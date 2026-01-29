РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15466 посетителей онлайн
Новости Угольное дело против Порошенко
4 031 149

В 2014 году удалось избежать коллапса в энергетике, хотя в бюджете не было средств, - Порошенко

Угольное дело: Порошенко сделал заявление после суда

В 2014 году удалось избежать энергетического коллапса, несмотря на то, что в государственном бюджете не было.

Об этом он сказал после заседания Шевченковского райсуда, который продолжает рассмотрение "угольного дела", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Порошенко, это дело является исключительно политическим, и на фоне ситуации с критической инфраструктурой выглядит абсурдной попыткой власти отвлечь внимание от коррупционных скандалов.

Читайте также: Небо Украины открыто не только из-за совершенствования ракет РФ, но и из-за коррупции, - Порошенко

"Все забыли, что в 2014 году температура была такой же, минус 20-25. Денег в государственной казне было ноль. И планы агрессора ничем не отличались. Потому что в дополнение к ракетно-артиллерийским, минометным атакам на генерацию, я имею в виду и ТЭЦ в Счастье, и ТЭЦ в Славянске, в Угледаре, генерация была де-факто заблокирована.

И мы упорной работой – президент, правительство, власть – защитили от этого. За 11 лет некоторые забыли, что были отданы приказы, чтобы уголь закупался по цене, вдвое ниже альтернативной, на украинской территории, в украинских шахтах, у украинских производителей. И тем самым избежали риска "холодомора". Хотел бы напомнить, что именно в это время Россия остановила отгрузку угля с российской территории, из Кузбасса. Все контракты были сорваны. Поставки угля прекращены. Они в 2014-м ждали того, чего добились сегодня", - пояснил лидер "ЕС".

Порошенко напомнил о скандале с "Миндичгейтом", ситуации со "слугой народа" Киселем, которого подозревают в получении взяток за голосование, и об экс-главе СБУ Баканове, против которого открыли производство за коррупцию.

"Кто им помог бежать? Миндичу, Баканову, "Шугармену"? Пограничная служба Украины. По Порошенко они применяли так называемый "тревел-бан", когда Дейнеко лично руководил процессом незаконного недопуска Порошенко, что и было признано решением апелляционного суда, вступившим в законную силу. Где сейчас господин Дейнеко? Сбежал с должности", - добавил пятый президент.

Смотрите также: Порошенко с депутатами "Евросолидарности" передали дроны и технику в 14 бригад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мне кажется, мы живем в двух мирах. Они, вся эта кодла – воруют и разрушают Украину. 11 лет назад мы спасли страну от "холодомора". 11 лет назад мы боролись за территориальную целостность государства, начали строительство армии. 11 лет назад я подписал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы подписали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

И мы остановили войну Минскими соглашениями. Купили, выжали, выдалили время, которое позволило нам построить государство, построить Вооруженные Силы, построить Церковь, построить нацию, которая позволила разрушить путинский сценарий ликвидации Украины. Они нам мешали, мешают и будут мешать это делать. И сегодня на заседании суда, к сожалению, это продемонстрировали", - подытожил Порошенко.

Читайте: Порошенко и еврокомиссар Кос обсудили ускорение евроинтеграции Украины

Автор: 

Порошенко Петр (19285) энергетика (3441)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
З божевільними марно говорити. Вибрали Зе тому що "маладой і крісівій" тут не було логіки - всього лиш емоції. І вони ніколи не зізнаються що самі знищили країну
показать весь комментарий
29.01.2026 16:28 Ответить
+30
Ніякої помилки нема. Порох каже про той час, коли овоч втік в кацапстан та залишив порожніми бюджетні рахунки.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:33 Ответить
+30
Україні ПОТРІБЕН ПОРОХ!!!!
показать весь комментарий
29.01.2026 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну тепер для Пороха це вже особисте.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:14 Ответить
не схоже
бо він може навіть найняти людей шоб привезли міндічів сюди
але він як завжди вибрав шлях судів та домовленностей
нічому життя не навчило
показать весь комментарий
29.01.2026 17:16 Ответить
Скільки цирку було? Кого посадили? Хоч одне прізвище сюди, будь ласка.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:20 Ответить
Всі кого посадив Порошенко, потім відпустив Зеленський!
показать весь комментарий
31.01.2026 07:40 Ответить
*Білорусику*, прізвище хоч одне в студію!
показать весь комментарий
31.01.2026 20:28 Ответить
Єфремов!
показать весь комментарий
01.02.2026 07:48 Ответить
.... побачила у стрічці....
Коментарі там - стенограма з божевільні. У скажених прибічників Зеленського буквально істерика - у ЛІДЕРА СВІТУ низький рейтинг! Ви що! Це ж замах на таку прекрасну реальність! Може, ще й не перевиберемо «богомданного» ******* націі?! Хай впродовж третього терміну «дореформує» залишки країни…
Хтось пише: це у порохоботів агонія.. І кілька оцих регочучих смайлів - таких, що морда навстіж - 🤣.
Я, коли бачу ці смайли у такому контексті, подумки беру шампур вцд шашлика і акуратно запихаю реготуну у пащеку. Трішки попускає.
Це не народ, це розумові огризки. Не життя живуть, а проходять щоденний квест на виживання, кмітливість і везучість: сховатися від ракети, зігріти дитину, накалапуцяти якогось їдла…
З новин - у перспективі продовження війни, здорожчання геть усього, тотальна економія, як нам акуратно озвучують, уже на 150 років наперед… Оце, блд, здобули!
Але головна турбота розумових огризків - щоб більше не «барига». При якому вони дупля не відбивали, що у країні війна, і є переселенці, і є закатовані, і є Герої…
Справжній вирок і фатальна розвʼязка для країни - оці зубожілі пролетарії.
Будуть блювати і їсти своє блювотиння, але триматимуться за наскрізь брехливий образ Зеленського, по факту - зрадника і корупціонера найвищої проби.

https://t.me/dmytro_chekalkyn/7910 Світлана Самарська
показать весь комментарий
29.01.2026 17:23 Ответить
Це в кремлі так порахували, можна посилання на першоджерело досліджень?
показать весь комментарий
29.01.2026 21:43 Ответить
Знайди тут, на цензорі, опитування КМІС, стосовно рейтингів партій, там саме ці проценти зазначені.

Або відправ на ГО "Справа Громад" штуку грвень, покажи платіжку - тоді я знайду і покажу.
показать весь комментарий
29.01.2026 22:42 Ответить
Країна вимерзає, в Києві через загрозу зупинки каналізації навіть зібралися копати вигрібні ями, рве теплотраси і радіатори в замерзлих домах... Але судять Петра Порошенка, який не дав цьому статися взимку 2014-2015рр.
Театр абсурду якийсь!
Інколи думаю, що президенту в 2014-ому не треба було нічого робити - якби країна замерзла без вугілля тоді, а потім ще й втратила заощадження у пограбованому Приватбанку в 2015-му, то може не проголосувала б так у 2019 році.
Вибачте, друзі, це мої сумні роздуми після чергового засідання суду у вугільній справі.
Насправді восени 2014 року, в розпал енергетичної кризи, віялових відключень, аномально холодної погоди та блокади Росії влада свідомо вирішила купувати антрацит на державних шахтах, які були зареєстровані на підконтрольній території. Це ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» і ДП «Луганськвугілля».
Ці шахти платили податки в бюджет України, а шахтарі, що добували вугілля на окупованих територіях, мали змогу отримувати зарплати та годувати свої родини.
Звинувачення на адресу Порошенка вигадане Портновим. Записи голосів Бігусу підкинули, тупо використавши його для політичної розправи. Чий там голос сказати не можна, бо Бігус оригінали записів та носіїв так і не надав. Думаю в нього їх ніколи і не було.

🗣https://t.me/zelenicholovichky/12341 Віктор Уколов
показать весь комментарий
29.01.2026 17:41 Ответить
Тому, що пиня знав, що Порох вирулить. А шобла здала Південь і всі підходи до України. Карту дивись.
показать весь комментарий
30.01.2026 01:45 Ответить
бред
показать весь комментарий
29.01.2026 17:56 Ответить
А звідки бути тим коштам,коли ти сплачував податки у офшорах через роялті та дивіденди?
показать весь комментарий
29.01.2026 18:09 Ответить
скільки податків він там сплатив?, ну, хоч приблизно? Доводь пруфами.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:09 Ответить
А далі пішла судова рехворма,якою ти так гордився. Половина бюджету йде тридцятирічним пенсіонерам з пожиттєвими ой як немаленьким утриманням
За наші гроші купував суддів-прокурорів. І знову до корита пнешся?
показать весь комментарий
29.01.2026 18:15 Ответить
Судова реформа від тої влади була незавершеною, її мали продовжити спадкоємці посад на Банковій та Грушевського. Чому незавершеною? - тому що такі об'ємні речі за один термін представнцького мандату попросту неможливо зробити. Чому непродовжили? - відповідай сам.
Тридцятирічні пенсіонери? А хто-хто їх допустив? Бажано з пруфами.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:13 Ответить
Порівняв... батончик з пальцем.
показать весь комментарий
29.01.2026 18:24 Ответить
Порошенко яким боком тоді до економіки? Тоді все витягнув Яценюк, якого порох пізніше і "зїв".
показать весь комментарий
29.01.2026 18:29 Ответить
Тому що речі, за які розказує Порошенко - то були політико-економічні рішення тієї коаліційної влади. Без участі Президента їх здійснити було неможливо. А конкретно екномічну частину, звісно, виконував Яценюк. Тільки з'їв його не Порошенко, а Беня, який тоді був в складі БПП. І у Бені були вагомі причини на те...
показать весь комментарий
29.01.2026 20:17 Ответить
Беня в складі БПП - це щось нове. То це він виносив Яценюка з трибуни за ноги (чи поміжноги)? Порох надіявся, що його фракція буде мати монобільшість і був дуже не задоволений, коли "Народний фронт" Яценюк забрав у нього голоси і він змушений був йти з ними в коаліцію. Але він організував травлю Яценюка і змусив його піти у відставку, щоб призначити віницького корефана Гройсмана. Але економіку в 2014р. витягнув саме Яценюк і не завдяки Порошенку.
показать весь комментарий
29.01.2026 22:43 Ответить
Травлю Яценюка організував Беня на своєму Г+Г.
Порошенківські ЗМІ (і сам Порох, і наближені до нього функціонери) жодного поганого слова про особисто Яценюка і його команду не сказали! А те що окремі члени БПП піддалися на агітацію Бені (наприклад, покійний Герой війни, тому його прізвище не згадую) - так ото все наслідки беніної агітації.

А чому ти дивуєшся, що беніні люди були в БПП? Ото найяскравші з них - Насіров, Томенко і Павелко. Ще був один, прізвище забув, все після 21/04.2019р. намагався стати представником Зе в ВР - не прокатило йому.
показать весь комментарий
29.01.2026 22:55 Ответить
16 лютого 2016 року фракція БПП (Блок Петра Порошенка) переважною більшістю голосів (97 «за» зі 136) підтримала постанову про недовіру уряду Арсенія Яценюка, ініційовану їхнім головою фракції Юрієм Луценком, проте голосів у Раді не вистачило. Хоча фракція вирішила голосувати «за» після засідання, остаточна відставка відбулася пізніше, у квітні 2016 року.
Основні деталі голосування 16 лютого 2016 року:

Голоси БПП: 97 - «за», 10 - утрималися, 10 - не голосували, інші були відсутні.Ініціатор: Проєкт постанови вніс голова фракції БПП Юрій Луценк.
показать весь комментарий
29.01.2026 23:10 Ответить
Ось на додадачу https://lb.ua/news/2019/06/15/429683_yatsenyuk_poroshenko_2014_goda_ustroil.html
показать весь комментарий
29.01.2026 23:17 Ответить
на дату цієї публікації увагу звернув?
Початок політичної боротьби за Верхну Раду. Порошенко якраз відмовився від попутчиків і повернув чисто партію "Солідарність", без всіх інших з коаліції, навіть тих, які були разом весь період їхньої влади, але могли завадити його партії пройти в ВР (Яценюк-камікадзе - один з таких). Яценюк якраз в ту пору захотів пройти в ВР на власному авторитеті, відновивши свій Фронт змін - який і в кращі часи не мав прхідного рейтингу. Ну, це - типова чвара союзників на одному електоральному полі, нічого більше. До речі, хіба відставка Яценюка могла якимось чином вплинути на позиції Порошенка в 2019-му? А не серіал про Васю (від бені)?
показать весь комментарий
29.01.2026 23:26 Ответить
Де тут травля?
До речі, ці події були в 16-му році, а не в 15-му, коли Беня травив Яценюка на своїх помийках.. А на той час весною 16-го в коаліції БПП+НФ вже було погоджено (прийнято узгоджену позицію), що Яценюк має піти у відставку, його місце займає Гройсман, а місце Гройсмана - Парубій.
Якщо тобі досі невідомо - то нагадаю давню істину: реформатори - це камікадзе. Їхнє завдання - зробити політичні реформи, і піти в політичне небуття. Яценюк повторив шлях Бальцеровича. Він обрав сам свою долю. І за це йому велика подяка.
показать весь комментарий
29.01.2026 23:19 Ответить
А Порошенко не був реформатором? Йому не пора в забуття? "Ото найяскравші з них - Насіров, Томенко і Павелко" (с) Томенко ніколи не був Бенін і ніколи не був в БПП Ну а те, що яценюк сам каже, що порох виділив 30 млн. $ щоб його звалити, то це не травля, це так собі, щоб його рідбадьорити
показать весь комментарий
29.01.2026 23:32 Ответить
Рейтинг Порошенка бачив? Не здогадуєшся, чому такий?
Ну, а стосовно беніних кадрів - гугли сам. Томенко, між іншим, був знятий з нардепів саме тому, що вийшов з БПП.
Короче, ти сильно забрехався. Та пізно мені тебе розвінчувати. Треба лягати спати.
показать весь комментарий
30.01.2026 00:31 Ответить
Довбень, почитай те інтервю Яценюка, де він сам каже про те що порох робив все щоб його звалити. А що до рейтингу, то у Трампа зараз рейтинг десь 37%, але всі американські політологи кажуть, що як впаде до 30%, то це можна буде вважати "мусорним". А Який там потужний рейтинг у Пороха?
показать весь комментарий
30.01.2026 09:39 Ответить
ти долбойлб, ти так і нічого не зрозумів, навіть те, що я написав тобі прямим текстом (хіба що за рейтинг Пороха тільки натякнув, чого він низький). Та ладно: тобі щось розказувати - час втрачати.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:22 Ответить
от цікаво ,прозеленські боти ,працюють за гроші русні ? Чи вони кожний трясеться в екстазі ,шо можно ,так легко нас** ти тут в стрічці ,таким чином ,шоб посіяти депресуру в українцях , помститися за ті часи з14р по 19р . , коли зажравшийся плебс , вирішив ,шо Порошенко вже не потрібен , він багато зробив для України та людей , тепер треба" зреліщ" ?...на кого розраховують ці вибл* дки ботяри подоляцькі ? Хай вас Бог покарає ,і ви знаєте шо це заслуговуєте !!!...
показать весь комментарий
29.01.2026 18:42 Ответить
В 2014 що, били по енергетиці ?! Канфетів ***** переїв !?
показать весь комментарий
29.01.2026 18:45 Ответить
так ми всі їли канфети від рошен з 14р . їздили за кордон , розвивали свій бізнес , ніяких бомб на голову не скидалося , не було стільки горя як сьогодні , при зеленський мафії 🤡 !!!Ми були при Порошенко щасливі ,наші діти та онуки мали перспективи ,жити добре , сьогодні українців грабує племя зеленського торчка , сьогодні прийшов холодомор , та на кожному кроці ,смерть ,будьте ви всі, хто підтримує цю зеленську шоблу ,ПРОКЛЯТІ !!! ...
показать весь комментарий
29.01.2026 18:59 Ответить
Нехер цю лабуду вкотре сюди нести. В суді, за який мова в цій інфі, її притягнути за вуха не можуть - а то ти намагаєшся.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:19 Ответить
Насипай Порох побільше цьому пі...у - ця мразота продала за евро всю Україну.
показать весь комментарий
29.01.2026 19:28 Ответить
За бусіки
показать весь комментарий
30.01.2026 01:31 Ответить
Да, да, мы помним, подняли все энерго тарифы для населения и спасли все энерго госкомпании, реформа по порошенковски, поднять тарифы и срубить бабло с людей. Роттердам+, ау!!!
показать весь комментарий
29.01.2026 20:02 Ответить
А треба було тоді все МВФ і Євросоюз в сраку послати з їх вимогами, і опинитися один-на-один у війні з касапами....
показать весь комментарий
29.01.2026 20:20 Ответить
Не було грошей, але, дякувати Богу, був Деркач
показать весь комментарий
29.01.2026 21:42 Ответить
От якраз тоді Деркач був відсторонений Яценюком від фактичного керівництва Енергоатомом. Гугли.
показать весь комментарий
29.01.2026 22:44 Ответить
От ви смішний, Петро Олексійович...а двушечку на мацкву не могли отправлять??? А маладиє ригі можуть.
показать весь комментарий
30.01.2026 01:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 