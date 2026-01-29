В 2014 году удалось избежать коллапса в энергетике, хотя в бюджете не было средств, - Порошенко
В 2014 году удалось избежать энергетического коллапса, несмотря на то, что в государственном бюджете не было.
Об этом он сказал после заседания Шевченковского райсуда, который продолжает рассмотрение "угольного дела", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Порошенко, это дело является исключительно политическим, и на фоне ситуации с критической инфраструктурой выглядит абсурдной попыткой власти отвлечь внимание от коррупционных скандалов.
"Все забыли, что в 2014 году температура была такой же, минус 20-25. Денег в государственной казне было ноль. И планы агрессора ничем не отличались. Потому что в дополнение к ракетно-артиллерийским, минометным атакам на генерацию, я имею в виду и ТЭЦ в Счастье, и ТЭЦ в Славянске, в Угледаре, генерация была де-факто заблокирована.
И мы упорной работой – президент, правительство, власть – защитили от этого. За 11 лет некоторые забыли, что были отданы приказы, чтобы уголь закупался по цене, вдвое ниже альтернативной, на украинской территории, в украинских шахтах, у украинских производителей. И тем самым избежали риска "холодомора". Хотел бы напомнить, что именно в это время Россия остановила отгрузку угля с российской территории, из Кузбасса. Все контракты были сорваны. Поставки угля прекращены. Они в 2014-м ждали того, чего добились сегодня", - пояснил лидер "ЕС".
Порошенко напомнил о скандале с "Миндичгейтом", ситуации со "слугой народа" Киселем, которого подозревают в получении взяток за голосование, и об экс-главе СБУ Баканове, против которого открыли производство за коррупцию.
"Кто им помог бежать? Миндичу, Баканову, "Шугармену"? Пограничная служба Украины. По Порошенко они применяли так называемый "тревел-бан", когда Дейнеко лично руководил процессом незаконного недопуска Порошенко, что и было признано решением апелляционного суда, вступившим в законную силу. Где сейчас господин Дейнеко? Сбежал с должности", - добавил пятый президент.
"Мне кажется, мы живем в двух мирах. Они, вся эта кодла – воруют и разрушают Украину. 11 лет назад мы спасли страну от "холодомора". 11 лет назад мы боролись за территориальную целостность государства, начали строительство армии. 11 лет назад я подписал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы подписали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.
И мы остановили войну Минскими соглашениями. Купили, выжали, выдалили время, которое позволило нам построить государство, построить Вооруженные Силы, построить Церковь, построить нацию, которая позволила разрушить путинский сценарий ликвидации Украины. Они нам мешали, мешают и будут мешать это делать. И сегодня на заседании суда, к сожалению, это продемонстрировали", - подытожил Порошенко.
бо він може навіть найняти людей шоб привезли міндічів сюди
але він як завжди вибрав шлях судів та домовленностей
нічому життя не навчило
Коментарі там - стенограма з божевільні. У скажених прибічників Зеленського буквально істерика - у ЛІДЕРА СВІТУ низький рейтинг! Ви що! Це ж замах на таку прекрасну реальність! Може, ще й не перевиберемо «богомданного» ******* націі?! Хай впродовж третього терміну «дореформує» залишки країни…
Хтось пише: це у порохоботів агонія.. І кілька оцих регочучих смайлів - таких, що морда навстіж - 🤣.
Я, коли бачу ці смайли у такому контексті, подумки беру шампур вцд шашлика і акуратно запихаю реготуну у пащеку. Трішки попускає.
Це не народ, це розумові огризки. Не життя живуть, а проходять щоденний квест на виживання, кмітливість і везучість: сховатися від ракети, зігріти дитину, накалапуцяти якогось їдла…
З новин - у перспективі продовження війни, здорожчання геть усього, тотальна економія, як нам акуратно озвучують, уже на 150 років наперед… Оце, блд, здобули!
Але головна турбота розумових огризків - щоб більше не «барига». При якому вони дупля не відбивали, що у країні війна, і є переселенці, і є закатовані, і є Герої…
Справжній вирок і фатальна розвʼязка для країни - оці зубожілі пролетарії.
Будуть блювати і їсти своє блювотиння, але триматимуться за наскрізь брехливий образ Зеленського, по факту - зрадника і корупціонера найвищої проби.
Театр абсурду якийсь!
Інколи думаю, що президенту в 2014-ому не треба було нічого робити - якби країна замерзла без вугілля тоді, а потім ще й втратила заощадження у пограбованому Приватбанку в 2015-му, то може не проголосувала б так у 2019 році.
Вибачте, друзі, це мої сумні роздуми після чергового засідання суду у вугільній справі.
Насправді восени 2014 року, в розпал енергетичної кризи, віялових відключень, аномально холодної погоди та блокади Росії влада свідомо вирішила купувати антрацит на державних шахтах, які були зареєстровані на підконтрольній території. Це ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» і ДП «Луганськвугілля».
Ці шахти платили податки в бюджет України, а шахтарі, що добували вугілля на окупованих територіях, мали змогу отримувати зарплати та годувати свої родини.
Звинувачення на адресу Порошенка вигадане Портновим. Записи голосів Бігусу підкинули, тупо використавши його для політичної розправи. Чий там голос сказати не можна, бо Бігус оригінали записів та носіїв так і не надав. Думаю в нього їх ніколи і не було.
За наші гроші купував суддів-прокурорів. І знову до корита пнешся?
Тридцятирічні пенсіонери? А хто-хто їх допустив? Бажано з пруфами.
Порошенківські ЗМІ (і сам Порох, і наближені до нього функціонери) жодного поганого слова про особисто Яценюка і його команду не сказали! А те що окремі члени БПП піддалися на агітацію Бені (наприклад, покійний Герой війни, тому його прізвище не згадую) - так ото все наслідки беніної агітації.
А чому ти дивуєшся, що беніні люди були в БПП? Ото найяскравші з них - Насіров, Томенко і Павелко. Ще був один, прізвище забув, все після 21/04.2019р. намагався стати представником Зе в ВР - не прокатило йому.
Основні деталі голосування 16 лютого 2016 року:
Голоси БПП: 97 - «за», 10 - утрималися, 10 - не голосували, інші були відсутні.Ініціатор: Проєкт постанови вніс голова фракції БПП Юрій Луценк.
Початок політичної боротьби за Верхну Раду. Порошенко якраз відмовився від попутчиків і повернув чисто партію "Солідарність", без всіх інших з коаліції, навіть тих, які були разом весь період їхньої влади, але могли завадити його партії пройти в ВР (Яценюк-камікадзе - один з таких). Яценюк якраз в ту пору захотів пройти в ВР на власному авторитеті, відновивши свій Фронт змін - який і в кращі часи не мав прхідного рейтингу. Ну, це - типова чвара союзників на одному електоральному полі, нічого більше. До речі, хіба відставка Яценюка могла якимось чином вплинути на позиції Порошенка в 2019-му? А не серіал про Васю (від бені)?
До речі, ці події були в 16-му році, а не в 15-му, коли Беня травив Яценюка на своїх помийках.. А на той час весною 16-го в коаліції БПП+НФ вже було погоджено (прийнято узгоджену позицію), що Яценюк має піти у відставку, його місце займає Гройсман, а місце Гройсмана - Парубій.
Якщо тобі досі невідомо - то нагадаю давню істину: реформатори - це камікадзе. Їхнє завдання - зробити політичні реформи, і піти в політичне небуття. Яценюк повторив шлях Бальцеровича. Він обрав сам свою долю. І за це йому велика подяка.
Ну, а стосовно беніних кадрів - гугли сам. Томенко, між іншим, був знятий з нардепів саме тому, що вийшов з БПП.
Короче, ти сильно забрехався. Та пізно мені тебе розвінчувати. Треба лягати спати.