РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10393 посетителя онлайн
Новости Противодействие беспилотникам РФ Индустрия дронов Поддержка Украины Словенией
932 1

Наземные платформы и противодроновые модули: Словения представила Украине наработки в противодействии БПЛА, - Минобороны

Индустрия дронов

Сотрудничество Словении и Украины

Состоялась встреча представителей Минобороны со словенской делегацией, в ходе которой последняя представила свои предложения и наработки по противодействию дронам, в частности наземные платформы и противодроновые модули.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потребности Украины

Как отмечается, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и государственный секретарь Министерства обороны Словении Боштян Павлин отдельно остановились на потребностях Украины и новейших разработках для противодействия БПЛА.

Прежде всего Боев поблагодарил Словению за участие в инициативе PURL, которая крайне важна для поставок критического вооружения и боеприпасов. Он также выразил благодарность всему словенскому народу за оказанную помощь – как военную, так и гуманитарную.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словения выделит 43 млн евро на инициативу PURL до конца года, - Шмыгаль

Помощь от Словении

В свою очередь Павлин сообщил о подготовке нового пакета помощи, который будет предоставлен Украине впоследствии.

"Системы ПВО и ПРО, ракеты к ним и средства противодействия дронам – это то, что спасает украинцев. Мы готовы сотрудничать и делиться опытом, чтобы выработать совместные механизмы защиты", – отметил Боев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словения подтвердила готовность продолжать военную помощь Украине, - МИД страны

Он также озвучил потребности нашей страны на 2026 год и отметил, что Украина готова к взаимовыгодному партнерству и обмену опытом.

Автор: 

беспилотник (5144) Минобороны (9614) Словения (157)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які нах. "досвід напрацювання щодо протидії дронам" може надати Словенія Україні??? Де, на чому і на кому вони це "напрацьовували"?
показать весь комментарий
29.01.2026 17:35 Ответить
 
 