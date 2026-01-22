Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Петро Порошенко разом з депутатами "Євросолідарності" в День Соборності України передав дрони і техніку у підрозділи 14 бригад Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість цієї партії допомоги – 30 млн грн, з них майже 13 млн грн на дрони виділила партія "Європейська Солідарність". Про це йдеться на сайті ЄС.

Підтримка фронту

Як відомо, понад 2,5 тисячі партійців "Євросолідарності" захищають Україну на фронті.

"День Соборності України — це день, який символізує єдність. І забезпечується вона нашими воїнам, які тримають фронт. Саме завдяки цим хлопцям та дівчатам зберігається Українська Держава — єдина, соборна, незалежна", – написав Порошенко у соцмережах.







"Техніку, яку ми сьогодні передаємо, не так просто дістати. За крилатими дронами "Блискавка", які працюють на дуже велику тилову відстань із максимальним ураженням, вишикувалася черга з підрозділів", – зауважує пʼятий Президент.

Сьогодні дронарі отримали 125 комплексів "Блискавка". Також у війська передали 555 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні; 66 генераторів; 65 зарядних станцій; 35 комплектів Starlink; монітори, ноутбуки та іншу електроніку.

Підтримка армії та боротьба з корупцією як запорука єдності України

"Тут зібралися військові, які тримають позиції по всій лінії фронту. Це люди з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Криму, Харкова, Львова, Вінниці, Черкас… Різні долі та шляхи, але одна спільна мрія та мета — вільна і соборна Україна", – пише Петро Порошенко.

"Усі вони — наші друзі. Ми постійно на зв’язку, знаємо ситуацію на напрямках і розуміємо їхні потреби. А коли щось потрібно терміново, телефонують у будь-яку годину, і ми одразу шукаємо можливості знайти та закупити необхідне і згодом домовляємося про місце, час і якнайшвидше відвантажуємо техніку", – зазначає Порошенко.

Він також зауважив, що численні корупційні скандали підривають довіру всередині країни: "Міндічгейт" — коли крали на енергетиці, "бакановгейт" — коли торгували санкціями, "шурмагейт" — це знову крадіжки на енергетиці, "фламінгогейт" — коли постачають на фронт неякісну продукцію.

Сьогодні вручено підозру екскерівнику Державної прикордонної служби. І це ще не повний список.

"Це розчаровує, це викликає обурення і злість. Але не має підірвати довіру армії до українського народу та українців до військових. Бо на цьому і тримається держава", – переконаний Петро Порошенко.

