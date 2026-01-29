Російську РЛС "Небо-СВУ" за $100 млн уражено на ТОТ Луганщини, - Генштаб

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію на окупованій Луганщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Удару було завдано в районі тимчасово окупованої Лимарівки. Уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ". Орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.

Інші ураження

Також було уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.).

Атаковано склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область).

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

Генштаб ЗС РЛС знищення Луганська область
Дякую всім причетним! Слава ЗСУ!
29.01.2026 12:20 Відповісти
Ця система в союзі мала назву "Тропа", це початок 80 років, це була надсекретна станція по опізнаванню цілей- "свій"- "чужий".
Молодці!
29.01.2026 12:51 Відповісти
Честь і хвала хлопцям. Добре що вразили, але сумно що Генштаб хвалиться успіхами батальйону чи роти. Докотились генерали від досягнень по розгрому орди під Києвом, під час Харківського та Херсонського контрнаступу до рівня спостерігачів за успіхами окремих підрозділів. Я не адепт Залужного, але тВорога ***** обвішає орденами до п'ят.
29.01.2026 13:32 Відповісти
 
 