Наземні платформи та протидронові модулі: Словенія представила Україні напрацювання у протидії БпЛА, - Міноборони

Відбулася зустріч представників Міноборони зі словенською делегацією, під час якої остання представила свої пропозиції та напрацювання щодо протидії дронам, зокрема наземні платформи та протидронові модулі.

Потреби України

Як зазначається, заступник мністра оборони України Сергій Боєв та державний секретар Міністерства оборони Словенії Боштян Павлін окремо зупинилися на потребах України та новітніх розробках для протидії БпЛА.

Насамперед Боєв подякував Словенії за участь в ініціативі PURL, яка край важлива для постачання критичного озброєння та боєприпасів. Він також висловив вдячність всьому словенському народу за надану допомогу – як військову, так і гуманітарну.

Допомога від Словенії

Своєю чергою Павлін повідомив про підготовку нового пакета допомоги, який буде надано Україні згодом.

"Системи ППО та ПРО, ракети до них та засоби протидії дронам – це те, що рятує українців. Ми готові співпрацювати та ділитися досвідом, щоб напрацювати спільні механізми захисту", – зазначив Боєв.

Він також озвучив потреби нашої країни на 2026 рік та зазначив, що Україна готова до взаємовигідного партнерства і обміну досвідом.