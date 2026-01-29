Російську РЛС "Небо-СВУ" за $100 млн уражено на ТОТ Луганщини, - Генштаб
Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію на окупованій Луганщині.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Удару було завдано в районі тимчасово окупованої Лимарівки. Уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ". Орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.
Інші ураження
Також було уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.).
Атаковано склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область).
Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.
