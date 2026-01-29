В 2014 году удалось избежать коллапса в энергетике, хотя в бюджете не было средств, - Порошенко

В 2014 году удалось избежать энергетического коллапса, несмотря на то, что в государственном бюджете не было.

Об этом он сказал после заседания Шевченковского райсуда, который продолжает рассмотрение "угольного дела", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Порошенко, это дело является исключительно политическим, и на фоне ситуации с критической инфраструктурой выглядит абсурдной попыткой власти отвлечь внимание от коррупционных скандалов.

Читайте также: Небо Украины открыто не только из-за совершенствования ракет РФ, но и из-за коррупции, - Порошенко

"Все забыли, что в 2014 году температура была такой же, минус 20-25. Денег в государственной казне было ноль. И планы агрессора ничем не отличались. Потому что в дополнение к ракетно-артиллерийским, минометным атакам на генерацию, я имею в виду и ТЭЦ в Счастье, и ТЭЦ в Славянске, в Угледаре, генерация была де-факто заблокирована.

И мы упорной работой – президент, правительство, власть – защитили от этого. За 11 лет некоторые забыли, что были отданы приказы, чтобы уголь закупался по цене, вдвое ниже альтернативной, на украинской территории, в украинских шахтах, у украинских производителей. И тем самым избежали риска "холодомора". Хотел бы напомнить, что именно в это время Россия остановила отгрузку угля с российской территории, из Кузбасса. Все контракты были сорваны. Поставки угля прекращены. Они в 2014-м ждали того, чего добились сегодня", - пояснил лидер "ЕС".

Порошенко напомнил о скандале с "Миндичгейтом", ситуации со "слугой народа" Киселем, которого подозревают в получении взяток за голосование, и об экс-главе СБУ Баканове, против которого открыли производство за коррупцию.

"Кто им помог бежать? Миндичу, Баканову, "Шугармену"? Пограничная служба Украины. По Порошенко они применяли так называемый "тревел-бан", когда Дейнеко лично руководил процессом незаконного недопуска Порошенко, что и было признано решением апелляционного суда, вступившим в законную силу. Где сейчас господин Дейнеко? Сбежал с должности", - добавил пятый президент.

Смотрите также: Порошенко с депутатами "Евросолидарности" передали дроны и технику в 14 бригад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мне кажется, мы живем в двух мирах. Они, вся эта кодла – воруют и разрушают Украину. 11 лет назад мы спасли страну от "холодомора". 11 лет назад мы боролись за территориальную целостность государства, начали строительство армии. 11 лет назад я подписал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы подписали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

И мы остановили войну Минскими соглашениями. Купили, выжали, выдалили время, которое позволило нам построить государство, построить Вооруженные Силы, построить Церковь, построить нацию, которая позволила разрушить путинский сценарий ликвидации Украины. Они нам мешали, мешают и будут мешать это делать. И сегодня на заседании суда, к сожалению, это продемонстрировали", - подытожил Порошенко.

Читайте: Порошенко и еврокомиссар Кос обсудили ускорение евроинтеграции Украины