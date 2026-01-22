Порошенко с депутатами "Евросолидарности" передали дроны и технику в 14 бригад

Петр Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" в День Соборности Украины передал дроны и технику в подразделения 14 бригад Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость этой партии помощи – 30 млн грн, из них почти 13 млн грн на дроны выделила партия "Европейская Солидарность". Об этом говорится на сайте ЕС. 

Как известно, более 2,5 тысячи партийцев "Евросолидарности" защищают Украину на фронте.

"День Соборности Украины — это день, который символизирует единство. И обеспечивается оно нашими воинами, которые держат фронт. Именно благодаря этим ребятам и девушкам сохраняется Украинское Государство — единое, соборное, независимое", — написал Порошенко в соцсетях.

"Технику, которую мы сегодня передаем, не так просто достать. За крылатыми дронами "Молния", которые работают на очень большом тыловом расстоянии с максимальным поражением, выстроилась очередь из подразделений", — отмечает пятый Президент.

Сегодня дронари получили 125 комплексов "Молния". Также войскам передали 555 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; 66 генераторов; 65 зарядных станций; 35 комплектов Starlink; мониторы, ноутбуки и другую электронику.

Поддержка армии и борьба с коррупцией как залог единства Украины

"Здесь собрались военные, которые держат позиции по всей линии фронта. Это люди из Донецкой, Луганской, Запорожской, Крымской, Харьковской, Львовской, Винницкой, Черкасской областей... Разные судьбы и пути, но одна общая мечта и цель — свободная и соборная Украина", — пишет Петр Порошенко.

"Все они — наши друзья. Мы постоянно на связи, знаем ситуацию на направлениях и понимаем их потребности. А когда что-то нужно срочно, звонят в любое время, и мы сразу ищем возможности найти и закупить необходимое, а затем договариваемся о месте, времени и как можно быстрее отгружаем технику", — отмечает Порошенко.

Он также отметил, что многочисленные коррупционные скандалы подрывают доверие внутри страны: "Миндичгейт" – когда воровали на энергетике, "бакановгейт" – когда торговали санкциями, "шурмагейт" – это снова кражи на энергетике, "фламингогейт" – когда поставляют на фронт некачественную продукцию.

Сегодня вручено подозрение экс-руководителю Государственной пограничной службы. И это еще не полный список.

"Это разочаровывает, это вызывает возмущение и злость. Но не должно подорвать доверие армии к украинскому народу и украинцев к военным. Потому что на этом и держится государство", — убежден Петр Порошенко.

+29
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
22.01.2026 21:56 Ответить
+21
нарешті !!! Порошенко написали першим Словом !!! Давайте так завжди !!! ❤️ 🇺🇦 ...
22.01.2026 21:57 Ответить
+19
Порох ще Президентом дуже багато помагав армії - просто він про це не афішував.
Дякуємо пане Президенте!
22.01.2026 22:04 Ответить
гадить і гадить в труси міндічу і найвеличнішому.

ДОКОЛЄ ? !!!

Хтось казав, шо санкції РНБО за гроші накладали.

Брешуть мабуть
22.01.2026 22:04 Ответить
На самом то деле Зеленский!!!!
22.01.2026 22:30 Ответить
Що вкрав, конкретно? Будьте ласкаві, приведіть факти.
22.01.2026 23:07 Ответить
Йшов би ти володька кобилі у тріщину. Он мразота зелена вже майже 7 років з своїми 100% прокурорами нічого доказати не може, ще ти, вспливло.
23.01.2026 00:12 Ответить
а сколько ты дало, или сколько твое зеленое украло?
23.01.2026 00:13 Ответить
піддержую Вашу пропозицію. а де поділись ще 3 президенти? Порошенко П.О. єдиний з усіх президентів справжній патріот України. дякую Гетьману за його працю для ЗСУ.
Дякуємо Вам партія ЄС ,Волонтерам ! Порошенко Петру !!! ❤️ ...
А ви бачили які в Зеленського потужні відосики?
🤣 признаюся ніт ніколи !!! достатньо побачити цього торчка🤡 на фото ...
100000% Ви праві.
На власні кошти відновив ППО Києва, яке російські міністри яника свідомо руйнували. Проте "вдячні" кияни обрали молодих та веселих тищенко, безуглу, яременко та інших анал-табу замість професіоналів та патріотів
22.01.2026 22:46 Ответить
Дякуємо Петре Олексійовичу!
22.01.2026 22:06 Ответить
А Вальодья з Міндічем та Алі-Бабою в Цукерманом тощо передали двушечку на Москву.
22.01.2026 22:12 Ответить
Величезна подяка Вам , Петре Олексійовичу і всім людям ,
які доручилися до цієї акціі та допомагаєте нашим Воїнам
бронити нашу державу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
22.01.2026 22:14 Ответить
на 14 бригад переданого обладнання - крапля для кожної.
Але, видно, воїни і цій краплі раді.
22.01.2026 22:17 Ответить
від зельонкіна і краплі немає для ЗСУ, але відосики "потужні" від гидоти зеленої.
22.01.2026 22:29 Ответить
А я їм давав- цу-50% платні раз на квартал-КМ,ВР, СБУ,МВС,налогова,митниця і т.д. на ЗСУ -і всі б побачили що це допомагає бити орків і мати чим їх нищити.
22.01.2026 23:19 Ответить
З крапель складається злива. І океан...
23.01.2026 08:47 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/14746 Петро Порошенко щойно доповнив цю інфу:
"Ми підтримуємо всі роди військ: Сухопутні, Повітряні, Військово-морські сили, бійців ССО, ТрО, логістів, бойових медиків. Там, де найважче, - маємо бути поруч.
Сьогодні передаємо дрони різного типу, генератори та зарядні станції воїнам із 14-ї, 116-ї, 72-ї, 152-ї та 159-ї механізованих бригад, 78-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, 25-ї повітряно-десантної бригади, окремого центру ССО, 47-ї артилерійської бригади, 73-го центру ССО, 5-ї штурмової бригади, 421 батальйону безпілотних систем та 26-го дивізіону річкових катерів.
Усі вони - наші друзі. Ми постійно на зв'язку, знаємо ситуацію на напрямках і розуміємо їхні потреби. А коли щось потрібно терміново, телефонують у будь-яку годину, і ми одразу шукаємо можливості знайти та закупити необхідне і згодом домовляємося про місце, час і якнайшвидше відвантажуємо техніку".
22.01.2026 22:21 Ответить
Що передав членограй крім відосиків?
22.01.2026 22:41 Ответить
Я так дивлюсь зелені ботінки сюди заходити вже бояться
22.01.2026 22:55 Ответить
Пётр Александрович огромное уважение к Вам!К Вашей команде!Вы не убежали в с первых дней включилась в работу!И не смотря на все санкции делаете своё дело!👍 Приятно, что вы помогаете Справа Громад , где и мои Донаты уже 4года.И я вижу результаты!
22.01.2026 23:16 Ответить
Перепрошую, Ви зараз до кого звернулись? Бо якось стає навіть образливо.
22.01.2026 23:17 Ответить
Хто? Александрович?! Ой! А це хто?
23.01.2026 08:49 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/22076 Ірина Геращенко:
Чудовий день в найкращому товаристві. В День Соборності фракція Європейська Солідарність передала військовим підрозділам чергову партію допомоги, закуплену на так звані «партійні кошти».
Наша команда першою ініціювала перерахування коштів, які з бюджету виділяють на фінансування партій, на підтримку ЗСУ. Майже 150 млн грн ми спрямували на Армію. Сьогодні великий вантаж для чотирнадцяти бригад. Це крилаті БПЛА «Блискавки», FPVшки, генератори, «Старлінки» та зарядні станцій на 13 млн грн партійних коштів Євросолідарності.
Ще 17 млн додав фонд Порошенків. Всього за роки великої війни Порошенко спрямував на підтримку ЗСУ більше 7,5 млрд грн.
Були раді обійняти артилеристів, десантників, представників Сил спеціальних операцій, безпілотних військ, представникам інших родів військ Сил оборони. Їх підрозділи зараз - під Покровськом і Вовчанськом, Купʼянськом, на Запорізькому і Сумському напрямках.
Підтримка Армії - пріорітет нашої команди. Дякуємо ЗСУ за збереження української державності!
23.01.2026 00:00 Ответить
Це Порошенко розмінував кримські перешийки, заблокував ДОЗ на 2 роки, заблокував ракетну програму, понизив з/п солдатам ЗСУ, пропонував поділити Україну десь посередині?
23.01.2026 07:08 Ответить
Он піріцца! Добрі справи треба робити тихо, як Міндіч, Баканов, Шурма та Єрмак.🤣
23.01.2026 09:10 Ответить
Одна і єдина політична партія і її лідер забезпечують ЗСУ за свій рахунок, а решта політичних партій, особливо "слуги" - крадуть, завищують ціни за рахунок бюджету і на цьому ще піаряться, розкрадаючи останнє.
Дякую, шановний пане Порошенко.
23.01.2026 11:19 Ответить
 
 