУ!
29.01.2026 12:20 Ответить
Ця система в союзі мала назву "Тропа", це початок 80 років, це була надсекретна станція по опізнаванню цілей- "свій"- "чужий".
Молодці!
29.01.2026 12:51 Ответить
Честь і хвала хлопцям. Добре що вразили, але сумно що Генштаб хвалиться успіхами батальйону чи роти. Докотились генерали від досягнень по розгрому орди під Києвом, під час Харківського та Херсонського контрнаступу до рівня спостерігачів за успіхами окремих підрозділів. Я не адепт Залужного, але тВорога ***** обвішає орденами до п'ят.
29.01.2026 13:32 Ответить
 
 