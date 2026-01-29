Российская РЛС "Небо-СВУ" за $100 млн поражена на ВОТ Луганщины, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Удар был нанесен в районе временно оккупированной Лимаровки. Поражена радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ". Ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.

Другие поражения

Также был поражен ряд вражеских пунктов управления БПЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один — в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.).

Атакован склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).



Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.

