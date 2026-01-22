Порошенко с депутатами "Евросолидарности" передали дроны и технику в 14 бригад

Петр Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" в День Соборности Украины передал дроны и технику в подразделения 14 бригад Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость этой партии помощи – 30 млн грн, из них почти 13 млн грн на дроны выделила партия "Европейская Солидарность". Об этом говорится на сайте ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воинам 636-го зенитного батальона, которые сбивают "шахидов" в Сумской области, передали автомобиль, генераторы и зарядные станции. ВИДЕО+ФОТО

Поддержка фронта

Как известно, более 2,5 тысячи партийцев "Евросолидарности" защищают Украину на фронте.

"День Соборности Украины — это день, который символизирует единство. И обеспечивается оно нашими воинами, которые держат фронт. Именно благодаря этим ребятам и девушкам сохраняется Украинское Государство — единое, соборное, независимое", — написал Порошенко в соцсетях.







"Технику, которую мы сегодня передаем, не так просто достать. За крылатыми дронами "Молния", которые работают на очень большом тыловом расстоянии с максимальным поражением, выстроилась очередь из подразделений", — отмечает пятый Президент.

Сегодня дронари получили 125 комплексов "Молния". Также войскам передали 555 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; 66 генераторов; 65 зарядных станций; 35 комплектов Starlink; мониторы, ноутбуки и другую электронику.

Читайте: Силам обороны передали 6 комплексов "Ай-Петри" для защиты критической инфраструктуры

Поддержка армии и борьба с коррупцией как залог единства Украины

"Здесь собрались военные, которые держат позиции по всей линии фронта. Это люди из Донецкой, Луганской, Запорожской, Крымской, Харьковской, Львовской, Винницкой, Черкасской областей... Разные судьбы и пути, но одна общая мечта и цель — свободная и соборная Украина", — пишет Петр Порошенко.

"Все они — наши друзья. Мы постоянно на связи, знаем ситуацию на направлениях и понимаем их потребности. А когда что-то нужно срочно, звонят в любое время, и мы сразу ищем возможности найти и закупить необходимое, а затем договариваемся о месте, времени и как можно быстрее отгружаем технику", — отмечает Порошенко.

Он также отметил, что многочисленные коррупционные скандалы подрывают доверие внутри страны: "Миндичгейт" – когда воровали на энергетике, "бакановгейт" – когда торговали санкциями, "шурмагейт" – это снова кражи на энергетике, "фламингогейт" – когда поставляют на фронт некачественную продукцию.

Сегодня вручено подозрение экс-руководителю Государственной пограничной службы. И это еще не полный список.

"Это разочаровывает, это вызывает возмущение и злость. Но не должно подорвать доверие армии к украинскому народу и украинцев к военным. Потому что на этом и держится государство", — убежден Петр Порошенко.

Ранее мы сообщали, что 24 украинские бригады получили полторы тысячи шин и мобильные шиномонтажи.

Читайте также: Подразделения на фронте получат шесть прачечно-душевых комплексов. ФОТО