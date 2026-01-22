Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Петро Порошенко разом з депутатами "Євросолідарності" в День Соборності України передав дрони і техніку у підрозділи 14 бригад Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість цієї партії допомоги – 30 млн грн, з них майже 13 млн грн на дрони виділила партія "Європейська Солідарність". Про це йдеться на сайті ЄС. 

Як відомо, понад 2,5 тисячі партійців "Євросолідарності" захищають Україну на фронті.

"День Соборності України — це день, який символізує єдність. І забезпечується вона нашими воїнам, які тримають фронт. Саме завдяки цим хлопцям та дівчатам зберігається Українська Держава — єдина, соборна, незалежна", – написав Порошенко у соцмережах.

"Техніку, яку ми сьогодні передаємо, не так просто дістати. За крилатими дронами "Блискавка", які працюють на дуже велику тилову відстань із максимальним ураженням, вишикувалася черга з підрозділів", – зауважує пʼятий Президент.

Сьогодні дронарі отримали 125 комплексів "Блискавка". Також у війська передали 555 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні; 66 генераторів; 65 зарядних станцій; 35 комплектів Starlink; монітори, ноутбуки та іншу електроніку.

"Тут зібралися військові, які тримають позиції по всій лінії фронту. Це люди з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Криму, Харкова, Львова, Вінниці, Черкас… Різні долі та шляхи, але одна спільна мрія та мета — вільна і соборна Україна", – пише Петро Порошенко.

"Усі вони — наші друзі. Ми постійно на зв’язку, знаємо ситуацію на напрямках і розуміємо їхні потреби. А коли щось потрібно терміново, телефонують у будь-яку годину, і ми одразу шукаємо можливості знайти та закупити необхідне і згодом домовляємося про місце, час і якнайшвидше відвантажуємо техніку", – зазначає Порошенко.

Він також зауважив, що численні корупційні скандали підривають довіру всередині країни: "Міндічгейт" — коли крали на енергетиці, "бакановгейт" — коли торгували санкціями, "шурмагейт" — це знову крадіжки на енергетиці, "фламінгогейт" — коли постачають на фронт неякісну продукцію.

Сьогодні вручено підозру екскерівнику Державної прикордонної служби. І це ще не повний список.

"Це розчаровує, це викликає обурення і злість. Але не має підірвати довіру армії до українського народу та українців до військових. Бо на цьому і тримається держава", – переконаний Петро Порошенко.

Топ коментарі
+29
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
22.01.2026 21:56 Відповісти
+21
нарешті !!! Порошенко написали першим Словом !!! Давайте так завжди !!! ❤️ 🇺🇦 ...
22.01.2026 21:57 Відповісти
+19
Порох ще Президентом дуже багато помагав армії - просто він про це не афішував.
Дякуємо пане Президенте!
22.01.2026 22:04 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
22.01.2026 21:56 Відповісти
гадить і гадить в труси міндічу і найвеличнішому.

ДОКОЛЄ ? !!!

Хтось казав, шо санкції РНБО за гроші накладали.

Брешуть мабуть
22.01.2026 22:04 Відповісти
На самом то деле Зеленский!!!!
22.01.2026 22:30 Відповісти
Що вкрав, конкретно? Будьте ласкаві, приведіть факти.
22.01.2026 23:07 Відповісти
Йшов би ти володька кобилі у тріщину. Он мразота зелена вже майже 7 років з своїми 100% прокурорами нічого доказати не може, ще ти, вспливло.
23.01.2026 00:12 Відповісти
а сколько ты дало, или сколько твое зеленое украло?
23.01.2026 00:13 Відповісти
нарешті !!! Порошенко написали першим Словом !!! Давайте так завжди !!! ❤️ 🇺🇦 ...
22.01.2026 21:57 Відповісти
піддержую Вашу пропозицію. а де поділись ще 3 президенти? Порошенко П.О. єдиний з усіх президентів справжній патріот України. дякую Гетьману за його працю для ЗСУ.
22.01.2026 22:23 Відповісти
Дякуємо Вам партія ЄС ,Волонтерам ! Порошенко Петру !!! ❤️ ...
22.01.2026 21:59 Відповісти
А ви бачили які в Зеленського потужні відосики?
22.01.2026 22:01 Відповісти
🤣 признаюся ніт ніколи !!! достатньо побачити цього торчка🤡 на фото ...
22.01.2026 22:06 Відповісти
100000% Ви праві.
22.01.2026 22:24 Відповісти
Порох ще Президентом дуже багато помагав армії - просто він про це не афішував.
Дякуємо пане Президенте!
22.01.2026 22:04 Відповісти
На власні кошти відновив ППО Києва, яке російські міністри яника свідомо руйнували. Проте "вдячні" кияни обрали молодих та веселих тищенко, безуглу, яременко та інших анал-табу замість професіоналів та патріотів
22.01.2026 22:46 Відповісти
Дякуємо Петре Олексійовичу!
22.01.2026 22:06 Відповісти
22.01.2026 22:11 Відповісти
А Вальодья з Міндічем та Алі-Бабою в Цукерманом тощо передали двушечку на Москву.
22.01.2026 22:12 Відповісти
Величезна подяка Вам , Петре Олексійовичу і всім людям ,
які доручилися до цієї акціі та допомагаєте нашим Воїнам
бронити нашу державу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
22.01.2026 22:14 Відповісти
на 14 бригад переданого обладнання - крапля для кожної.
Але, видно, воїни і цій краплі раді.
22.01.2026 22:17 Відповісти
від зельонкіна і краплі немає для ЗСУ, але відосики "потужні" від гидоти зеленої.
22.01.2026 22:29 Відповісти
А я їм давав- цу-50% платні раз на квартал-КМ,ВР, СБУ,МВС,налогова,митниця і т.д. на ЗСУ -і всі б побачили що це допомагає бити орків і мати чим їх нищити.
22.01.2026 23:19 Відповісти
З крапель складається злива. І океан...
23.01.2026 08:47 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/14746 Петро Порошенко щойно доповнив цю інфу:
"Ми підтримуємо всі роди військ: Сухопутні, Повітряні, Військово-морські сили, бійців ССО, ТрО, логістів, бойових медиків. Там, де найважче, - маємо бути поруч.
Сьогодні передаємо дрони різного типу, генератори та зарядні станції воїнам із 14-ї, 116-ї, 72-ї, 152-ї та 159-ї механізованих бригад, 78-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад, 25-ї повітряно-десантної бригади, окремого центру ССО, 47-ї артилерійської бригади, 73-го центру ССО, 5-ї штурмової бригади, 421 батальйону безпілотних систем та 26-го дивізіону річкових катерів.
Усі вони - наші друзі. Ми постійно на зв'язку, знаємо ситуацію на напрямках і розуміємо їхні потреби. А коли щось потрібно терміново, телефонують у будь-яку годину, і ми одразу шукаємо можливості знайти та закупити необхідне і згодом домовляємося про місце, час і якнайшвидше відвантажуємо техніку".
22.01.2026 22:21 Відповісти
22.01.2026 22:25 Відповісти
Що передав членограй крім відосиків?
22.01.2026 22:41 Відповісти
Я так дивлюсь зелені ботінки сюди заходити вже бояться
22.01.2026 22:55 Відповісти
Пётр Александрович огромное уважение к Вам!К Вашей команде!Вы не убежали в с первых дней включилась в работу!И не смотря на все санкции делаете своё дело!👍 Приятно, что вы помогаете Справа Громад , где и мои Донаты уже 4года.И я вижу результаты!
22.01.2026 23:16 Відповісти
Перепрошую, Ви зараз до кого звернулись? Бо якось стає навіть образливо.
22.01.2026 23:17 Відповісти
Хто? Александрович?! Ой! А це хто?
23.01.2026 08:49 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/22076 Ірина Геращенко:
Чудовий день в найкращому товаристві. В День Соборності фракція Європейська Солідарність передала військовим підрозділам чергову партію допомоги, закуплену на так звані «партійні кошти».
Наша команда першою ініціювала перерахування коштів, які з бюджету виділяють на фінансування партій, на підтримку ЗСУ. Майже 150 млн грн ми спрямували на Армію. Сьогодні великий вантаж для чотирнадцяти бригад. Це крилаті БПЛА «Блискавки», FPVшки, генератори, «Старлінки» та зарядні станцій на 13 млн грн партійних коштів Євросолідарності.
Ще 17 млн додав фонд Порошенків. Всього за роки великої війни Порошенко спрямував на підтримку ЗСУ більше 7,5 млрд грн.
Були раді обійняти артилеристів, десантників, представників Сил спеціальних операцій, безпілотних військ, представникам інших родів військ Сил оборони. Їх підрозділи зараз - під Покровськом і Вовчанськом, Купʼянськом, на Запорізькому і Сумському напрямках.
Підтримка Армії - пріорітет нашої команди. Дякуємо ЗСУ за збереження української державності!
23.01.2026 00:00 Відповісти
Це Порошенко розмінував кримські перешийки, заблокував ДОЗ на 2 роки, заблокував ракетну програму, понизив з/п солдатам ЗСУ, пропонував поділити Україну десь посередині?
23.01.2026 07:08 Відповісти
Он піріцца! Добрі справи треба робити тихо, як Міндіч, Баканов, Шурма та Єрмак.🤣
23.01.2026 09:10 Відповісти
Одна і єдина політична партія і її лідер забезпечують ЗСУ за свій рахунок, а решта політичних партій, особливо "слуги" - крадуть, завищують ціни за рахунок бюджету і на цьому ще піаряться, розкрадаючи останнє.
Дякую, шановний пане Порошенко.
23.01.2026 11:19 Відповісти
 
 