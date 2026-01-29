Наземные платформы и противодроновые модули: Словения представила Украине наработки в противодействии БПЛА, - Минобороны
Индустрия дронов
Состоялась встреча представителей Минобороны со словенской делегацией, в ходе которой последняя представила свои предложения и наработки по противодействию дронам, в частности наземные платформы и противодроновые модули.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Потребности Украины
Как отмечается, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и государственный секретарь Министерства обороны Словении Боштян Павлин отдельно остановились на потребностях Украины и новейших разработках для противодействия БПЛА.
Прежде всего Боев поблагодарил Словению за участие в инициативе PURL, которая крайне важна для поставок критического вооружения и боеприпасов. Он также выразил благодарность всему словенскому народу за оказанную помощь – как военную, так и гуманитарную.
Помощь от Словении
В свою очередь Павлин сообщил о подготовке нового пакета помощи, который будет предоставлен Украине впоследствии.
"Системы ПВО и ПРО, ракеты к ним и средства противодействия дронам – это то, что спасает украинцев. Мы готовы сотрудничать и делиться опытом, чтобы выработать совместные механизмы защиты", – отметил Боев.
Он также озвучил потребности нашей страны на 2026 год и отметил, что Украина готова к взаимовыгодному партнерству и обмену опытом.
