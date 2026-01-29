Російську РЛС "Небо-СВУ" за $100 млн уражено на ТОТ Луганщини, - Генштаб

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію на окупованій Луганщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Удару було завдано в районі тимчасово окупованої Лимарівки. Уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ". Орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.

Дивіться: Дрони-камікадзе "PEGAS" 28-ї ОМБр знищили 4 наземні роботи, 3 автівки та гармату окупантів. ВIДЕО

Інші ураження

Також було уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.).

Атаковано склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область).



Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

Також дивіться: Дрон-камікадзе викинув росіянина з труби, а другий безпілотник завершив ліквідацію. ВIДЕО