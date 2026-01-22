Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад
Петро Порошенко разом з депутатами "Євросолідарності" в День Соборності України передав дрони і техніку у підрозділи 14 бригад Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість цієї партії допомоги – 30 млн грн, з них майже 13 млн грн на дрони виділила партія "Європейська Солідарність". Про це йдеться на сайті ЄС.
Підтримка фронту
Як відомо, понад 2,5 тисячі партійців "Євросолідарності" захищають Україну на фронті.
"День Соборності України — це день, який символізує єдність. І забезпечується вона нашими воїнам, які тримають фронт. Саме завдяки цим хлопцям та дівчатам зберігається Українська Держава — єдина, соборна, незалежна", – написав Порошенко у соцмережах.
"Техніку, яку ми сьогодні передаємо, не так просто дістати. За крилатими дронами "Блискавка", які працюють на дуже велику тилову відстань із максимальним ураженням, вишикувалася черга з підрозділів", – зауважує пʼятий Президент.
Сьогодні дронарі отримали 125 комплексів "Блискавка". Також у війська передали 555 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні; 66 генераторів; 65 зарядних станцій; 35 комплектів Starlink; монітори, ноутбуки та іншу електроніку.
Підтримка армії та боротьба з корупцією як запорука єдності України
"Тут зібралися військові, які тримають позиції по всій лінії фронту. Це люди з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Криму, Харкова, Львова, Вінниці, Черкас… Різні долі та шляхи, але одна спільна мрія та мета — вільна і соборна Україна", – пише Петро Порошенко.
"Усі вони — наші друзі. Ми постійно на зв’язку, знаємо ситуацію на напрямках і розуміємо їхні потреби. А коли щось потрібно терміново, телефонують у будь-яку годину, і ми одразу шукаємо можливості знайти та закупити необхідне і згодом домовляємося про місце, час і якнайшвидше відвантажуємо техніку", – зазначає Порошенко.
Він також зауважив, що численні корупційні скандали підривають довіру всередині країни: "Міндічгейт" — коли крали на енергетиці, "бакановгейт" — коли торгували санкціями, "шурмагейт" — це знову крадіжки на енергетиці, "фламінгогейт" — коли постачають на фронт неякісну продукцію.
Сьогодні вручено підозру екскерівнику Державної прикордонної служби. І це ще не повний список.
"Це розчаровує, це викликає обурення і злість. Але не має підірвати довіру армії до українського народу та українців до військових. Бо на цьому і тримається держава", – переконаний Петро Порошенко.
ДОКОЛЄ ? !!!
Хтось казав, шо санкції РНБО за гроші накладали.
Брешуть мабуть
"Ми підтримуємо всі роди військ: Сухопутні, Повітряні, Військово-морські сили, бійців ССО, ТрО, логістів, бойових медиків. Там, де найважче, - маємо бути поруч.
Сьогодні передаємо дрони різного типу, генератори та зарядні станції воїнам із 14-ї, 116-ї, 72-ї, 152-ї та 159-ї механізованих бригад, 78-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, 25-ї повітряно-десантної бригади, окремого центру ССО, 47-ї артилерійської бригади, 73-го центру ССО, 5-ї штурмової бригади, 421 батальйону безпілотних систем та 26-го дивізіону річкових катерів.
Чудовий день в найкращому товаристві. В День Соборності фракція Європейська Солідарність передала військовим підрозділам чергову партію допомоги, закуплену на так звані «партійні кошти».
Наша команда першою ініціювала перерахування коштів, які з бюджету виділяють на фінансування партій, на підтримку ЗСУ. Майже 150 млн грн ми спрямували на Армію. Сьогодні великий вантаж для чотирнадцяти бригад. Це крилаті БПЛА «Блискавки», FPVшки, генератори, «Старлінки» та зарядні станцій на 13 млн грн партійних коштів Євросолідарності.
Ще 17 млн додав фонд Порошенків. Всього за роки великої війни Порошенко спрямував на підтримку ЗСУ більше 7,5 млрд грн.
Були раді обійняти артилеристів, десантників, представників Сил спеціальних операцій, безпілотних військ, представникам інших родів військ Сил оборони. Їх підрозділи зараз - під Покровськом і Вовчанськом, Купʼянськом, на Запорізькому і Сумському напрямках.
Підтримка Армії - пріорітет нашої команди. Дякуємо ЗСУ за збереження української державності!
