Порошенко с депутатами "Евросолидарности" передали дроны и технику в 14 бригад
Петр Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" в День Соборности Украины передал дроны и технику в подразделения 14 бригад Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость этой партии помощи – 30 млн грн, из них почти 13 млн грн на дроны выделила партия "Европейская Солидарность". Об этом говорится на сайте ЕС.
Поддержка фронта
Как известно, более 2,5 тысячи партийцев "Евросолидарности" защищают Украину на фронте.
"День Соборности Украины — это день, который символизирует единство. И обеспечивается оно нашими воинами, которые держат фронт. Именно благодаря этим ребятам и девушкам сохраняется Украинское Государство — единое, соборное, независимое", — написал Порошенко в соцсетях.
"Технику, которую мы сегодня передаем, не так просто достать. За крылатыми дронами "Молния", которые работают на очень большом тыловом расстоянии с максимальным поражением, выстроилась очередь из подразделений", — отмечает пятый Президент.
Сегодня дронари получили 125 комплексов "Молния". Также войскам передали 555 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; 66 генераторов; 65 зарядных станций; 35 комплектов Starlink; мониторы, ноутбуки и другую электронику.
Поддержка армии и борьба с коррупцией как залог единства Украины
"Здесь собрались военные, которые держат позиции по всей линии фронта. Это люди из Донецкой, Луганской, Запорожской, Крымской, Харьковской, Львовской, Винницкой, Черкасской областей... Разные судьбы и пути, но одна общая мечта и цель — свободная и соборная Украина", — пишет Петр Порошенко.
"Все они — наши друзья. Мы постоянно на связи, знаем ситуацию на направлениях и понимаем их потребности. А когда что-то нужно срочно, звонят в любое время, и мы сразу ищем возможности найти и закупить необходимое, а затем договариваемся о месте, времени и как можно быстрее отгружаем технику", — отмечает Порошенко.
Он также отметил, что многочисленные коррупционные скандалы подрывают доверие внутри страны: "Миндичгейт" – когда воровали на энергетике, "бакановгейт" – когда торговали санкциями, "шурмагейт" – это снова кражи на энергетике, "фламингогейт" – когда поставляют на фронт некачественную продукцию.
Сегодня вручено подозрение экс-руководителю Государственной пограничной службы. И это еще не полный список.
"Это разочаровывает, это вызывает возмущение и злость. Но не должно подорвать доверие армии к украинскому народу и украинцев к военным. Потому что на этом и держится государство", — убежден Петр Порошенко.
"Ми підтримуємо всі роди військ: Сухопутні, Повітряні, Військово-морські сили, бійців ССО, ТрО, логістів, бойових медиків. Там, де найважче, - маємо бути поруч.
Сьогодні передаємо дрони різного типу, генератори та зарядні станції воїнам із 14-ї, 116-ї, 72-ї, 152-ї та 159-ї механізованих бригад, 78-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, 25-ї повітряно-десантної бригади, окремого центру ССО, 47-ї артилерійської бригади, 73-го центру ССО, 5-ї штурмової бригади, 421 батальйону безпілотних систем та 26-го дивізіону річкових катерів.
Усі вони - наші друзі. Ми постійно на зв'язку, знаємо ситуацію на напрямках і розуміємо їхні потреби. А коли щось потрібно терміново, телефонують у будь-яку годину, і ми одразу шукаємо можливості знайти та закупити необхідне і згодом домовляємося про місце, час і якнайшвидше відвантажуємо техніку".
Чудовий день в найкращому товаристві. В День Соборності фракція Європейська Солідарність передала військовим підрозділам чергову партію допомоги, закуплену на так звані «партійні кошти».
Наша команда першою ініціювала перерахування коштів, які з бюджету виділяють на фінансування партій, на підтримку ЗСУ. Майже 150 млн грн ми спрямували на Армію. Сьогодні великий вантаж для чотирнадцяти бригад. Це крилаті БПЛА «Блискавки», FPVшки, генератори, «Старлінки» та зарядні станцій на 13 млн грн партійних коштів Євросолідарності.
Ще 17 млн додав фонд Порошенків. Всього за роки великої війни Порошенко спрямував на підтримку ЗСУ більше 7,5 млрд грн.
Були раді обійняти артилеристів, десантників, представників Сил спеціальних операцій, безпілотних військ, представникам інших родів військ Сил оборони. Їх підрозділи зараз - під Покровськом і Вовчанськом, Купʼянськом, на Запорізькому і Сумському напрямках.
Підтримка Армії - пріорітет нашої команди. Дякуємо ЗСУ за збереження української державності!
